Tennis Tracker: Siniaková se na kurt nedostane, program v Nanchangu narušil déšť

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 19. října?

09:56 – Čtvrteční program v čínském Nanchangu se neuskuteční podle plánu. Kvůli dešti byla všechna utkání druhého kola dvouhry včetně souboje Kateřiny Siniakové s Varvarou Gračovovou odložena na pátek. Hrají se pouze čtyřhry, které pořadatelé přesunuli do haly.

09:05 – Dominik Palán skončil na posledním turnaji svého asijského turné ve druhém kole. Na challengeru v čínském Shenzhenu podlehl v deštěm přerušeném duelu 3:6, 6:3, 2:6 s australským reprezentantem Li Tu a nevybojoval své teprve druhé čtvrtfinále.

08:56 – Alex de Minaur na podniku ATP 500 v Tokiu přehrál 6:0, 7:5 Argentince Diega Schwartzmana a postoupil do čtvrtfinále. V něm se čtvrtý nasazený Australan usilující o start na Turnaji mistrů utká s Aslanem Karacevem, nebo Zhizhen Zhangem.

Sestřih zápasu Alex de Minaur – Diego Schwartzman. Livesport

07:00 – Alexei Popyrin ve druhém kole v Tokiu prohrával s Cristianem Garínem 4:6 a 2:4, pak ale soupeři poprvé sebral servis, o své podání již nepřišel a po téměř třech hodinách zvítězil 4:6, 7:6, 6:2. Ve svém prvním čtvrtfinále na turnajích ATP 500 vyzve nejvýše nasazeného Američana Taylora Fritze, nebo domácí bývalou juniorskou světovou jedničku Šintara Močizukiho.