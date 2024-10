Chačanov protáhl vítěznou šňůru na osm zápasů. Druhým finalistou ve Vídni je Draper

THOMAS KRONSTEINER / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Karen Chačanov (28) se může pochlubit sérií už osmi vítězství. Po týden starém triumfu v Almaty si o titul zahraje také na pětistovce ve Vídni. Ruský tenista porazil v semifinále 6:2, 6:4 o Turnaj mistrů bojujícího Alexe de Minaura (25) a na svou osmou trofej zaútočí proti Jackovi Draperovi (22), který si stejným skóre poradil se svým žebříčkovým sousedem Lorenzem Musettim (22).

Zatímco v Kazachstánu nenarazil na nikoho z TOP 80 žebříčku, v rakouské metropoli se musel vypořádat s Thiagem Seybothem Wildem, Brandonem Nakashimou, Matteem Berrettinim a v semifinále se světovou desítkou Alexem de Minaurem.

Proti Australanovi ztratil servis pouze při prvním pokusu o uzavření zápasu. Ten druhý už nepromarnil a připsal si svůj teprve 14. kariérní skalp TOP 10 ze 66 odehraných soubojů s takto vysoko postavenými protivníky.

V neděli absolvuje Chačanov své 10. kariérní finále, v nichž má výbornou bilanci 7:2. Všech sedm trofejí vybojoval na tvrdých površích a čtyři z nich v halovém prostředí. Ve Vídni startuje už poosmé a čtvrtfinálovou fázi poprvé překročil až letos.

De Minaur postoupil do semifinále po skalpu rozjetého Jakuba Menšíka a ve Vídni si polepšil v hodnocení letošní sezony. Nejlepší Australan v žebříčku ATP tak dál usiluje o premiérovou účast na Turnaji mistrů. V pořadí sezony se nachází na devátém místě a na osmého Andreje Rubljova bude v pondělí ztrácet necelých 200 bodů. Pokud by případně start v Turíně odřekl Novak Djokovič, devátá příčka by De Minaurovi stačila.

Jack Draper dosáhl v posledních 12 měsících na všechna čtyři kariérní finále na okruhu ATP a do kompletní sbírky finálových účastí na všech površích mu chybí už jen antuka. Britský mladík, který už na čtvrtém turnaji v řadě prošel do čtvrtfinále a ve Vídni v něm vyřadil Tomáše Macháče, zvládl i třetí vzájemný souboj se svým žebříčkovým sousedem Lorenzem Musettim.

Také potřetí se potkali na halovém betonu a i tentokrát měl převahu Draper. Skóre je nicméně pro Musettiho celkem kruté. V utkání se propracoval k 10 brejkbolům, ale využil jen dva a jeho britský soupeř slavil brejk celkem pětkrát. Oba aktéři se trápili na druhém podání a získali po něm pouhých 30 % bodů.

Draper mohl svůj první triumf na nejvyšší tour zapsat loni v sofijské hale, ve finále ale překvapivě nestačil na Adriana Mannarina. Recept pak nenašel ani na Jiřího Lehečku letos v Adelaide, ovšem před pár měsíci na trávě ve Stuttgartu porazil Mattea Berrettiniho a na třetí pokus uspěl.

V neděli nastoupí proti rozjetému Karenovi Chačanovovi (H2H 1:2) ke svému největšímu finálovému zápasu, prvnímu na turnajích větších než ATP 250. Tím si zajistil premiérový posun do TOP 15 pořadí, kterou bude v pondělí uzavírat.

