Pátý den na US Open: Obhájci titulu Gauffová i Djokovič v akci, šlágrem je i americké derby

US Open ATP - Dvouhry

V New Yorku se na posledním tenisovém grandslamu sezony rozehraje v pátek třetí kolo dvouher. Coco Gauffovou (20) i Novaka Djokoviče (37) čekají rozhodně nejtěžší dosavadní zkoušky, loňské šampiony se pokusí zastavit Elina Svitolinová (29) a Alexej Popyrin (25). Domácí publikum se pak těší na souboj Bena Sheltona (21) a Francese Tiafoeho (26).

18:00, Arthur Ashe Stadium

Gauffová zatím navzdory neúspěchům na hardových tisícovkách v Torontu a Cincinnati hraje na US Open jako z partesu. Obhájkyně loňského triumfu nadělila Varvaře Gračovové i Tatjaně Mariaové kanára a celkově zatím ztratila jen šest gamů.

Svitolinová ale bude jistě složitější protivnice. Po loňském návratu z mateřské pauzy bude 29letá Ukrajinka útočit už na šestý postup do druhého týdne grandslamů. Právě na US Open ale loni končila už ve třetím kole, v roce 2019 ale došla až do semifinále.

Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1, poslední souboj se odehrál letos v lednu ve finále v Aucklandu. Také tehdy Gauffová obhajovala titul a Svitolinovou udolala 6:7, 6:3, 6:3 a oplatila jí porážku z Australian Open 2021.

20:00, Arthur Ashe Stadium

Shelton v New Yorku obhajuje semifinálovou účast a solidní formu předvedl i letos v úvodních dvou kolech. Vyřadil dva bývalé členy TOP 10, snadno si poradil s někdejším šampionem Dominicem Thiemem i veteránem Robertem Bautistou. V ani jednom zápase neztratil set a dohromady prohrál pouhých 19 gamů.

Tiafoe měl horší první polovinu roku, ale v posledních týdnech se v přípravě na domácí grandslam z krize dostal. Na US Open také využívá bouřlivé podpory domácího publika a v posledních letech se mu daří. Na čtyřech posledních ročnících vždy došel do druhého týdne. Ve vzájemných soubojích je ale úspěšnější mladší Shelton, který vede 2:0 a vyhrál v New Yorku i loňský čtvrtfinálový souboj.

01:00, Arthur Ashe Stadium

Djokovič na letošním US Open už dvakrát přepisoval historii. Vyrovnal v počtu výher na tomto turnaji Rogera Federera a zároveň se stal jediným hráčem historie, který na všech majorech dosáhl mety 90 vítězství. Sedmatřicetiletý Srb v letošní sezoně vše podřídil olympijským hrám v Paříži, kde získal svou první zlatou medaili, také ale zatím neovládl jediný grandslam. Na US Open má tak šanci nezdary napravit.

Na druhé straně kurtu bude stát Popyrin, který se už s Djokovičem na grandslamech letos dvakrát potkal a jak na Australian Open, tak i ve Wimbledonu vzal suverénnímu Srbovi set. Nyní navíc hraje se sebevědomím, neboť před pár týdny vyhrál Masters v Montrealu a z obou prohraných soubojů s Djokovičem si jistě odnesl cenné zkušenosti. Pokud Radu Albot i Laslo Djere srbského suveréna neprověřili, pak Popyrin rozhodně může Djokovičovi cestu za dalším triumfem notně zkomplikovat.