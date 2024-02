Alcaraz v Riu kvůli zranění kotníku skrečoval zápas. Hned jsem věděl, že je zle, řekl Španěl

Španělský tenista Carlos Alcaraz (20) odstoupil z turnaje v Riu de Janeiro. Druhý hráč světa si v zápase prvního kola s domácím Thiagem Monteirem zranil kotník a utkání za stavu 1:1 skrečoval.

Alcaraz se zranil hned v úvodním gamu. Dvojnásobný grandslamový vítěz sice po návratu na kurt po ošetření a s ovázaným kotníkem sebral soupeři podání, vzápětí ale sám servis ztratil a zápas vzdal.

"Hned jsem věděl, že je zle. To byl můj první pocit, protože jsem okamžitě cítil bolest. Když se to nezlepšovalo a nemohl jsem se pořádně hýbat, bylo mi jasné, že nemůžu pokračovat," citovala Alcaraze agentura Retuers.

"Měl jsem strach, že když budu hrát dál, ještě si to zhorším. Proto jsem zápas skrečoval. Zítra půjdu na další vyšetření a uvidíme, jak moc to je, nebo není vážné," přidal bývalý první hráč světa.

"Bylo to zvláštní, byla to teprve první hra zápasu. Na kurtu to navíc nevypadalo nijak vážně. Ale pak jsem viděl opakovaný záběr a nebylo to pěkné. Doufám, že se brzy uzdraví, je to hvězda nové generace," řekl na adresu španělského tenisty Monteiro.

Alcaraz v roce 2022 získal v Riu de Janeiro titul, loni ve finále podlehl Cameronu Norriemu. Britský tenista je letos turnajovou dvojkou a ve druhém kole ho čeká Tomás Barrios z Chile.