Nářky tenistů na noční zápasy vyslyšeny. Australian Open přidává den navíc, začne v neděli

Australian Open reaguje na sílící vlnu protestů tenistů na noční zápasy. Úvodní grandslam sezony začne v roce 2024 už v neděli a protáhne se tak z tradičních čtrnácti dnů na patnáct. Organizátoři se rozhodli rozložit program, aby omezili riziko, že se zápasy protáhnou až do ranních hodin.

Jedním ze spouštěčů úpravy programu byl letošní duel Andyho Murrayho proti domácímu Thanasimu Kokkinasovi, jenž skončil ve čtyři hodiny po půlnoci. Britský veterán to následně označil za ostudu.

"Naslouchali jsme zpětné vazbě od hráčů a fanoušků a našli jsme řešení, které minimalizuje pozdní konce zápasů a zároveň umožňuje slušný a férový program na hlavních kurtech. Z dodatečného dne budou mít prospěch fanoušci i hráči," uvedl v úterý v prohlášení ředitel turnaje Craig Tiley.

Australian Open se tak připojí k Roland Garros, které začíná v neděli už od roku 2006. Zbývající dva grandslamy Wimbledon a US Open jsou stále čtrnáctidenní.

Noční zápasy kritizuje i Kvitová

Na právě probíhajícím turnaji v Pekingu si na noční zápasy stěžovali také Němec Alexander Zverev či Petra Kvitová, jež zdolala domácí Xiyu Wang v noci z neděle na pondělí až více než půl hodinu po půlnoci.

"Daleko od ideálu. Na kurtu jsem skončila v jednu v noci a odpoledne mám být zase na kurtu, i když se ještě nehrály jiné zápasy prvního kola," posteskla si Kvitová na Instagramu. "Ozývám se málokdy, ale teď musím říct, že podmínky měly být férovější. Chovejte se líp ke svým hráčkám," vyzvala asociaci WTA. Druhý den večer ze soutěže vypadla po porážce s Ljudmilou Samsonovovou.

Zverev porazil Španěla Alejandra Davidoviche v třísetové bitvě, utkání končilo až ve 2:41 tamního času. A to se Němci moc nelíbilo, podle něj měl zápas začít na některém z volných kurtů a nečekat až na půlnoční start.

"Je samozřejmě těžké hrát do tří hodin ráno. Nejsem si jistý, jestli to bylo správné rozhodnutí nechat nás na tomto kurtu. Myslím, že pořadatelé mohli kurt vyměnit a my mohli hrát jinde. Je tady spousta skvělých kurtů, tolik příležitostí, kde jsme mohli hrát. Nejsem si jistý, zda jsme měli čekat až do půlnoci, abychom začali zápas," prohlásil po postupu Zverev, kterého v úterý v Číně čeká semifinále proti Daniilu Medveděvovi.