Šnajderová po olympijském stříbru na antuce válí i na betonu, v Torontu si zajistila TOP 20

Diana Šnajderová (20) pár dní po zisku stříbrné olympijské medaile na pařížské antuce potvrzuje skvělou formu i na tvrdém povrchu na turnaji WTA 1000 v Torontu, kde už potřetí zvládla třísetový zápas. Loňskou finalistku kanadské tisícovky Ljudmilu Samsonovovou (25) zdolala 4:6, 6:1, 6:4, navázala na skalp Coco Gauffové a postupem do největšího semifinále si zajistila premiérový posun do TOP 20. O finále si dvacetiletá Ruska zahraje s americkou obhájkyní titulu Jessicou Pegulaovou (30).

Diana Šnajderová letos vyhrála již tři turnaje na všech površích (WTA 250 Hua Hin, WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Budapešť) a k tomu přidala olympijské stříbro ze čtyřhry žen.

Pouhé tři dny po zisku cenného kovu na hrách pod pěti kruhy na antuce v Paříži vstoupila do turnaje WTA 1000 na tvrdém povrchu v kanadském Montrealu a přestože byla v prvních dvou vystoupeních s Britkou Harriet Dartovou a Polkou Magdalenou Frechovou pokaždé třikrát dva míčky od porážky a soupeřky udolala až v tie-breaku třetí sady, postoupila již do svého největšího semifinále.

Den po životním skalpu světové dvojky Coco Gauffové, proti které zaznamenala premiérovou výhru nad hráčkou TOP 10, zdolala 4:6, 6:1, 6:4 i finalistku loňského ročníku Ljudmilu Samsonovovou. Krajanku porazila i ve druhém střetnutí a v Torontu vyřadila třetí ze čtyř soupeřek po třísetovém boji.

Šnaiderová poprvé porazila dvě hráčky TOP 15 po sobě a postupem do největšího semifinále si v žebříčku zajistila posun již mezi 20 nejlepších tenistek světa.

"Když jsem byla stá na světě, říkala jsem si 'bože, jsem mezi těmi nejlepšími hráčkami na světě'. Pak přišla TOP 70, TOP 50. Bylo to velmi rychlé. A teď už to bude TOP 20, je to neuvěřitelné," řekla zaskočená Ruska. "Po prvním titulu jsem chtěla druhý. To se mi povedlo a teď toužím po dalších," dodala hladová Šnaiderová.

O finále se Šnajderová utká v prvním vzájemném duelu se světovou šestkou Jessicou Pegulaovou. Třicetiletá Američanka loni v Montrealu triumfovala i díky skalpu Igy Šwiatekové a nyní v Torontu vůbec poprvé kariéře obhajuje triumf z předchozí sezony. Se třemi soupeřkami neztratila ještě ani set.

Po české tenistce Karolíně Plíškové si poradila ve dvou setech i s krajankami Ashlyn Kruegerovou a Peyton Stearnsovou. Tu ve čtvrtfinále porazila 6:4, 7:5, když druhý set otočila ze stavu 2:5 a utkání ukončila ziskem pěti her v řadě.

"Loni jsem hrála asi lépe. Letos popravdě necítím, že hraju skvělý tenis. Byly to ošklivé zápasy a nevím proč. Ale každý den je nový a nevíte, co přijde. Vždy máte nový den na to se zlepšit. Pořád se na sobě snažím pracovat, obzvlášť když letos nemám na kontě příliš úspěchů," řekla Pegulaová, která je v semifinále Canadian Open i při své čtvrté účasti. Se zápasovou bilancí 15:2 je druhou nejúspěšnější po Monice Selešové.

Pegulaová se letos i vinou různých zdravotních problémů nedostala do optimální formy a na největších akcích se neprosadila. Na Australian Open, ve Wimbledonu i na olympiádě skončila již ve druhém kole a na Roland Garros vůbec nestartovala. Jediné finále v červnu na trávě v Berlíně přetavila ve svůj celkově pátý triumf, byť čelila pěti mečbolům.

Své první dva tituly z Washingtonu 2019 a Guadalajary 2022 neobhajovala, letos ji čeká ještě obhajoba v Soulu a příští rok v Berlíně.

Kromě Gauffové ve čtvrtfinále ztroskotala také druhá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková. V odpoledním programu si semifinálový souboj zajistily Američanky Amanda Anisimovová a Emma Navarrová.

Tři zástupkyně jedné země jsou v semifinále turnaje kategorie WTA 1000, jež byla založena v roce 2009, teprve podruhé. Pět Američanek ve čtvrtfinále bylo nejvíce na WTA Tour od roku 2001.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Torontu