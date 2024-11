Siniaková potřetí prohrála finále Turnaje mistryň, titul berou Dabrowská s Routliffeovou

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Kateřina Siniaková (28) si počtvrté v kariéře zahrála finále prestižního Turnaje mistryň, ale stále má na kontě jen jeden triumf na závěrečném vrcholu sezony. V letošním souboji o titul v saúdskoarabském Rijádu nestačila po boku Američanky Taylor Townsendové (28) po setech 5:7, 3:6 na dvojici Gabriela Dabrowská (32), Erin Routliffeová (29).

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou prošly do finálového zápasu stejně jako soupeřky bez jediné porážky a po dvou super tie-breacích. Siniaková se s Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou v letošní sezoně potkala už počtvrté a neuspěla pouze nyní na Turnaji mistryň v Rijádu, kde došlo na reprízu wimbledonského finále.

Siniaková s Townsendovou ihned v úvodním gamu prorazily podání soupeřek, ale po třech ztracených gamech v řadě musely samy dohánět manko. Od stavu 3:3 se naopak dlouho hrálo bez brejku a set se uzavřel až těsně před tie-breakem. Siniaková s Townsendovou nedotáhly ve 12. hře náskok 40:15 a Dabrowská s Routliffeovou hlavně díky agresivnímu returnu proměnily hned první setbol.

Na začátku druhé sady nevyužily Siniaková s Townsendovou tři brejkboly napříč dvěma gamy a pak čistou hrou ztratily servis. Siniaková však po famózním úderu zapsala rebrejk a po "prasátku" Townsendové na brejkbol soupeřek bylo srovnáno na 3:3. Siniaková s Townsendovou ale opět neuhrály bod na podání a Dabrowská za stavu 5:3 podávala na vítězství. Češka s Američankou zlikvidovaly sérii tří mečbolů, jenže na ten čtvrtý vyrobila Siniaková chybu z returnu.

Siniaková se do finále Turnaje mistryň probojovala počtvrté v kariéře a premiérově s někým jiným než Barborou Krejčíkovou. Po boku krajanky, která se v letošním ročníku dostala do semifinále singlové soutěže, kralovala v roce 2021 a prohrála v letech 2018 a 2022. Townsendová, Dabrowská i Routliffeová se naopak podívaly do závěrečného kola této prestižní akce poprvé.

Včetně olympijské zlaté medaile z mixu s bývalým životním partnerem Tomášem Macháčem mohla rodačka z Hradce Králové slavit už sedmý letošní titul, všech šest předchozích získala s jiným parťákem. Na dosah měla celkově 29. trofej v ženské čtyřhře. Pokud by v sobotním finále uspěla, jednalo by se o už sedmý český triumf v deblu žen na Turnaji mistryň.

Dabrowská s Routliffeovou si připsaly čtvrtý společný titul a nejcennější po loňském prvenství na US Open. Pro Kanaďanku se jedná o 17. kariérní trofej a pro Novozélanďanku o osmou. Kanada i Nový Zéland slaví historicky první triumf na Turnaji mistryň. Siniaková se přesto s náskokem skoro 1 400 bodů právě na Routliffeovou udrží na postu světové jedničky.

Výsledky čtyřhry na Turnaji mistryň