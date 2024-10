Tomáš Macháč (23) odehraje na Masters v Šanghaji své největší semifinále v kariéře a vyzve v něm letos fenomenální světovou jedničku a italského vrstevníka Jannika Sinnera (23). Ve druhém semifinálovém souboji se představí čtyřnásobný šampion Novak Djokovič (37), který vyhrál se svým protivníkem Taylorem Fritzem (26) všech devět předchozích střetnutí.

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 12. 10.

Macháč (30-ČR) - Sinner (1-It.) | Stadium Court (10:30 SELČ)

Djokovič (4-Srb.) - Fritz (7-USA) | Stadium Court (13:00 SELČ)

Tomáš Macháč předvedl ve čtvrtfinále na Masters v Šanghaji jeden ze svých nejlepší výkonů v dosavadním průběhu kariéry a vyšlápl si na 12 zápasů neporaženého Carlose Alcaraze. Španělského favorita udolal poměrem 7:6, 7:5 a zabránil očekávanému souboji mezi Alcarazem a Sinnerem.

Postup do semifinále v čínské metropoli je jeho novým maximem na podnicích Masters. Třiadvacetiletý Čech je jediným hráčem, který v letošní sezoně dokázal porazit Novaka Djokoviče i Alcaraze. Nyní si může vyšlápnout také na Sinnera, což by byl ohromný úspěch, protože toto trio v aktuálním roce ovládlo všech pět nejprestižnějších akcí: grandslamy a také olympijský turnaj v Paříži.

Rodák z Berouna absolvuje svou premiérovou sezonu asijských betonů a vstoupil do ní po problémech s pravým lýtkem, kvůli nimž musel vzdát oba zápasy v Davis Cupu. Přesto dokázal na obou turnajích projít až do semifinále. Povedlo se mu to i na pětistovce v Tokiu, kde v této fázi podlehl ve třech setech Ugovi Humbertovi.

Za sebou má dva semifinálové duely na nejvyšším okruhu. Mezi nejlepší kvarteto se podíval ještě letos v Ženevě, kde ve třech setech zaskočil tehdejší světovou jedničku Djokoviče. Pokud by skolil i současného lídra žebříčku Sinnera, stal by se prvním českým finalistou na úrovni Masters od Tomáše Berdycha v Monte Carlu 2015.

Macháč – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Tokio (semifinále)

Bilance: 34:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 22:10

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:6 (kariérní 3:11)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (osmifinále)

Macháč – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Tokio (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Davidovich (1:6, 7:6, 6:4), Vukic (6:4, 6:2), (11) Paul (3:6, 6:4, 6:3), (3) Alcaraz (7:6, 7:5)

Jannik Sinner ještě zhruba před rokem prohrával s Daniilem Medveděvem 0:6 na zápasy, ovšem v posledních 12 měsících postupně získal proti jednomu ze svých největších rivalů výraznou psychickou převahu. Ve čtvrtfinále v Šanghaji srovnal po jasném vítězství 6:1, 6:4 vzájemnou bilanci na 7:7.

Třiadvacetiletý Ital slavil v letošním roce už šest titulů, včetně dvou na grandslamech a na Masters, a zakončí sezonu coby světová jednička. V Šanghaji měl jistě pořádnou motivaci v podobě očekávaného semifinále s Carlosem Alcarazem, s nímž letos prohrál všechny tři souboje, ten poslední před několika dny ve finále pekingské pětistovky. Nedá se však očekávat, že by jeho motivace po vypadnutí Španěla klesla a nechtěl by to v čínské metropoli dotáhnout až k triumfu.

V aktuální sezoně má fenomenální bilanci 63:3, pokud nepočítáme porážky s Alcarazem, a proti všem třem zbylým semifinalistům šanghajského Masters je letos stoprocentně úspěšný. Ještě k tomu zvládl v tomto roce sedm z 10 semifinálových zápasů, prohrál pouze s Alcarazem na Masters v Indian Wells a na French Open a Stefanosem Tsitsipasem na Masters v Monte Carlu.

Aby toho nebylo málo, tak v letošní sezoně vyhrál všech 43 utkání se soupeři figurujícími mimo TOP 20 žebříčku. Naposledy neuspěl loni v srpnu na Masters v Cincinnati proti Dušanovi Lajovičovi, nicméně do Ohia dorazil unavený po triumfu v Montrealu.

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Miami, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Bilance: 63:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 38:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 39:6 (kariérní 125:60)

Bilance v semifinále Masters: 2:2 (kariérní 5:4)

Bilance v semifinále: 7:3 (kariérní 21:11)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (triumf)

Sinner – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 6:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Peking (finále)

Cesta turnajem: volný los, Daniel (6:1, 6:4), (31) Etcheverry (6:7, 6:4, 6:2), (14) Shelton (6:4, 7:6), (5) Medveděv (6:1, 6:4)

Vzájemná bilance

Macháč prohrává 0:1. Český tenista v letošním roce už několikrát ukázal, že se dokáže měřit i s užší špičkou. Hlavně parádně využil příznivých okolností, jelikož Novak Djokovič nebyl v Ženevě v nejlepší formě a proti Carlosovi Alcarazovi má největší šanci právě na betonech. Proti Sinnerovi to nejspíše bude mít mnohem těžší, jelikož Ital letos na tvrdých površích a nepočítaje souboje s Alcarazem dominuje.

