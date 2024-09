Jsem dost naštvaný z toho, jak jsem hrál, řekl po finále Fritz. Má pocit, že zklamal spoustu lidí

US Open ATP - Dvouhry

Odehrál nejlepší grandslam v kariéře, nicméně po jeho skončení mu v ústech zůstala jistá hořkost. Taylor Fritz (26) se sice na domácím US Open dokázal probojovat až do finále, na vysněný titul však nedosáhl. I proto měl po porážce s Jannikem Sinnerem (23) pocit, že zklamal americké fanoušky.

Ti čekají na domácího šampiona v mužské dvouhře už od roku 2003, kdy zvedl trofej nad hlavu Andy Roddick. I přes velkou podporu tribun však Fritz nedokázal najít recept na aktuální světovou jedničku. Ze strany Američana se nejednalo o povedený výkon, což sám po zápase potvrdil.

"Právě teď jsem docela zklamaný... ze spousty věcí na kurtu. Z toho, jak jsem hrál, jak jsem trefoval určité údery. Je to na nic," prohlásil bezprostředně po porážce 3:6, 4:6, 5:7. "Američtí fanoušci už dlouho touží po mužském šampionovi... a já jsem dost naštvaný z toho, jak jsem hrál. Mám pocit, že jsem zklamal spoustu lidí," řekl viditelně frustrovaný Fritz.

Pokrok, kterého Fritz v New Yorku dosáhl, je nepopiratelný. Na cestě do prvního semifinále na majoru, kde vyřadil krajana Francese Tiafoeho, porazil dva soupeře z TOP 10 – bývalé finalisty Caspera Ruuda a Alexandera Zvereva.

Po předchozích čtyřech čtvrtfinálových nezdarech to byl pro dvanáctého hráče světa rozhodně průlom. "Samozřejmě je tu i spousta pozitivních věcí. Až vychladnu a zpracuji to, tak budu rád, že jsem se dostal do finále," řekl.

Díky postupu do finále ve Flushing Meadows se dostane zpět do elitní desítky. Následně se připojí ke svým krajanům a zúčastní se Laver Cupu, takže z New Yorku odjede alespoň s jedním splněným snem.

"Slyšet poblázněný dav a tak nějak si vychutnávat daný okamžik. Jít hrát zápas na kurt Arthura Ashe ve finále US Open – to je to, o čem jsem snil celý život," zakončil Fritz.