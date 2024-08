Alcaraz předčasně ukončil trénink před US Open. Bylo to jen z preventivních důvodů, uvedl

US Open ATP - Dvouhry

Profimedia / JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alcaraz vyhrál US Open v roce 2022.

Držitel čtyř grandslamových titulů Carlos Alcaraz (21) nedokončil sobotní tréninkový zápas s Franciscem Cerúndolem (26) kvůli podvrtnutému pravému kotníku. Španěl se však k nepříjemnosti ihned vyjádřil a před začátkem US Open uklidnil své fanoušky.

"Trénink jsem přerušil jen preventivně. Necítil jsem se dost dobře na to, abych pokračoval. Po několika hodinách se už cítím dobře. Pokusím se během následujících dnů opět trénovat na 100 %, aniž bych na to myslel," řekl Alcaraz na tiskové konferenci ve stejný den.

Jedenadvacetiletý tenista získal svou první grandslamovou trofej právě ve Flushing Meadows Corona Parku v roce 2022. Od té doby posbíral další tři, včetně letošního triumfu na French Open a Wimbledonu. Po finálové výhře v All England Clubu nad Novakem Djokovičem podlehl stejnému soupeři v boji o zlato na olympiádě v Paříži.

V generálce před US Open vypadl Alcaraz na turnaji v Cincinnati, kde ve třetím setu podlehl francouzskému veteránovi Gaëlu Monfilsovi. Rodák z El Palmaru se později na svých sociálních sítích omluvil za rozbití rakety a svůj výkon označil za nejhorší zápas své kariéry.

Před čtvrtým grandslamem roku zdůraznil, že nedostatečná příprava na tvrdém povrchu nebyla po neobvyklém přechodu z antuky na trávu a zpět na antuku problémem: "Samozřejmě bych si před US Open přál odehrát více zápasů na tvrdém povrchu, ale vůbec mě to neovlivňuje. Ani před Roland Garros jsem na antuce neodehrál příliš mnoho duelů a byl z toho dobrý výsledek, stejně tak ve Wimbledonu," uvedl.

Alcaraz už mnohokrát dokázal, že i přes mladý věk se dokáže postavit k velkým výzvám. Ještě nikdy neprohrál grandslamové finále a prohlásil, že se poučí z prohry v olympijské bitvě o nejcennější kov.

"Byl to pro mě těžký moment, se kterým jsem se musel vyrovnat. Zlatou medaili jsem ztratil v opravdu těsném zápase, ve kterém jsem měl šanci. Stál proti mně opravdu dobrý hráč, který bojoval o totéž co já a zasloužil si to," řekl o triumfu Djokoviče.

"Stříbrná medaile pro mě byla velkým úspěchem a musím na ni být hrdý. K dalším finálovým nebo důležitým zápasům v kariéře se postavím jinak a lépe než na olympiádě," uzavřel tenista, jehož první překážkou v New Yorku bude úspěšný kvalifikant z Austrálie Li Tu.