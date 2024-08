Gauffová po OH zklamala i před US Open, Šnajderová si připsala první skalp členky TOP 10

Coco Gauffová (20) na první akci před obhajobou triumfu na US Open ztroskotala už na druhé soupeřce. Po neúspěchu na olympiádě si chuť nespravila ani na turnaji WTA 1000 v Torontu, kde už v osmifinále nenašla recept na servis ruské vrstevnice Diany Šnajderové (20) a poprvé prohrála s mladší soupeřkou. Mezi osmičkou nejlepších naopak nechybí druhá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková (26).

Coco Gauffová na začátku roku vyhrála 10 zápasů v řadě a hned na první akci sezony v Aucklandu obhájila triumf. Od té chvíle ale už sedm měsíců čeká na finále a je v útlumu.

Po nezdaru na olympijském turnaji na pařížské antuce, na které se ani v jedné ze tří disciplín nedostala do bojů o medaili, jí nevyšel podle představ ani vstup do US Open Series. Série podniků na severoamerických betonech, na nichž loni v létě vyhrála 18 z 19 zápasů.

Na první ze dvou přípravných akcí před US Open, na němž bude obhajovat svůj zatím jediný grandslamový titul, skončila už na druhé soupeřce. V prvním zápase na tvrdém povrchu od konce března si sice poradila s Číňankou Yafan Wang, ale na ve formě hrající Dianu Šnajderovou už nestačila.

Dvacetiletá Američanka se v prvním vzájemném souboji s o tři týdny mladší Ruskou nedokázala prosadit na returnu a třikrát přišla o servis. Jediný brejkbol si vypracovala za stavu 1:1 ve druhé sadě, ale nevyužila ho, neuhrála už ani game a prohrála 4:6, 1:6.

Gauffová vůbec poprvé na hlavním okruhu prohrála s mladší soupeřkou, s nimiž měla dosud bilanci 7:0. Nyní ji čeká přesun do Cincinnati, kde před rokem triumfovala. V Ohiu už ale nebude chybět většina soupeřek ze světové špičky, které na rozdíl od ní po olympiádě odpočívaly.

"Někdy si říkám, jestli jsem tady měla hrát. Ale chtěla jsem otestovat a zjistit, jak to zvládnu po fyzické i psychické únavě. Při vstupu do turnaje jsem neměla velká očekávání, ale přála jsem si předvést lepší výkon," řekla zklamaná Gauffová.

Statistiky zápasu Coco Gauffová – Diana Šnajderová Livesport

24. hráčka světa Šnajderová letos již vyhrála tři turnaje WTA 250 na všech površích (Hua Hin, Bad Homburg a Budapešť) a proti světové dvojce Gauffové si na čtvrtý pokus připsala premiérový skalp hráčky TOP 10 pouhých pět dní po zisku stříbrné olympijské medaile ve čtyřhře žen.

"Vím, že Coco je fyzicky skvěle připravená, skvěle se pohybuje a pokrývá celý kurt. Takže když jsem vyhrávala dlouhé výměny, tak jsem si řekla 'wow, dnes je to dobré'. A uvnitř jsem si říkala 'zvládla jsem to'. Jsem za tohle vítězství moc ráda," radovala se Šnajderová, která první dvě soupeřky v Kanadě udolala až v tie-breaku třetího setu.

O postup do svého největšího semifinále a premiérový posun do TOP 20 se Šnajderová utká s krajankou Ljudmilou Samsonovovou, kterou porazila na jaře na antuce v Římě.

Aryna Sabalenková kvůli zranění ramena přišla o Wimbledon a minulý týden ve Washingtonu i kvůli přehnané opatrnosti vypadla v semifinále s Marií Bouzkovou. V Torontu už si však pochvaluje stav bez bolestí a na výkonech světové trojky je to znát.

Po Číňance Yue Yuan nedala šanci ani Britce Katie Boulterové, kterou přehrála 6:3, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4:0.

V sobotním čtvrtfinále se Sabalenková utká s Američankou Amandou Anisimovovou, s níž první čtyři vzájemné duely prohrála. Poslední dvě střetnutí už ale zvládla, včetně letošní dvousetové výhry v osmifinále Australian Open.

Ve čtvrtfinále je pěr Američanek

Vůbec poprvé od zavedení turnajů WTA 1000 (od roku 2009) jsou ve čtvrtfinále podniku této kategorie víc jak tři Američanky. V Torontu je jich mezi osmičkou nejlepších dokonce pět, kromě Anisimovové pokračují také obhájkyně titulu Jessica Pegulaová, Emma Navarrová, Taylor Townsendová a Peyton Stearnsová. V osmifinále z Američek zaváhala překvapivě jen Gauffová.

V tomto století bylo více Američanek ve čtvrtfinále turnaje WTA pouze ve Stanfordu 2001 - Meghann Shaughnessyová, Venus Williamsová, Chanda Rubinová, Monica Selešová, Lilia Osterlohová a Lindsay Davenportová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Torontu