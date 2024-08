Třetí den na US Open: Monfils cítí šanci na cenný skalp, Berrettini může vyřadit domácí naději

V New Yorku se ve středu rozehrají zápasy 2. kola posledního tenisového grandslamového turnaje sezony. V těch nejpoutavějších vyzve ve velkém stylu hrající Taylor Townsendová (28) světovou dvacítku Paulu Badosaovou (26), veterán Gael Monfils (37) se pokusí získat další skalp hráče elitní desítky a nakonec se Matteo Berrettini (28) pustí do souboje s Taylorem Fritzem (26), kterého ještě nikdy v kariéře neporazil.

17:00, Louis Armstrong Stadium

Townsendová prožívá povedenou letní pasáž sezony na severoamerických betonech. Američanka, která se dva a půl roku po návratu z mateřské pauzy znovu vyšplhala do elitní padesátky, už má letos na kontě skalpy Jeleny Ostapenkové, Dajany Jastremské i Darji Kasatkinové, to vše na prestižních "tisícovkách" v Cincinnati a Torontu.

I Badosaová vynechala loňský ročník US Open, a to kvůli vážnému zranění zad. Letos však hraje velmi dobře a formu potvrdila v prvním kole, když deklasovala Viktoriji Golubicovou 6:0 a 6:3. Doposud jediný vzájemný zápas příštích soupeřek se uskutečnil letos na grandslamovém Australian Open a v úvodním kole jej Badosaová vyhrála hladce 6:1 a 6:3. I proto Španělka živí naději na to, že by se vůbec poprvé v kariéře mohla v New Yorku dostat mezi 32 nejlepších.

23:00, Grandstand

Ruud se po loňské protrápené sezoně výrazně zlepšil. Až do nedávné olympiády byl jedním z nejlepších hráčů roku a vrátil se i zpět do TOP 10. Kvůli startu na olympiádě však pozměnil svůj program a v přípravě na US Open odehrál jen dva zápasy. V obou měl potíže, na Masters v Montrealu pak ani nenastoupil k osmifinále.

Dá se proto očekávat, že veterán Monfils bude cítit šanci a pokusí se o teprve svůj pátý skalp hráče elitní desítky v posledních 10 letech. Všechna čtyři cenná vítězství zapsal právě na severoamerických betonech, dvě z nich zaznamenal letos. Huberta Hurkacze porazil v březnu v Indian Wells a Carlose Alcaraze pak nedávno na tisícovce v Cincinnati.

Vzájemná bilance s Ruudem je nerozhodná. Monfils měl navrch v roce 2018 na antuce v Ekvádoru, když Ruud teprve sbíral první zkušenosti. Letos v Indian Wells ovšem Nor porážku zkušenému Francouzovi oplatil.

03:00, Louis Armstrong Stadium

Berrettini v posledních měsících exceloval na antukových i travnatých dvorcích, nicméně první letošní vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na tvrdých površích zaznamenal až nyní na US Open. Snadno si poradil s trápícím se Albertem Ramosem.

Newyorský grandslam má italský elegán v oblibě. Ve Flushing Meadows dosáhl na své první grandslamové čtvrtfinále i semifinále (2019) a mezi osm nejlepších postoupil také v letech 2021 a 2022.

Domácí Fritz se tak musí mít na pozoru, i když je považován i vzhledem k loňské účasti ve čtvrtfinále za favorita. Navíc neměl ideální přípravu. Po dlouhém tažení na antukovém olympijském turnaji v Paříži se mu příliš nepovedl přechod na tvrdé povrchy a na dvou generálkách odehrál dohromady jen tři zápasy.

Přičemž dokázal porazit pouze argentinského antukáře Mariana Navoneho. Fritz vyhrál nad Berrettinim všechny tři vzájemné zápasy, teprve podruhé se nicméně oba potkávají mimo týmové soutěže a vůbec poprvé změří síly ve formátu na tři vítězné sety.