Senzace na US Open. Šampion Alcaraz padl už ve druhém kole s Van de Zandschulpem

US Open ATP - Dvouhry

Vítěz posledních dvou grandslamů Carlos Alcaraz (21) končí na US Open senzačně už ve druhém kole. Španělský šampion z roku 2022 a loňský semifinalista překvapivě nestačil na letos se trápícího Nizozemce Botice Van de Zandschulpa (28), kterému podlehl 1:6, 5:7, 4:6 a téměř přišel o šanci sesadit do konce roku Jannika Sinnera z postu světové jedničky.

Carlos Alcaraz letos ovládl Roland Garros a Wimbledon a jako nejmladší zkompletoval grandslamové triumfy na všech površích. Na olympiádě v Paříži ale pak prohrál finále s Novakem Djokovičem a následná absence obvyklé přípravy na americké betony ho zřejmě stála úspěchy během US Open Series.

V Montrealu vůbec nestartoval, v Cincinnati po jednom z nejhorších výkonů nezvládl svůj úvodní zápas proti Gaëlu Monfilsovi a na US Open porazil jen Australana z chvostu druhé světové stovky Li Tu. Ve druhém kole už nenašel recept na 74. hráče světa Botice Van de Zandschulpa a prohrál nečekaně jednoznačně 1:6, 5:7, 4:6.

Alcaraz v utkání přišel hned o svůj první servis a úvodní sadu prohrál za 31 minut. Také ve druhé sadě doháněl Španěl brzy manko brejku. Podařilo se mu srovnat na 2:2 a vedl 5:4, ale k setbolu se nedostal, v jedenácté hře znovu o servis přišel a Van de Zanschulp získal i druhý set.

Před začátkem třetí sady Alcaraz opustil na chvíli kurt, ani krátká přestávka mu ale nepomohla. Po ztrátě servisu v pátém gamu sice ještě srovnal a bojoval o brejk na 5:3, ale jeho snaha byla bezzubá. Poté, co přišel o podání i v deváté hře, Van de Zandschulp zakončil následně duel čistou hrou a přímým bodem z podání.

Statistiky zápasu Carlos Alcaraz – Botic Van de Zandschulp Livesport

Alcaraz se nedokázal ani jednou dostat do vedení s brejkem. Doplatil na šest ztracených servisů či 27 nevynucených chyb a na grandslamech prohrál po sérii 15 vítězství. Při čtvrtém startu na US Open bude poprvé chybět ve čtvrtfinále, na grandslamu se jednadvacetiletý Španěl nedostal přes druhé kolo teprve potřetí (Australian Open 2021 a Wimbledonu 2021).

"Bojoval jsem sám se sebou. V tenise musíte být během zápasu nastavený tak, že hrajete proti někomu, kdo chce to samé co vy, a sice vyhrát. Musíte být klidný, jak to jen jde, a snažit se dělat správné věci. Dnes jsem ale bojoval proti soupeři a v hlavě jsem bojoval i sám se sebou. Byla tam spousta emocí, které jsem nedokázal dostat pod kontrolu," řekl Alcaraz.

Van de Zandschulp porazil Alcaraze na třetí pokus a poprvé od loňského listopadu vyhrál na hlavním okruhu dva zápasy po sobě. Do 3. kola US Open se osmadvacetiletý Nizozemec dostal podruhé, nejlépe si ve Flushing Meadows vedl před třemi lety, kdy si zahrál ve čtvrtfinále.

"Musím říct, že mi po tomto duelu došla slova. Byl to pro mě neuvěřitelný večer," řekl v rozhovoru na kurtu Van de Zandschulp, jenž se stal prvním Nizozemcem od roku 1996, který na grandslamu porazil člena TOP 3. Naposledy se to povedlo před 28 lety Richardu Krajicekovi, který ve čtvrtfinále Wimbledonu zdolal Američana Petea Samprase.

Van de Zandschulp se v dalším kole utká s turnajovou pětadvacítkou Britem Jackem Draperem.

