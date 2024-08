České derby? Pro mě je to Američan, řekl Macháč po výhře nad Kordou. Zatím hraje životní US Open

Tenista Tomáš Macháč (23) si výhry nad Američanem Sebastianem Kordou (24) a premiérového postupu do 3. kola US Open vážil. Šestnáctého hráče světa porazil 6:4, 6:2, 6:4. Přestože se syn vítěze Australian Open 1998 Petra Kordy potýkal v zápase s bolestí pravé ruky, Macháč v jeho hře výrazné omezení necítil. V rozhovoru s novináři ocenil i svou fyzickou připravenost.

Věřil, že může příště zabojovat také o premiérové osmifinále grandslamu. "Jsem rád, jak jsem dnes od začátku do konce hrál. Sebastian je vynikající hráč, šestnáctý na světě, má svůj vlastní styl tenisu. Hraje velice dobře. O to víc jsem rád, že jsem porazil takhle dobrého soupeře," uvedl Macháč.

V prvním a ve třetím setu se blýskl povedenými obraty. V úvodní sadě otočil nepříznivý vývoj z 2:4, v posledním setu zvrátil stav 1:4. Korda od druhého setu laboroval s bolavou pravou rukou, kterou si nechával ošetřovat, podle Macháče však hrál i tak solidně.

"Něco tam měl, ale povzbuzoval se a neměl problémy ani u forhendu, ani u servisu. Když byl nějaký důležitý stav, servis mu letěl klidně 215 kilometrů za hodinu," poukázal Macháč. "Je to nepříjemné, člověk neví, jestli ten druhý bude hrát, nebo ne. Je to zvláštní, že se nechá ošetřovat a pak najednou zjistíte během jednoho gamu, že je vlastně v pořádku. Každý má své bolístky, je to ale pak složité," doplnil.

Zároveň nechtěl Kordovo zranění bagatelizovat. "Nechci říct, že nic neměl, to vůbec ne. Je to však těžké, když se nechá ošetřovat, kroutí rukou a pak najednou trefí první tři servisy a zabije forhend. Je to zvláštní. Mohla ho ta ruka bolet. Každý má práh bolesti někde jinde. Někdo má zlomenou ruku a hraje s tím a někdo má nataženou ruku a bolí ho to jako někoho zlomená ruka. Já jsem na tyhle věci také citlivější, takže vím, o co se jedná," podotkl Macháč.

Kordu z okruhu zná, jeho styl hry se mu líbí. I přes jeho české kořeny a fakt, že se oba hráči zdraví česky, ho ale bere jako soupeře ze zahraničí. "Sebastiana vnímám jako skvělého hráče. Má svůj specifický tenis, který se mi líbí. Když to řeknu blbě, tak nehraje jako každý druhý. Upřímně ho ale vnímám jako Američana, ne jako Čecha. Pro mě to tedy žádné derby nebylo. Má u jména americkou vlajku," řekl berounský rodák.

Svěřenec trenéra Daniela Vacka vyhrál i druhý zápas na US Open bez ztráty setu a potěšilo ho, že ušetřil síly. Fyzicky se cítí v New Yorku v pořádku, pomohla mu příprava před startem turnaje. "Podmínky jsou náročnější, člověk se tady víc potí. Já jsem se však skvěle fyzicky připravil, 10 dní jsme dělali kondici s tenisem. Na jedné straně jsem rád, že jsem v Cincinnati prohrál, protože jsem se po olympiádě fyzicky srovnal. Ušetřil jsem síly a jsem stoprocentní," řekl Macháč.

Ve třetím kole ho čeká Belgičan David Goffin, nebo Francouz Adrian Mannarino. "Oba jsou skvělí hráči a mají za sebou neskutečnou kariéru. Goffin byl v desítce a ve finále Turnaje mistrů, takže zkušenosti má. Hrál jsem s ním ve Wimbledonu (Macháč uspěl po pěti setech). S Mannarinem jsem hrál v Indian Wells a úplně mi to s ním nesedlo. Myslím, že ale dnes hraju líp. Uvidíme, těším se na každého z nich," podotkl český tenista.

V případě dalšího úspěchu by se dostal do prvního grandslamového osmifinále v kariéře. "Může být, nemusí. Budu se snažit předvádět nejvíc, co půjde. A uvidíme, zda to klapne, nebo ne," doplnil.