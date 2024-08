Potřebuji vyčistit vzduch, řekl Sinner k dopingové kauze. Propustil trenéra i fyzioterapeuta

Světová mužská tenisová jednička Jannik Sinner (23) oznámil, že propustil svého kondičního trenéra a fyzioterapeuta poté, co se vyhnul zákazu výkonu činnosti, přestože v březnu neprošel dvěma dopingovými testy. Ital byl pozitivně testován na steroid clostebol, který se používá k budování svalové hmoty. Do kontaktu s ním měl přijít poté, co jeho fyzioterapeut Giacomo Naldi použil volně prodejný sprej na řeznou ránu na vlastní ruce předtím, než Sinnera ošetřil. Sprej dal Naldimu kondiční trenér Umberto Ferrara.

Letošní vítěz Australian Open byl minulý týden tribunálem očištěn od pochybení či nedbalosti. Ten přijal Sinnerovo vysvětlení, že s látkou přišel do stuky neúmyslným přičiněním Naldiho, uvedla Mezinárodní agentura pro tenisovou integritu (ITIA). Pozitivní dopingové testy vyšly najevo v úterý, den poté, co Ital získal svůj pátý letošní titul na Cincinnati Open.

"Oni (Naldi a Ferrara) hráli pro mou kariéru velkou roli," řekl Sinner na páteční tiskové konferenci na US Open. "Odvedli jsme spolu neuvěřitelnou práci, získali spoustu úspěchů a tvořili skvělý tým," dodal.

"Teď kvůli těm chybám necítím takovou jistotu, abych s nimi pokračoval. V posledních měsících jsem se hodně trápil. Čekal jsem na výsledek. Jediné, co teď potřebuji, je vyčistit vzduch," odůvodnil své rozhodnutí 23letý tenista.

Sinnerův případ vyvolal kontroverzi vzhledem k tomu, že ostatní hráči, kteří neprošli dopingovými testy, bývají v průběhu vyšetřování suspendováni, což nebyl jeho případ. Ital opakovaně trvá na své nevině a tvrdí, že mohl dál hrát, protože jeho tým rychle identifikoval zdroj kontaminace.

"Důvodem, proč jsem mohl hrát, bylo to, že jsme věděli, odkud látka pochází a jak se dostala do mého těla," řekl. "To je velmi důležité, aby se tento proces uskutečnil, aby se to vědělo, a oni to hned pochopili," doplnil.

Poškozená pověst?

Na otázku, zda má obavy z poškození pověsti, které by kontroverze mohla způsobit, Sinner odpověděl: "V duchu jsem věděl, že jsem neudělal nic špatného. Kdo mě dobře zná, ví, že jsem neudělal a nikdy bych neudělal něco, co je v rozporu s pravidly."

"Ohledně pověsti se uvidí, jak to bude dál, ne? Protože tohle opravdu nemůžu ovlivnit," myslí si. Současní i bývalí hráči tvrdí, že se jedná o dvojí metr, a ptají se, proč nebyl Sinner okamžitě suspendován jako ostatní hráči, kteří měli pozitivní test.

"Spousta hráčů si projde tím samým a musí čekat měsíce nebo roky, než bude dokázána jejich nevina," napsal na sociálních sítích britský hráč Liam Broady. Analytička ESPN a 18násobná vítězka majorů Chris Evertová uvedla, že podle ní čelí hráči z nejvyšších pozic, jako je Sinner, po pozitivním testu jiným důsledkům.

"Myslím si, že chrání špičkové hráče," řekla tento týden novinářům. "Myslím si, že máte jinou úroveň ochrany, než kdybyste byli například Joe Smith, který je na 400. místě světového žebříčku," dodala.

Sinner trval na tom, že se mu dostalo stejného zacházení jako jeho kolegům hráčům. "Každý hráč, který je pozitivně testován, musí projít stejným procesem. Neexistuje žádná zkratka, žádné odlišné zacházení, všichni procházejí stejným procesem," uvedl.

"Někdy samozřejmě chápu frustraci ostatních hráčů. Ta pramení spíš z toho, že byli suspendováni, nevěděli přesně, odkud to pochází, také z jaké látky. Hlavní důvodem je toto všechno vědět, jak se to do vás dostalo. A my jsme to věděli hned," připomněl.

Američan Frances Tiafoe, poslední hráč, který se se Sinnerem utkal před zveřejněním zprávy, se v pátek debatě o kontroverzi vyhnul. "Dozorující orgány dělají to, co uznají za vhodné. Je zřejmé, že má povolení hrát, a to je samozřejmě jediné, na čem záleží. Já se snažím soustředit výhradně na US Open," řekl novinářům.

