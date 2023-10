Náhradník Macháč získal Wawrinkův skalp, ve Stockholmu si zahraje o první semifinále

Tomáš Macháč (23) na halovém turnaji ve Stockholmu využil své druhé šance k cennému skalpu. Ve formě hrající český tenista, který byl po nezdaru v kvalifikaci nasazen do hlavní soutěže jako náhradník místo nemocného Alejandra Davidoviche do druhého kola, porazil bez ztráty podání 6:4, 6:1 trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku (38) ze Švýcarska a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na okruhu ATP. O jeho překonání se utká se Srbem Laslem Djerem.

Tomáš Macháč na přelomu září a října vyhrál ve Francii dva halové challengery během dvou týdnů a ve světovém žebříčku se vyšplhal poprvé do TOP 100 (aktuálně na 81. místo).

Následně se rozhodl neobhajovat semifinále v Bratislavě a dát si pár dnů odpočinku před odletem na turnaj ATP 250 ve Stockholmu. Ve Švédsku sice v neděli v rozhodujícím duelu kvalifikace podlehl po třísetové bitvě osmnáctiletému Chorvatu Dinu Prižmičovi a po sérii třinácti výher poznal hořkost porážky, ale nakonec dostal druhou šanci prodat svou skvělou formu i v hlavní soutěži.

Do té se dostal díky odhlášení nemocného Alejandra Davidoviche jako lucky loser a navíc obsadil Španělovu pozici v pavouku ve druhém kole. V něm ve čtvrtek po třech dnech volna vyzval bývalou světovou trojku a vítěze tří různých grandslamů Stana Wawrinku a po velmi dobrém výkonu ho dokázal porazit.

Sestřih zápasu Stan Wawrinka – Tomáš Macháč Livesport

Zlomovým bodem utkání byl sedmý game. Macháč za stavu 3:3 odvrátil všechny tři brejkboly, žádnou další šanci na brejk soupeři nenabídnul, získal 9 z 11 následujících her a po hodině a čtvrt zvítězil nad o patnáct let zkušenějším Švýcarem 6:4, 6:1.

Statistiky utkání. Livesport

"Od začátku se mi dařilo na servisu i returnu, se svým výkonem jsem tedy spokojený. Na konci prvního setu jsem hrál opravdu dobře, ve druhém jsem nevzdal žádný míček. Úroveň mé hry byla dobrá," pochvaloval si výhru nad 46. hráčem světa Macháč, jenž zaznamenal svůj teprve druhý skalp člena TOP 50 a první mimo Davis Cup.

Rozhovor s Tomášem Macháčem Livesport

Třiadvacetiletému rodákovi z Berouna stačila jediná výhra k vyrovnání maxima na okruhu ATP. Postupem do čtvrtfinále zopakoval výsledek z dubnového Houstonu, kde se hraje na antuce.

O premiérové semifinále si Macháč zahraje v pátek v prvním vzájemném souboji se Srbem Laslem Djerem.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Stockholmu