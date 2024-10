Qinwen Zheng se na Turnaj mistryň naladila triumfem v Tokiu, ve finále zdolala Keninovou

Zatímco ostatní tenistky odpočívají a na Turnaj mistryň ve dvouhře se připravují v tréninkovém procesu, olympijská vítězka Qinwen Zheng (22) se před premiérou na prestižní závěrečné akci sezony ladila do soutěžního módu. A byla úspěšná. Číňanka vyhrála podnik WTA 500 v Tokiu, kde ve finále porazila 7:6, 6:3 Američanku Sofii Keninovou (25) a získala třetí letošní titul.

Qinwen Zheng si na začátku sezony na Australian Open zahrála poprvé ve finále grandslamu a přestože pak na další výraznější úspěch čekala, po Wimbledonu patří k nejúspěšnějším teniskám. Představila se na sedmi turnajích, čtyřikrát to dotáhla až do finále a třikrát triumfovala. K tomu přidala čtvrtfinále na US Open a semifinále na tisícovce v Pekingu.

Po prázdninových triumfech na antuce, na které obhájila triumf v Palermu a překvapivě získala zlatou medaili na olympiádě v Paříži, ovládla z pozice nasazené jedničky podnik WTA 500 na tvrdém povrchu v Tokiu, kde si předloni zahrála premiérové finále.

Číňanka postupně porazila domácí Mojuku Učijamaovou, Kanaďanku Leylah Fernandezovou, Rusku Dianu Šnajderovou a v nedělním finále si poradila s grandslamovou šampionkou Sofií Keninovou. O čtyři roky starší Američanku v prvním vzájemném duelu porazila 7:6, 6:3.

Světová sedmička Qinwen Zheng v zápase, který v úvodu dvakrát přerušil déšt a jeho větší část se pak hrála pod zataženou střechou, proti bývalé čtvrté hráčce světa Keninové nastřílela 16 es a nečelila jedinému brejkbolu.

Sama ale dlouho nedokázala servis soupeřky momentálně figurující až 155. místě žebříčku prorazit. Uspěla až na celkově devátý pokus v úvodu druhé sady, kdy odskočila do vedení 3:0 a náskok už nepustila.

"Moc si cením toho, jak jsem tady v Tokiu bojovala a dokázala se stát šampionkou. Tuhle trofej jsem už chtěla získat v 19 letech. Tvrdě jsem tehdy bojovala, ale ve finále jsem prohrála. O to šťastnější teď jsem, že jsem to dokázala," radovala se Qinwen Zheng, jež upravila finálovou bilanci na 5:4. Titul na tvrdém povrchu slaví podruhé.

Od Wimbledonu Qinwen Zheng odehrála 32 zápasů s parádní bilancí 28:4. prohrála jen s Anastasií Pavljučenkovovou, Karolínou Muchovou a dvakrát s Arynou Sabalenkovou, jež si skvělou formu v posledních měsících vydláždila návrat na post světové jedničky.

Nyní už se Qinwen Zheng může přesunout do Saúdské Arábie, kde 2. listopadu startuje Turnaj mistryň v Rijádu a sama se na něj díky skvělé sezoně poprvé kvalifikovala. Zatímco ostatních sedm účastnic – Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Jasmine Paoliniová, Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová a Barbora Krejčíková už minimálně dva týdny na turnajích nehrály, Asiatka se jako jediná udržela v zápasovém rytmu.

"Porazit jakoukoliv hráčku v Rijádu bude opravdu těžké. Od prvního zápasu se musím soustředit. Na Turnaji mistryň budu hrát poprvé, ale motivuje mě to a uvidíme, jak mi to půjde," těší se Qinwen Zheng.

Vítězka Australian Open 2020 Keninová hrála své teprve druhé finále od Roland Garros 2020 a první po 13 měsících. Více než čtyři roky dlouhé čekání na šestý titul ale neukončila, přesto se může těšit na návrat do TOP 100.