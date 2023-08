Povedená premiéra v kvalifikaci grandslamů, Menšík začal boj o US Open skalpem Fogniniho

Povedená premiéra v kvalifikaci grandslamů, Menšík začal boj o US Open skalpem Fogniniho

Jakub Menšík (17) slaví vítězný debut v kvalifikaci grandslamového turnaje. Na US Open si český talent poradil po nervózním úvodu s o 19 let starším Italem Fabiem Fogninim (36), bývalou světovou devítku porazil 1:6, 6:1, 6:1. Do druhého kola postoupil i Zdeněk Kolář (26), naopak hned na úvodní soupeřce ztroskotalo všech pět českých tenistek včetně Brendy Fruhvirtové (16), Sáry Bejlek (17) a Lucie Havlíčkové (18).

Jakub Menšík sbíral grandslamové zkušenosti zatím jen jako junior. Na loňském Australian Open to dotáhl až do finále, v němž padl po čtyřhodinovém maratonu a kurt musel kvůli křečím opouštět na vozíčku.

O rok a půl později si sedmnáctiletý talent, který už dostával rady i během tréninků s Novakem Djokovičem, odbyl premiéru na grandslamu dospělých. Tedy zatím jen v kvalifikaci. A debut to byl vítězný.

Statistiky zápasu. Livesport

I když Menšík začal proti bývalé světové devítce a vítězi turnaje Masters 1000 v Monte Carlu (2019) Fabiu Fogninimu nervózně, prohrál prvních pět gamů a po půl hodině ztratil úvodní sadu, dokázal se na další průběh zkoncentrovat a suverénním způsobem vývoj otočil.

Šestatřicetiletého Itala nakonec ve svém prvním zápasu na tvrdém povrchu po více než čtyřech měsících porazil po hodině a půl 1:6, 6:1, 6:1. Zkušenému soupeři oplatil měsíc starou porážku z antukového challengeru ve švýcarském Zugu.

Ve druhém ze tří kol kvalifikačního síta bude prostějovský rodák čelit Leandru Riedimu (h2h 0:0). Švýcarský tenista si minulý týden zahrál finále na challengeru ve Winnipegu a v New Yorku začal třísetovou výhrou nad italským vrstevníkem Flaviem Cobollim.

Zdeněk Kolář úspěšně zahájil svůj celkově 5. pokus kvalifikovat se poprvé na US Open. Šestadvacetiletý Čech v New Yorku odstartoval vydřenou výhrou 7:6, 6:4 nad Nizozemcem Gijsem Brouwerem, přestože využil jen 2 z 15 brejkbolů a ve druhém setu prohrával 2:4.

Kolář startuje v kvalifikaci grandslamu podvaadvacáté v kariéře. Úspěšný byl pouze loni na Roland Garros, kde dokonce slavil vítězný debut v hlavní soutěži a ve druhém kole trápil Stefanose Tsitsipase. Mezi elitu se pak dostal i na následném Wimbledonu, když se na něj při losu usmálo štěstí jako na šťastného poraženého kvalifikanta.

O premiérový postup do třetího kola kvalifikace grandslamu na tvrdém povrchu si 176. hráč světa Kolář zahraje s Brazilcem Thiagem Seybothem (h2h 0:0).

Vít Kopřiva ani na osmý pokus v kvalifikaci grandslamu nevyhrál víc, jak jeden zápas. V boji o US Open šestadvacetiletý český antukář prohrál hned v 1. kole 3:6, 3:6 s domácím Maximem Cressym.

Prvním kolem kvalifikace dvouhry mužů tak prošli tři z pěti Čechů. Už v úterý slavil Tomáš Macháč, kromě Kopřivy neuspěl už jen Dalibor Svrčina.

Pět Češek, pět konců v 1. kole

Naopak ve dvouhře žen ztroskotalo v prvním kole všech pět Češek. Po úterních nezdarech Terezy Martincové a Barbory Palicové ve středu vypadly také teenegerky Brenda Fruhvirtová, Sára Bejlek a Lucie Havlíčková.

Šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová prošla kvalifikací při debutu na Australian Open i Roland Garros a ve Wimbledonu padla i kvůli zdravotním potížím až ve třetím kole. V New Yorku starty v kvalifikacích grandslamů zkompletovala, na US Open ale dosáhla nejhoršího výsledku. 129. hráčka světa, jež v srpnu vyhrála dva antukové turnaje ITF a pomýšlí na TOP 100, nečekaně prohrála hned v prvním kole 1:6, 2:6 s Japonkou Mojukou Učijamaovou.

Sedmnáctiletá Sára Bejlek před rokem při debutu na US Open kvalifikací prošla a úspěch zopakovala i letos v Melbourne a Paříži. V New Yorku ale loňský výsledek neobhájí, už v úvodním kole ve svém prvním utkání od červencového triumfu na ITFku v estonském Parnu utrpěla debakl 0:6, 0:6 s Číňankou Yafan Wang.

Set neuhrála ani finalistka loňské juniorky a vítězka čtyřhry dívek Lucie Havlíčková. Osmnáctiletá Češka, loni na podzim nejlepší juniorka světa, podlehla 1:6, 6:7 Jihokorejce Su Jeong Jang, prohrála osmý z posledních devíti duelů a stejně jako v červnu při debutu v kvalifikaci Wimbledonu vypadla v prvním kole.

