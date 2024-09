Sinner má druhou trofej z majoru. Jako čtvrtý vyhrál Australian Open i US Open v jednom roce

US Open ATP - Dvouhry

Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Jannik Sinner (23) vyhrál i druhé grandslamové finále a jako teprve čtvrtý v otevřené éře ovládl Australian Open i US Open ve dvouhře mužů během jednoho kalendářního roku. Italský tenista necelých osm měsíců po premiérovém triumfu v Melbourne dobyl i major v New Yorku a stal se prvním tenistou po 47 letech, který získal své první dva grandslamové tituly během jedné sezony. Ve finále první hráč světa porazil 6:3, 6:4, 7:5 domácího Taylora Fritze (26), jenž nedokázal ukončit 21 let dlouhé čekání na amerického vítěze majoru.

Jannik Sinner prožívá týdny jako na houpačce. Kvůli nemoci přišel o olympijský turnaj v Paříži, na US Open se naladil triumfem na Masters 1000 v Cincinnati a do posledního grandslamu sezony vstupoval pod tlakem kvůli s velkým zpožděním zveřejněné dopingové kauze a kontroverznímu omilostnění.

Se situací se však Sinner vyrovnal bravurně a v New Yorku potvrdil pozici nejlepšího tenisty současnosti. Poprvé na US Open překonal čtvrtfinále, stal se jeho prvním italským finalistou a nakonec i prvním šampionem z Apeninského poloostrova. V sedmi zápasech ztratil pouze dva sety, v nedělním vyvrcholení turnaje přehrál domácího Taylora Fritze.

Fritz začal své největší finále nervózně, v úvodní hře spáchal tři nevynucené chyby a odstartoval ztraceným servisem. Sice velmi rychle vyrovnal na 2:2, ale byl to jeho na dlouhou dobu poslední brejk. A když v první sadě třikrát neudržel podání, prohrával 0:1. Takový vývoj ve finále nikdy neotočil a nepovedlo se mu to ani na sedmý pokus.

Ve druhém setu byli oba tenisté na servisu dlouho suverénní. Až za stavu 5:4 udeřil minimálně chybující Sinner, jenž první brejkbol a zároveň setbol okamžitě proměnil a dostal se již do vedení 2:0. Takový náskok během kariéry ztratil pouze dvakrát, Fritz ale na otočku neměl.

Statistiky zápasu Jannik Sinner – Taylor Fritz Livesport

Sinner sice na začátku třetího dějství prohrával při svém podání 0:40, ale všechny brejkboly zlikvidoval a Američanovu první malou jiskřičku naděje na obrat rychle uhasil. A i když vinou přibývajících chyb a po ztrátě tří gamů v řadě prohrával 3:5, k setbolu Fritze nepustil. Nakonec po dvou a čtvrt hodinách zvítězil 6:3, 6:4, 7:5 a vzájemnou bilanci upravil na 2:1.

"Tenhle titul pro mě hodně znamená. Poslední období pro mě nebylo úplně nejlehčí. Také si uvědomuji, že existuje i život mimo kurt. Rád bych tento titul věnoval své tetě, která se teď necítí zdravotně dobře. Nevím, jak dlouho ji tu ještě budu v životě mít, takže je hezké, že se s ní o to teď mohu podělit," uvedl Sinner.

Sinner uzavřel skvělou letošní bilanci na grandslamech na 23:2, z toho 14:0 na tvrdém povrchu. Tolik výher na majorech během jedné sezony zaznamenali od roku 2001 pouze Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Andy Murray.

I díky tomu si Ital upevní pozici v čele žebříčku ATP, v němž bude mít na kontě jako teprve pátý tenista za posledních 24 let víc jak 10000 bodů - před ním se to povedlo už jen kvartetu Federer, Nadal, Djokovič a Murray. Na druhého Alexandera Zvereva bude mít náskok více než tři tisíce bodů a stěží ho někdo do konce sezony z trůnu sesadí.

Sinner si zahrál minimálně semifinále již na každém ze čtyř grandslamů. Až do finále to dotáhl podruhé a opět v něm slaví triumf. Po lednovém vítězství na Australian Open ovládl i US Open, což během jednoho kalendářního roku dokázal jako teprve čtvrtý muž v Open éře po Matsi Wilanderovi, Rogeru Federerovi a Novaku Djokovičovi.

Italský šampion v New Yorku napodobil vítězku dvouhry žen Arynu Sabalenkovou. Stejně jako Běloruska navázal na srpnový triumf ze Cincinnati a letos vyhrál oba majory na tvrdém povrchu. Vyhrát svůj první i druhý grandslam během jednoho kalendářního roku dokázal naposledy v roce 1977 Argentinec Guillermo Villas.

Dva grandslamy Sinner vyhrál jako první Ital v Open éře, dva majory během jedné sezony ovládl jako první Ital v historii. Za newyorský triumf obdrží prémii 3,6 milionu dolarů (81,1 milionu korun).

Parádní bilanci ve finálových duelech Sinner vyšperkoval na 16:4. Letos získal 6. titul, čímž už podruhé překonal své maximum z let 2021 a 2023.

Sinner se před turnajem musel vypořádat s nebývalou mediální pozorností a rozladěním fanoušků i některých tenisových kolegů, neboť se po pěti měsících dostala na veřejnost jeho dopingová kauza. V březnu měl dva pozitivní testy na přítomnost steroidu, ale pokaždé byl úspěšný s odvoláním a vysvětlením a body a peníze mu byly odebrány pouze za výsledek na Masters v Indian Wells.

Fritz neukončil americké čekání

Šestadvacetiletý Fritz v New Yorku na pátý pokus překonal čtvrtfinále grandslamu a rovnou se stal i prvním Američanem ve finále grandslamu ve dvouhře mužů od roku 2009, kdy Andy Roddick hrál neúspěšně o triumf ve Wimbledonu. Už 21 let dlouhé čekání na amerického šampiona ale ukončit nedokázal, Roddick dál zůstává posledním vítězem majoru z USA (US Open 2003).

"Být Američanem na US Open je neuvěřitelný pocit. Vím, že na šampiona čekáme dlouho a moc mě mrzí, že jsem to nedokončil. Ale budu dál pracovat a doufám, že se mi to příště podaří," řekl Fritz.

Aktuálně nejlepší americký tenista se ve Flushing Meadows postaral o vyřazení grandslamových finalistů Mattea Berrettiniho, Caspera Ruuda a Alexandera Zvereva či zvládl pětisetovou bitvu s Francesem Tiafoem, na světovou jedničku ale nestačil ani v celkově devátém střetnutí.

