Dveře do finále Turnaje mistryň neotevřela. Krejčíková v Rijádu končí na raketě Qinwen Zheng

Barbora Krejčíková (28) své maximum na Turnaji mistryň podruhé nepřekonala a o titul si nezahraje. Wimbledonská šampionka v Rijádu skončila v semifinále po porážce s olympijskou vítězkou Qinwen Zheng (22), které ve svém posledním letošním zápase podlehla 3:6, 5:7. Čínská debutantka na WTA Finals se o triumf a vyšperkování úspěšné sezony utká se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (26) z Běloruska, nebo Američankou Coco Gauffovou (20).

Přestože do Rijádu dorazila bez formy a v úvodním zápase ve skupině neudržela nadějné vedení proti Ize Šwiatekové, postoupila Barbora Krejčíková po skalpech Jessiky Pegulaové a Coco Gauffové nečekaně do semifinále. V něm už ale narazila a byť se proti Qinwen Zheng nadechla k obratu, o další překvapení se nepostarala.

Osmadvacetiletá Češka od úvodních výměn častěji kazila a ztratila první tři gamy. A když po necelé hodině prohrávala 3:6 a 0:3 s mankem dvou brejků, zdálo se být rozhodnuto. Krejčíková ale zbraně nesložila a soupeřku ještě pořádně potrápila.

Ziskem čtyř gamů v řadě Krejčíková vývoj druhé sady otočila a za stavu 5:4 dokonce hrála dvakrát o setbol. Ale nedostala se k němu, další hru už nepřidala a po sto minutách hry prohrála 3:6, 5:7. O šest let mladší Číňance podlehla i ve druhém vzájemném střetnutí, loni neuspěla ve finále v Zhengzhou.

Krejčíková se sice neumístila mezi sedmi nejúspěšnějšími tenistkami letošní sezony, ale do Rijádu se kvalifikovala díky triumfu ve Wimbledonu a pravidlu, které zajišťuje účast nejvýše postavené úřadující grandslamové šampionce figurující v TOP 20. Na Turnaji mistryň ve dvouhře startovala podruhé, při premiéře v roce 2021 tehdejší vítězka French Open prohrála všechny tři duely (s Anett Kontaveitovou, Garbiňe Muguruzaovou a Karolínou Plíškovou). Triumfovala však v deblu po boku Kateřiny Siniakové, s níž byla ještě v letech 2018 a 2022 ve finále.

I když letos na WTA Finals přiletěla bez zápasového rytmu, na akci v elitní konkurenci se prodrala mezi kvarteto nejlepších a zajistila si přezimování v TOP 10. Od slavného triumfu na trávě v All England Clubu startovala na šesté akci a poprvé od olympiády vyhrála dva zápasy po sobě, od červencového postupu do čtvrtfinále her pod pěti kruhy prohrála sedm z jedenácti zápasů.

Qinwen Zheng vyrovnala čínské maximum

Dvaadvacetiletá Qinwen Zheng při premiéře na Turnaji mistryň začala porážkou s Arynou Sabalenkovou, další tři soupeřky Jelenu Rybakinovou, Jasmine Paoliniovou i Krejčíkovou už však přetlačila a postupem do finále vyrovnala nejlepší čínský výsledek na Turnaji mistryň z roku 2013. Tehdy Na Li v boji o titul nestačila na Serenu Williamsovou.

"Je to speciální pocit. Na Turnaji mistryň jsem poprvé a jsem hned ve finále. Barbora je opravdu dobrá hráčka, předvedly jsme dobrý zápas. Co se stalo za stavu 3:0? To vážně nevím," usmívala se šťastná Qinwen Zheng, jež jako první tenistka či tenista z Číny vyhrála během jedné sezony 50 zápasů.

Finalistka lednového Australian Open Qinwen Zheng od nezdaru v prvním kole Wimbledonu odehrála 32 zápasů se skvělou bilancí 27:5 a na pátém z osmi turnajů postoupila do finále. Triumfy slavila v Palermu, na olympiádě v Paříži a před dvěma týdny v Tokiu.

V sobotu se může stát první čínskou vítězkou Turnaje mistryň. Ve finále narazí buď na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, které by měla šanci oplatit porážku ze skupiny, nebo Coco Gauffovou.

