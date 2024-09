POHLED: Kdo nebyl na olympiádě, má na US Open výhodu. A atmosféra žene Ameriku

US Open ATP - Dvouhry

Novak Djokovič v New Yorku skončil už v prvním týdnu.

Před turnajem patřili mezi aspiranty na titul, ale ani jeden z účastníků olympijského finále neprošel do druhého týdne US Open. Překvapivé? Nemyslím si. Nabitý tenisový program si pouze vybírá svou daň.

Američan Frances Tiafoe zrušil svou účast na olympijských hrách a v noci na úterý bude bojovat o postup do svého teprve druhého semifinále na grandslamu.

Naopak Novak Djokovič si jako hlavní cíl pro letošní sezonu vytyčil zlatou medaili z OH a tomuto cíli vše podřídil. Určitě chtěl uspět i v New Yorku, ale bohužel… Poprvé od roku 2017 neprošel na grandslamu do druhého týdne.

Když vezmeme v potaz, že se na antukovém French Open zranil a podstoupil operaci kolene, za pár týdnů už hrál finále Wimbledonu na trávě proti Alcarazovi, pak se vrátil zpět na antuku na olympijský turnaj, tak bylo skoro nereálné přiletět do New Yorku na beton nejenom fyzicky, ale i mentálně připravený.

To obdobné samozřejmě platí i o Alcarazovi. Mnohé napovědělo už jeho vystoupení na turnaji v Cincinnati. Tamní finále proti sobě hráli Jannik Sinner a Tiafoe, zatímco ženský turnaj opanovala Aryna Sabalenková. V Montrealu ve finále zvítězil Alexej Popyrin nad Andrejem Rubljovem. Ano, ten Popyrin, který poslal Djokoviče domů z US Open.

V Torontu zase Jessica Pegulaová zdolala Amandu Anisimovou. Z výše zmíněných jmen hrála olympijské hry pouze Pegulaová. Ta je ale možná trochu jiný případ, dlouho byla zraněná a každý odehraný zápas se jí hodil.

Volné pravidlo pro fanoušky

Mohli jsme si všimnout, že v průběhu prvního týdne US Open působili Ben Shelton i Tiafoe svěžejším dojmem. Zde je nutné zmínit i faktor amerického publika. Letos bylo na US Open navíc zavedeno nové pravidlo "free fan movement". Díky němu se diváci mohou volně pohybovat a nemusí čekat na změnu stran. Ve výsledku je na kurtech více rušno a ne všem hráčům to pomáhá. Například Barbora Krejčíková se nechala slyšet, že měla problém se při zápase plně koncentrovat.

Tato elektrizující atmosféra samozřejmě žene hlavně domácí hráče. Do druhého týdne grandslamu postoupili vedle již zmíněného Tiafoeho také Tommy Paul a Taylor Fritz. Američané mají aktuálně pět hráčů v TOP20 a zdravá konkurence mezi nimi je výkonnostně hodně zvedá. Jdou neustále kvalitativně nahoru.

V ženské části jsou ve hře Pegulaová a také Emma Navarrová. Druhá jmenovaná sice do letošního roku nevyhrála na US Open ani zápas, nyní však dokázala vyřadit obhájkyni titulu Coco Gauffovou a v každém zápase ukazuje, jak je mentálně vyspělá. Dokáže měnit hru a opřít se o svůj forhend.

Únava? 44 proti 19 zápasům

Ve druhém týdnu už ale může být rozhodujícím faktorem únava z předešlého programu. Z toho by mohla těžit třeba Karolína Muchová, která v očekávaném osmifinále změří síly s Jasmine Paoliniovou. Italka od Roland Garros včetně čtyřher odehrála celkem 44 zápasů – na olympiádě v Paříži zůstala v bojích o medaile až do konce a v deblu získala zlato. Naopak Muchová za stejné období odehrála jen 19 utkání…

A co se těch největších favoritů týče, dá se předpokládat, že lepší pozici ohledně fyzické únavy mají italský tenista Jannik Sinner a Běloruska Aryna Sabalenková. I Iga Šwiateková má za sebou vzhledem k pařížské olympijské misi dost náročný program….