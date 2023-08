Autor nejrychlejšího servisu historie končí, Isner se s kariérou rozloučí na US Open

Král nechytatelných servisů John Isner (38) ukončí na blížícím se US Open tenisovou kariéru. Američan je profesionálem od roku 2007 a na ATP Tour získal šestnáct titulů, ten nejvýznamnější v Miami ve své nejúspěšnější sezoně 2018.

"Po více než 17 letech na tour je čas říct sbohem profesionálnímu tenisu. US Open bude mým posledním turnajem. Přechod nebude jednoduchý, ale těším se na každou sekundu se svou úžasnou rodinou," napsal na sociální síti X, dříve Twitteru, otec čtyř dětí Isner.

Více než dvoumetrový rodák ze Severní Karolíny je s aktuálně 14 411 esy v kariéře rekordmanem ATP Tour a byl mu oficiálně naměřen nejrychlejší servis historie: 253 km/h v prvním kole Davisova poháru v roce 2016.

Isner byl také společně s Francouzem Nicolasem Mahutem aktérem nejdelšího zápasu tenisové historie. V prvním kole Wimbledonu 2010 zvítězil Američan po 11 hodinách a pěti minutách hracího času utkání, jež se protáhlo do tří dnů a obsahovalo 183 gamů.

O osm let později dosáhl Isner právě v All England Cupu postupem do semifinále svého nejlepšího grandslamového výsledku. V letech 2011 a 2018 byl také ve čtvrtfinále US Open, ve světovém žebříčku vystoupal nejvýše na osmé místo.