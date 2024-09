Věřím tomu, že Sinner nechtěl dopovat. Že je světová jednička nehrálo v trestu roli, řekl Nadal

US Open ATP - Dvouhry

Španělský tenista Rafael Nadal (38) se zastal současné světové jedničky Jannika Sinnera (23) v jeho nedávné dopingové kauze. Vítěz 22 grandslamových titulů v televizním rozhovoru uvedl, že je přesvědčen, že italský talent neměl v úmyslu brát zakázané látky. Nedomnívá se ani, že by se mu od organizací, které se případem zabývaly a Sinnera zprostily všech obvinění, dostalo protekčního zacházení.

"Věřím, že nebyl potrestán, protože ti, kteří jeho případ posuzovali, zcela evidentně rozhodli, že tu nebylo nic k potrestání... Nevěřím, že ten rozsudek měl něco společného s tím, že je světová jednička," řekl Nadal, jenž si po olympijských hrách vzal pauzu na odpočinek a na US Open nestartuje.

Třiadvacetiletý Sinner měl pozitivní test na anabolický steroid klostebol v březnu během turnaje Masters v Indian Wells. Neměl ale ani předběžně zastavenou činnost a případ vyšel najevo až na konci srpna poté, co získal v Cincinnati pátý letošní titul.

Vítěz Australian Open uspěl s vysvětlením, že zakázanou látku si ve spreji aplikoval na malou ránu na ruce jeho fyzioterapeut a při masážích došlo k přenosu. Proti automatické suspendaci se úspěšně odvolal, což řada tenistů kritizuje a upozorňuje na dvojí metr. Jeho jediným trestem za dopingové provinění je ztráta 400 bodů a prémie 325.000 dolarů (7,4 milionu korun) za postup do semifinále v Indian Wells.

"Znám Sinnera, nevěřím, že by chtěl dopovat. Spravedlnost je spravedlnost a já v ni věřím. Věřím organizacím, které musí rozhodovat, a věřím, že to dělají na základě toho, co považují za správné," prohlásil osmatřicetiletý Nadal.

