Svrčinova sezona plná emocí. První grandslam, titul, finále i pokuta větší než prize money

Loni poprvé pronikl Dalibor Svrčina (20) mezi nejlepších 200 tenistů světa a letos kromě účasti ve druhém kole Australian Open dál solidně bojuje o body na Challenger Tour. Vyhrál turnaj v Prostějově, před týdnem si v Tampere zahrál finále a bezprostředně po něm zamířil do švýcarského Zugu. V žebříčku ATP vyrovnal své kariérní maximum, ale také obdržel větší pokutu, než Novak Djokovič ve Wimbledonu.

Turnaj v Tampere byl pro rodáka z Ostravy hodně emotivní. A ve finále společně s Indem Sumitem Nagalem sehráli jednu z nejkrásnějších výměn poslední doby. Sérii prohozů, lobů i jednoho povedeného tweeneru nakonec český tenista získal pro sebe, nakonec ale padl ve dvou setech 4:6 a 5:7. Pro Svrčinu znamenalo vystoupení ve Finsku posun v žebříčku o 26 míst, Nagal si polepšil rovnou o 53 příček.

Českého tenistu ale nakonec mrzelo, že prémii 5820 dolarů (cca 140 tisíc korun) převážila pokuta 10 tisíc dolarů (220 tisíc Kč) za nesportovní chování v semifinálovém utkání. "Zatím mi nic nestrhli, ale ani prize money jsem ještě nedostal. Ještě se to bude řešit, protože jsem se odvolal. Uvidíme, třeba to ATP sníží, rozhodne se příští týden," vyprávěl pro Livesport Zprávy rodák z Ostravy, který si ve světovém rankingu vyrovnal posunem na 167. místo své kariérní maximum.

Pokuta 10 tisíc dolarů není nic zanedbatelného, vždyť i Novak Djokovič dostal za přelomení rakety o wimbledonský sloupek menší (8 tisíc dolarů). Překvapila vás ta výše?

"Je to vysoká částka, ale nemyslím, že by mě to nějak ovlivnilo, nesmím na to dnes už myslet. Není to něco, co by mě zlikvidovalo. Ale ano, naštvalo mě to, myslel jsem si, že to není taková věc, za kterou bych měl dostat tolik. ATP obecně pokuty zvýšila, ale myslel jsem si, že za tohle gesto dostanu maximálně 2–3 tisíce euro. Když mi pak supervizor řekl, že je to 10 tisíc, tak jsem se tam s ním půl hodiny bavil a nakonec mi sám radil, ať podám odvolání."

Šlo o plivnutí pod umpire. Uvědomujete si zpětně ten moment, reagoval byste dnes jinak? Dokonce jste stahoval svůj původní status z Instagramu.

"Měl nějakou odezvu od hráčů, kteří říkali, že bych to měl udělat. Jasně, to co se stalo, není správné. Také jsem se hned rozhodčímu omlouval, a také supervizorovi. Ale tenis je prostě někdy tak emotivní sport, když sudí několikrát rozhodne proti vám, pak ztratíte sporný balón. Já jsem chtěl rozhodčímu ještě nadávat, abych se přiznal, ale to jsem si rozmyslel, nakonec jsem udělal tohle gesto… Říkal jsem si, že je to nejmenší, co můžu udělat."

I tak jste ale v Tampere zaujal hlavně svými výkony. A ve finále, ač jste ho se Sumitem Nagalem prohrál, jste sehráli báječnou výměnu, která obletěla svět. Koukal jste na ni pak i zpětně?

"Samozřejmě! Koukal jsem na to a mám tu výměnu ještě živě v hlavě. Bylo krásné, že se tam ukázala i nějaká tenisová šikovnost. Někdy to zahrajete v tréninku a všem je to jedno, ale když se tohle povede rovnou ve finále, tak je to super."

I poslední zápas s Matteem Gigantem měl spoustu emocí, otáčel jste zápas ze stavu 1:6 a 0:5. Nakonec vám ale asi nepomohlo přerušení a dohrávka druhý den.

"Jistě, soupeř to měl pak v hlavě, když jsem to dostával do třetí sady, ale už to nešlo dohrát, začalo opravdu hodně pršet. Už mám zkušenosti s tím, že se zápasy přeruší i přes noc. Člověk si musí najít chyby, které dělal, probrat věci s trenérem. Prostě to o kousek nedopadlo."

Vaše výsledky v sezoně ale vypadají slibně, jak vnímáte letošní rok?

"Po Austrálii, kde jsem se poprvé probojoval do hlavní soutěže grandslamu a uhrál tam i kolo, jsem měl útlum, což bývá v tenise normální. Pak jsem se ale zase dokázal zlepšovat. Byly dny, kdy se dařilo, dokázal jsem vyhrát turnaj v Prostějově a v Tampere dojít do finále. Letos mám už tři slušné výsledky, takže na to chci navazovat a posouvat se dopředu."

A také zřejmě dokážete věřit sám sobě. Vnímáte, že spoustu zápasů jste získal po obratech?

"Ano, otáčel jsem spoustu zápasů. Ono vždycky záleží na malých detailech. Hlavní je, zvládat to v hlavě."

Antuková sezona pomalu končí, jaké máte dál plány?

"Ještě pojedu do Liberce, to bude poslední antuka a pak už se budu připravovat na hardu. Za necelé dva týdny odlétám do Ameriky. Čeká mě jeden přípravný turnaj a pak kvalifikace na US Open."

Je pro vás téma i Davis Cup? Věříte, že byste mohl dostat nominaci?

"Tím, že na mě dohlíží pan Navrátil, se kterým trénuji v Prostějově, tak nominaci předběžně vím, a nejsem v ní. (usmívá se) Ale to teď není něco, na čem bych lpěl. Na Davis Cupu bych asi ani nehrál, a pro mě je nejdůležitější, abych se zlepšoval. Samozřejmě bych byl rád za pozvání, je tam super parta kluků, ale když ne, tak poletím na své turnaje, možná se vypravím i do Číny. To se uvidí."