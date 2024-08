Los US Open: Nosková půjde na rozjetou Putincevovou, mezi nasazenými jsou Krejčíková a Lehečka

Krejčíková začne na US Open proti soupeřce z kvalifikace.

V New Yorku byly krátce po poledni rozlosovány hlavní soutěže ženské a mužské dvouhry letošního ročníku US Open. V akci bude celkem 10 českých tenistů a mezi nasazené se vešli pouze úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková (28) a Jiří Lehečka (22). Těžký los hned pro první kolo schytala Linda Nosková (19), která vyzve turnajovou třicítku Julii Putincevovou (29). Titul se pokusí obhájit Novak Djokovič (37) a Coco Gauffová (20).

Hlavní soutěž posledního grandslamu sezony absolvuje celkem 10 českých nadějí. Barbora Krejčíková bude plnit roli nasazené osmičky a čeká na soupeřku z kvalifikace. Její krajanky mezi nasazenými nefigurují, nicméně bývalá juniorská šampionka Marie Bouzková i Brenda Fruhvirtová budou stejně jako úřadující wimbledonská vítězka čelit kvalifikantce.

Jednoduchou cestu k obhajobě loňského semifinále nemá Karolína Muchová. V úvodním kole nastoupí proti domácí Katie Volynetsové a poté ji čeká vítězka souboje grandslamových šampionek mezi Jelenou Ostapenkovou a Naomi Ósakaovou. Těžký los dostala i Linda Nosková, která stále působí na pětistovce v mexickém Monterrey a vyzve v posledních měsících skvěle hrající Julii Putincevovou. Asi nejhorší to má ovšem Kateřina Siniaková, jež změří síly s bývalou finalistkou, loňskou semifinalistkou a domácí hvězdou Madison Keysovou.

Finalistka ročníku 2016 Karolína Plíšková se utká s Majar Šarífovou a ve druhém kole může narazit na světovou pětku a finalistku posledních dvou majorů Jasmine Paoliniovou. Plíšková je ve stejné osmině pavouka jako Nosková, Muchová a Fruhvirtová.

Největšími favoritkami jsou čtyři nejlepší hráčky žebříčku. Předloňská šampionka Iga Šwiateková, Jelena Rybakinová i loňská finalistka Aryna Sabalenková budou v úvodním zápase čelit někomu z kvalifikace. Obhájkyně titulu Coco Gauffová začne proti Varvaře Gračovové.

Také mezi muži bude mít Česko jen jednoho nasazeného zástupce. A to Jiřího Lehečku, který se vrací po dlouhé zdravotní pauze a zaútočí na premiérový postup do druhého kola US Open. V cestě mu stojí Márton Fucsovics. České barvy budou v mužské dvouhře reprezentovat ještě Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem.

Macháč, jenž slavil na nedávné olympiádě zisk zlaté medaile v mixu, se utká s nevyzpytatelným veteránem Fabiem Fogninim a poté může vyzvat nasazenou domácí naději Sebastiana Kordu. Menšík se pokusí zopakovat loňské třetí kolo, ovšem už v prvním kole narazí na nasazenou devatenáctku Félixe Augera-Aliassimeho.

Trio největších favoritů tvoří světová jednička Jannik Sinner, obhájce titulu a čtyřnásobný vítěz Novak Djokovič a předloňský šampion Carlos Alcaraz. Finalisté nedávného olympijského turnaje Djokovič s Alcarazem nastoupí v prvním kole proti kvalifikantovi, Sinnera čeká domácí Mackenzie McDonald a ve čtvrtfinále možná bývalý šampion a loňský finalista Daniil Medveděv. Djokovič je jako jediný z největších adeptů na triumf v dolní polovině pavouka a Alcaraze, nebo Sinnera tedy může potkat až ve finále.

Z českých tenistů měla ve Flushing Meadows účinkovat ještě Markéta Vondroušová. Loňská čtvrtfinalistka a šampionka Wimbledonu 2023 však podstoupila operaci ramene a závěrečný grandslam roku vynechá. Start na US Open zrušil také čtyřnásobný vítěz Rafael Nadal. V kvalifikaci bojovalo pět českých nadějí a všechny vypadly hned v prvním kole.

Soupeři českých tenistů v 1. kole

Krejčíková (8-ČR) - kvalifikantka

Bouzková (ČR) - kvalifikantka

Muchová (ČR) - Volynetsová (USA)

B. Fruhvirtová (ČR) - kvalifikantka

Nosková (ČR) - Putincevová (30-Kaz.)

Plíšková (ČR) - Šarífová (Egypt)

Siniaková (ČR) - Keysová (14-USA)

Lehečka (32-ČR) - Fucsovics (Maď.)

Menšík (ČR) - Auger-Aliassime (19-Kan.)

Macháč (ČR) - Fognini (It.)

Možná čtvrtfinále

Ženy

Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (6-USA)

Rybakinová (4-Kaz.) - Paoliniová (5-It.)

Krejčíková (8-ČR) - Gauffová (3-USA)

Qinwen Zheng (7-Čína) - Sabalenková (2-)

Muži

Sinner (1-It.) - Medveděv (5-)

Alcaraz (3-Šp.) - Hurkacz (7-Pol.)

Ruud (8-Nor.) - Zverev (4-Něm.)

Rubljov (6-) - Djokovič (2-Srb.)

