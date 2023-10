O Turnaj mistrů musí ještě zabojovat. Zverev podlehl Thompsonovi a prohrál šest setů v řadě

Němec Alexander Zverev (26) se po skvělém vstupu do obnovené série turnajů v Asii trápí a nedaří se mu potvrdit start na Turnaji mistrů. Naposledy devátý hráč světa nestačil při svém debutu na turnaji ATP 500 v Tokiu v úvodním kole na Australana Jordana Thompsona (29) a po předchozí šňůře sedmi vítězství nevyhrál už tři zápasy a šest setů po sobě.

Alexander Zverev se na začátku roku vrátil na kurty po půlroční pauze zaviněné vážným zraněním kotníku a v úvodu sezony se mu dlouho nedařilo. Zlom nastal až v červnu, kdy postoupil do semifinále French Open a v následujícím měsíci na 'pětistovce' v rodném Hamburku ukončil dlouhé čekání na titul.

A když pak navíc postoupil do semifinále turnaje Masters 1000 v Cincinnati a čtvrtfinále US Open, přihlásil se o slovo v boji o start na Turnaji mistrů. Jeho vítěz z roku 2021 navíc na začátku podzimu skvěle vstoupil do asijského turné v Číně - v Chengdu vyhrál podnik ATP 250 a po sérii sedmi vítězství, z toho šesti třísetových, postoupil do semifinále v Pekingu.

Od té chvíle ale šestadvacetiletý Němec další výhru nepřidal. V Pekingu s Daniilem Medveděvem, v Šanghaji s Romanem Safiullinem a dnes v Tokiu s Jordanem Thompsonem neuhrál ani set. S o tři roky starším Australanem ve druhé sadě nepotvrdil brejk na 2:0, prohrál 3:6, 4:6 a ve třetím vzájemném souboji utrpěl první porážku.

Sestřih zápasu Jordan Thomspon – Alexander Zverev Livesport

Zverev se v aktuálním pořadí letošní sezony drží na 7. místě, jeho náskok na osmi pozicích zajišťujících start na Turnaji mistrů se ale tenčí.

V případě triumfu v japonské metropoli se před něj může dostat Američan Taylor Fritz, stáhnout ztrátu mohou Nor Casper Ruud či čerstvý šampion z Šanghaje Polák Hubert Hurkacz. Mezi slabší konkurencí ve Stockholmu se bude snažit dostat z krize Dán Holger Rune, který je stále reálně ve hře.

Na Turnaj mistrů do Turína postoupí osm nejlepších. Livesport

Devětadvacetiletý Thompson si proti Zverevovi připsal svou teprve třetí výhru z 19 zápasů proti hráčům TOP 10. Poprvé si vyšlápl na trávě v Queen's Clubu 2017 na Brita Andyho Murrayho a podruhé letos v březnu v Indian Wells zaskočil Řeka Stefanose Tsitsipase.

"On dnes asi nebyl v nejlepší formě. Ale první game při svém podání jsem otočil z 0:40 a dostal jsem se do hry. Mohl to být špatný vstup do zápasu, ale udržel jsem se. Hrál jsem nepředvídatelně a myslím, že mu to nesedělo. On je velmi kvalitní hráč, já toho během kariéry nedokázal ani zdaleka tolik co on. Ale když se dostanu na kurt, musím věřit, že můžu vyhrát. Když tomu nevěříte, tak tu ani nemusíte být," radoval se 60. hráč světa Thompson z cenného skalpu.

Rozhovor s Jordanem Thompsonem Livesport

Výsledky turnaje ATP 500 v Tokiu