Pátek byl zřejmě pro Novaka Djokoviče velice náročným dnem. Kromě čtvrtfinálové bitvy na Masters v Šanghaji s talentovaným teenagerem Jakubem Menšíkem nejspíše stále zpracovává čtvrteční dojemné oznámení o blížícím se konci kariéry Rafaela Nadala. Sedmatřicetiletý Srb v koncovce úvodní sady zaváhal, nicméně od začátku druhého setu na kurtu dominoval a Menšíka porazil 6:7, 6:1, 6:4. "Rafa byl mým největším rivalem. Je to smutná zpráva pro celý tenisový svět. Po odchodu Rafy, Rogera a Andyho jako kdyby velká část mě odešla s nimi."

Nejúspěšnější hráč všech dob několikrát prohlásil, že motivaci do budoucna pro něj představují už jen grandslamy a reprezentace. Na Masters v Šanghaji by mu ale motivace chybět nemusela, jelikož ve svém oblíbeném dějišti startuje po pěti letech, v Číně celou kariéru exceluje a může se o víkendu poprat o jubilejní 100. titul, první letošní nepočítaje olympijský triumf.

V aktuálním roce odehrál pouhá dvě semifinále na turnajích ATP, obě na antukových dvorcích. V obou případech padl ve třech setech, konkrétně s Casperem Ruudem na Masters v Monte Carlu a pak s Tomášem Macháčem na dvěstěpadesátce v Ženevě.

V Šanghaji už čtyřikrát kraloval a i při 10. startu došel minimálně do čtvrtfinále. V semifinálové fázi tady má ale jen poloviční úspěšnost 4:4 a třikrát v ní prohrál s někým z elitní desítky žebříčku (Roger Federer x2 a Nikolaj Davyděnko).

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž (triumf); Wimbledon (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 36:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 14:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 258:115)

Bilance v semifinále Masters: 0:1 (kariérní 57:19)

Bilance v semifinále: 2:3 (kariérní 138:50)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (finále), US Open (3. kolo)

Djokovič – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 38:5

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13, 2015, 2018)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 4:4

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Michelsen (7:6, 7:6), (28) Cobolli (6:1, 6:2), Safiullin (6:3, 6:2), Menšík (6:7, 6:1, 6:4)

Taylor Fritz v posledních měsících zaznamenal další progres a ještě více se prosazuje na těch největších akcích. Na Masters v Šanghaji neztratil v ani jednom ze čtyř zápasů set, potíže měl pouze s Térencem Atmanem v tom úvodním (dva tie-breaky) a ve čtvrtfinále přehrál 6:3, 6:4 rozjetou bývalou světovou sedmičku Davida Goffina.

Šestadvacetiletý Američan měl velmi příznivý los a v každém utkání byl favoritem, ve třech případech jednoznačným a v osmifinále deklasoval 6:1, 6:2 trápícího se Holgera Runeho. Nyní ho čeká mnohem těžší výzva, a sice Djokovič, majitel rekordních 40 titulů z Masters. Do souboje se čtyřnásobným šampionem nejspíše půjde v psychické nevýhodě, protože s ním prohrál všech devět střetnutí.

Pokud proti Djokovičovi uspěje, zahraje si už druhé velké finále v rozmezí zhruba jednoho měsíce, což by jen potvrdilo zmíněný progres. Na nedávném US Open padl až ve finále s Jannikem Sinnerem. Navíc byl v Laver Cupu nominován pro případný rozhodující zápas. Na něj nakonec došlo a momentálně sedmý hráč pořadí v něm podlehl Carlosovi Alcarazovi.

Loni se mu po skončení US Open vůbec nedařilo a nakonec přišel o účast na Turnaji mistrů. Letos to s jeho šancemi na letenku do Turína vypadá podstatně lépe. V hodnocení letošní sezony je s velmi solidním náskokem na pátém místě a v případě triumfu v Šanghaji by se posunul na čtvrtou příčku.

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); US Open, Mnichov (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (triumf); US Open (finále)

Bilance: 49:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 22:9

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:7 (kariérní 25:40)

Bilance v semifinále Masters: 0:1 (kariérní 1:3)

Bilance v semifinále: 4:1 (kariérní 15:16)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (finále)

Fritz – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Tokio (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Atmane (7:6, 7:6), Watanuki (6:3, 6:4), (12) Rune (6:1, 6:2), Goffin (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance

Djokovič dominuje 9:0. Fritz v posledních týdnech zaznamenal dvě velká zklamání, když prohrál finále US Open s Jannikem Sinnerem a rozhodující duel v Laver Cupu s Carlosem Alcarazem. Každá taková porážka však znamená velkou zkušenost, kterou potřebuje Američan v zápasech jako je tento v semifinále na Masters v Šanghaji využít. Dá se říct, že toto je Fritzova velká příležitost poprvé porazit Djokoviče, protože v poslední době hraje ve skvělé formě, kdežto Srb je letos velmi zranitelný. Bude tak zajímavé sledovat, zda tentokrát Američan uspěje.

