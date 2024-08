Hráli jsme s Kruegerem šachy, byl skvěle připravený, řekl Lehečka po největším obratu kariéry

Tenista Jiří Lehečka (22) označil vítězství ve 2. kole US Open nad domácím Američanem Michellem Kruegerem (30) v poměru 6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5 za největší obrat kariéry. Přestože ve třetím setu prohrával 0:3, duel otočil, postoupil ve Flushing Meadows poprvé do 3. kola a ukázal, že udělal posun i po mentální stránce. Při rozhovoru s novináři netajil po více než čtyřhodinové bitvě únavu, věřil ale, že mu pomůže den volna a v boji o osmifinále bude připravený i na případný další pětisetový zápas.

"Myslím, že to byl asi největší obrat v mé kariéře. Asi jsem nikdy zápas ze stavu 0:2 a 0:3 ve třetím setu neotočil. Skrz tohle je to tedy určitě největší obrat," uvedl Lehečka.

Rodák z Mladé Boleslavi, který plní na posledním grandslamu sezony roli nasazené dvaatřicítky, nedokázal dlouho proti 179. hráči světa Kruegerovi získat brejk. Teprve ve třetím setu našel na podání soupeře recept a sám už ani jednou o servis nepřišel. V utkání mu pomohlo i 67 vítězných míčů a 29 es.

"Zápas komentuju pozitivně, protože jsem ho vyhrál, ale první dva sety pozitivně nehodnotím. V tomhle jsou zápasy na tři vítězné sety výjimečné, že i když se ztratí první set, tak to nemusí nic znamenat. To jsem teď potvrdil," řekl Lehečka.

"Ve třetím setu jsem na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu a snažil se změnit herní stránku. On mi samozřejmě lehce pomohl dostat se zpět do zápasu. Ale hrál tak solidně a nepříjemně, že jsem to musel vybojovat, což se mi v posledních třech setech povedlo," doplnil český tenista.

Duel v náročném počasí byl těžký i po mentální stránce. Čtvrtfinalista loňského Australian Open za stavu 0:2 věděl, že pokud chce duel otočit, čeká ho v horku a dusnu těžká výzva. "Náročné to bylo hodně. Sám jsem si říkal, že je to masakr. On zahrál v prvním setu doopravdy neskutečné balony a skvělý tie-break. Druhý set jsem takticky nezvládl já a ve třetím bylo vidět, že je na koni a nechtěl mě pustit, abych převzal iniciativu. Výsledkově se mi ale to nelíbilo a řekl jsem si: 'Tohle prostě ne, nemůžeš prohrát takovýmto způsobem'," líčil Lehečka.

Pomohla mu změna herního stylu i konzultace s trenérem Michalem Navrátilem. "Malinko jsem se snažil soustředit na servis, abych mu nedal takové tempo a rytmus. Pak už jsme hráli hodně šachy. On byl na tento zápas opravdu skvěle takticky připravený. Přišlo mi, že byl první dva sety o krok přede mnou, což pro mě také není zvykem. Tím, že jsem to ale nechtěl vzdát a bojoval, vytvořil jsem si nějaké šance, které jsem konečně využil a zápas otočil," řekl daviscupový reprezentant.

Ačkoliv nedával i přes nepříznivý najevo emoce, uznal, že zdání klame. "Při pětisetových zápasech se totiž dostávám do fáze, kdy jsem tak unavený, že nemám sílu ani mluvit a nic komentovat. To je paradoxně to nejlepší. Kdybych se začal ještě vztekat, rozhodně by mi to nepomohlo. Je to jedna z věcí, na které jsem se také snažil trochu zapracovat. Věřím, že i to, že jsem do mentální přípravy investoval nějaký čas, mi pomohlo dnešní zápas otočit," uvedl Lehečka.

Statistiky zápasu. Livesport

Po zápase, který trval čtyři hodiny a tři minuty, se nyní pokusí co nejlépe zregenerovat. Už před rozhovorem stihl ledovou koupel a vypít dva litry vody. Další duel ho čeká v pátek. "Myslím, že už to je práce mého fyzioterapeuta. Já se mu jen takhle odevzdám na stůl. Bude to mít náročné. Protrpěl jsem si to na kurtu, tak teď si to protrpí prací na mně," podotkl s úsměvem Lehečka.

V boji o osmifinále narazí na turnajovou šestku Andreje Rubljova z Ruska, nebo Francouze Arthura Rinderknecha. "Ať vyhraje kdokoliv, bude to náročný zápas. Přeci jen se hraje o osmifinále a tam budeme muset jít všichni all-in. Zítřejší volno mi hodně pomůže k tomu, abych zregeneroval a dostal se na fyzickou vlnu, kterou potřebuju k tomu, abych byl schopný hrát klidně další pětiseťák," doplnil Lehečka.