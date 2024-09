Desátý den na US Open: Těžké mise pro světové jedničky i další představení Muchové

V New Yorku se na posledním tenisovém grandslamu sezony ve středu rozhodne o posledních semifinalistech. Karolínu Muchovou (28) čeká brazilská výzva v podobě Beatriz Haddadové Maiové (28), domácí naděje Jessica Pegulaová (30) se pokusí zastavit světovou jedničku Igu Šwiatekovou (23) a na konci večera dojde na střet vítěze US Open z roku 2021 Daniila Medveděva (28) s lídrem žebříčku Jannikem Sinnerem (23).

18:00, Arthur Ashe Stadium

Muchová sice na kurtech chyběla skoro 10 měsíců a stihla v aktuální sezoně jen šest turnajů, na US Open ale potvrzuje své nesporné kvality a mezi osmičku nejlepších se na posledním grandslamu sezony probojovala podruhé v řadě.

V New Yorku zatím neztratila ani set, přitom musela čelit Naomi Ósakaové (6:3, 7:6) i světové pětce Jasmine Paoliniové (6:3, 6:3). Přesto i vzhledem k dlouhé pauze a nedostatku zápasové praxe zůstává skromná. "Myslím jen na zápas, který budu hrát, a snažím se být co nejlépe připravená. Pak uvidíme, jak daleko dokážu dojít," vyprávěla na tiskových konferencích v průběhu turnaje.

Haddadová Maiaová naopak na US Open doposud nikdy nebyla tak daleko a dvakrát už musela jít do třísetové bitvy. V té poslední přehrála i díky svému leváckému servisu bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou finalistkou Caroline Wozniackou. Bývalá světová desítka je první brazilskou čtvrtfinalistkou US Open po dlouhých 56 letech.

Muchová zatím vyhrála všechny tři vzájemné zápasy, ten poslední na loňské tisícovce v Cincinnati se ale protáhl do třísetového dramatu a bezmála tří hodin.

01:00, Arthur Ashe Stadium

Pegulaová hodila za hlavu nezdary z Wimbledonu a olympiády a na americkém turné hraje ve výjimečné formě. Úspěšně zvládla 13 ze 14 duelů na betonech, včetně obhajoby titulu na tisícovce v Torontu a finále na dalším podniku této kategorie v Cincinnati.

Šwiateková tak narazí při svém pokusu dobýt podruhé US Open na rozhodně nejlepší soupeřku na cestě turnajovým pavoukem. "Hrát proti Jessice není nikdy snadné. Má docela propracovaný herní styl. Musíte být nízko na nohou a také připraveni na dlouhé výměny a intenzivní údery," charakterizovala hru své soupeřky Šwiateková.

Polka doposud měla potíže jen v úvodním kole proti Kamille Rachimovové (6:4, 7:6), když musela likvidovat tři setboly v řadě. Jinak ale zatím neztratila ani set a jediná výhra ji dělí od pokoření mety 60 vítězství v probíhající sezoně. Nyní by mohla potvrdit, že i na hardu je její hra velmi účinná. Vždyť po skončení loňského US Open zapsala čtyři triumfy na tvrdých površích, včetně titulu v kalifornském Indian Wells.

Šwiateková pro sebe získala šest z devíti vzájemných zápasů, na hardu je bilance 5:3. Loni každá hráčka vyhrála dva souboje, ten poslední ve finále Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu ale světová jednička vyhrála suverénně 6:1 a 6:0.

02:30, Arthur Ashe Stadium

Sinner prožívá v posledních 12 měsících životní období a dokázal během něj vyhrát s Medveděvem pět soubojů v řadě a téměř smazat manko ve vzájemných zápasech. Naposledy se však střetli ve čtvrtfinále nedávného Wimbledonu, kde ruský tenista po pětisetové řežbě sérii italského mladíka přerušil a získal zápas pro sebe.

Aktuálně je tedy bilance soubojů 7:5 pro Medveděva a za zmínku stojí i střet na letošním Australian Open, kde ruský tenista vedl nad Sinnerem o dva sety. Ital tedy potkává muže, který se ho nebojí a umí na něj zahrát. Navíc se nyní bude hrát v podmínkách, které Medveděvovi sedí ještě mnohem více. "Čeká nás zápas plný dlouhých výměn. Věřím, že na něj budu dobře fyzicky připravený," tuší Sinner.

Pokud na světovou jedničku někde číhá nebezpečí, je to po Sinnerově relativně snadném postupu do druhého týdne tento čtvrtfinálový souboj. Medveděv má totiž US Open rád. V New Yorku slavil svůj doposud jediný grandslamový titul a i letos zde hraje suverénně. Naposledy povolil Nuno Borgesovi v osmifinále jen čtyři gamy. Favorizovaný Ital je navíc stále pod tlakem dopingové kauzy, což se v krizových chvílích může projevit.