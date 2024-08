Byla to asi největší tenisová výzva, prohlásil po velkém obratu Menšík. Inspiraci našel u Lehečky

Jakub Menšík (18) označil úspěšný obrat ve 2. kole US Open za zřejmě největší výzvu v kariéře. Přestože proti Australanovi Tristanu Schoolkateovi (23) prohrával 0:2 na sety a ve čtvrtém setu odvracel dva mečboly, zvítězil 6:7, 2:6, 6:2, 7:6, 7:6 a po roce si opět zahraje na posledním grandslamu sezony o osmifinále. V rozhovoru s novináři ho těšilo, že má stále šanci oslavit v New Yorku nedělní 19. narozeniny.

"Jsem rád, že jsem to dnes zvládl. Byla to zatím asi moje největší tenisová výzva," uvedl Menšík. "Těší mě, že jsem to po dvou nevydařených setech zvládl a sebral všechny síly. V průběhu dalších tří setů jsem se snažil jenom hrát a věřil až do konce. Jak jsem dříve řekl, narozeniny chci vždy slavit už jen v New Yorku. Už se to blíží," doplnil s úsměvem český tenista.

Obrat označil za největší v kariéře. Inspiroval ho také počin krajana Jiřího Lehečky, který otočil o den dříve utkání s Američanem Mitchellem Kruegerem. "Když jsem měl 0:2, věděl jsem, že to bude těžké. Ale říkal jsem si, že jsem pořád ve hře. Vzpomněl jsem si i na Jirku, že to také otočil. A stalo se to znovu. Vzhledem k tomu, že jsem byl 0:2 a odvracel ve čtvrtém setu dva mečboly, byl to asi můj největší obrat," řekl Menšík.

Na první dva sety chtěl zapomenout. Nebyl spokojený s výkonem ani volbou raket či bot. "Víceméně jsem si za to mohl sám. Hlavně ten druhý set jsem mu dal moc jednoduše. Ale čím déle se hrálo, tím jsem měl pocit, že hraju lépe a lépe. Pětisetový zápas jsem prožil už ve Wimbledonu, kde jsem vedl 2:0. Vím, že se jinak hraje, když máte 0:2 a vyrovnáte na 2:2. V tom pátém máte pak mentální výhodu," podotkl Menšík.

Ve čtvrté sadě čelil za stavu 4:5 a 15:40 dvěma mečbolům. Při odvracení toho prvního mu nebylo nejlépe. "Soupeř neuvěřitelně zreturnoval a já byl hned v obraně. Měl jsem tam forhend v běhu a on šel na síť. Do té chvíle jsem z takových míčů neuhrál skoro žádný, asi jen na prstech jedné ruky. Nějakým zázrakem jsem mu ale zahrál skvěle pod nohy a to mi dodalo sílu. Pak jsem dobře odservíroval, byla shoda a najednou jsem byl zpět v zápase," líčil Menšík..

Situaci považoval za klíčovou. "Člověk si říká, že už je konec, a je pomalu hlavou v letadle. Ale když se to podaří otočit, dodá mu to vítr do plachet a pak je schopen předvést skvělý výkon. To se stalo i mně," doplnil rodák z Prostějova.

Statistiky zápasu. Enetpulse

V rozhodujícím super tie-breaku, který vyhrál jasně 10:3, se už cítil uvolněně. Duel vyhrál po čtyřech hodinách a 14 minutách. "Říkal jsem si, že je to závěr zápasu. Závěr všech závěrů a že ze sebe musím vyždímat všechny síly. Jsem moc rád, že to nebyly nervy až úplně do konce super tie-breaku. Dostal jsem se do své zóny," uvedl Menšík.

Australana Schoolkatea, kterému patří v žebříčku 193. místo a startoval na divokou kartu, přesto ocenil. "I když byl v žebříčku až na takovém místě, předvedl trojnásobně lepší výkon než v prvním kole Félix (Auger-Aliassime). Vůbec se to nedalo srovnat. Félixovi to očividně nesedlo a najednou tady byl nažhavený další týpek ve druhém kole, který sice nemá tolik zkušeností na tour, ale předvedl takový tenis. Vždycky je to o tom, jak to komu sedne daný den," řekl Menšík.

O postup proti Borgesovi

Do 3. kola US Open se dostal podruhé za sebou. Vloni v této fázi vypadl s Američanem Taylorem Fritzem, nyní se ale už považuje za vyspělejšího hráče. "Je to vývoj. Minulý rok to byl můj první grandslam a neměl jsem žádné zkušenosti. Ať jsem hrál s kýmkoliv, byl jsem outsider a nasával jsem atmosféru. Teď je to trochu jiná role. Chci tu udělat nějaký výsledek a zahrát kvalitní výkony. Co se týče samotného tenisu, myslím, že to jde dopředu. Oproti loňsku, kdy jsem byl také ve 3. kole, se mi zdá, že jsem o dost lepším hráčem," podotkl Menšík.

V příštím kole narazí na 34. hráče světa Portugalce Nuna Borgese. "Tahle část pavouku se poměrně vyčistila, byl tam třeba (Stefanos) Tsitsipas. Určitě je to lepší, než kdybych hrál ve třetím kole s (Novakem) Djokovičem. Každý zápas je ale jiný a jestli je to 15. nebo 120. hráč světa, tak v daný den je možné, že i outsider nebo hůře postavený hráč je schopný předvést lepší výkon. Půjdu do toho zápasu stejně jako doteď. Přišla fáze turnaje, kdy už není dobrý nebo špatný los," doplnil Menšík.