Gauffová titul na US Open neobhájí, zastavila ji Navarrová. Sabalenková je ve čtvrtfinále

US Open WTA - Dvouhry

Gauffová na US Open končí v osmifinále na krajance Navarrové a loňský titul neobhájí.

Poslední šampionka Coco Gauffová (20) na letošním US Open svůj doposud jediný grandslamový titul neobhájí. Americká jednička prohrála 3:6, 6:4, 3:6 už v osmifinále s krajankou Emmou Navarrovou (23), které podlehla ve stejné fázi turnaje i ve Wimbledonu. Do čtvrtfinále naopak postoupila další favoritka Aryna Sabalenková (26), která jasně přehrála Elise Mertensovou (28).

Coco Gauffová loni prožila pohádkovou US Open Series, když poprvé v kariéře triumfovala na akcích WTA 500 (Washington), WTA 1000 (Cincinnati) a na grandslamu (US Open). Letos se jí naopak v tomto období sezony zatím vůbec nedaří, neobhájila ani jeden titul a ve Flushing Meadows končí před branami čtvrtfinále.

Světová trojka a jedna z největších favoritek byla v New Yorku pod velkým tlakem, který nedokázala ustát a s turnajem se loučí už po čtvrtém zápase. Po dvou hladkých výhrách nad Varvarou Gračovovou a Tatjanovou Mariaovou dokázala otočit nepříznivý stav 0:1 na sety proti Elině Svitolinové. Další obrat proti Emmě Navarrové už ale nepřidala a stejně jako ve Wimbledonu s ní prohrála v osmifinále.

Světová trojka nemohla vyzrát na podání soupeřky a po dvou zaváháních na vlastním servisu prohrávala o set a brejk. Na konci druhé sady se nadechla k obratu, vyhrála čtyři hry v řadě a srovnala na 1:1. V rozhodujícím dějství byla opět lepší starší z Američanek, která postoupila do svého prvního čtvrtfinále na US Open.

"Poslední dva roky jsem tu prohrála v prvním kole a postoupit do čtvrtfinále je prostě skvělé. V tomhle městě jsem se narodila a je pro mě hodně speciální tu hrát. Coco je skvělá hráčka, kterou hodně respektuji. Určitě se sem vrátí a ještě jednou tu vyhraje," řekla po výhře Navarrová.

Třináctá nasazená vyhrála druhý vzájemný zápas v řadě a znovu na grandslamu. Její další soupeřkou bude Španělka Paula Badosaová.

Pro Gauffovou neobhájení titulu znamená pád v žebříčku ze třetího na šesté místo. Mladá Američanka se také snažila napodobit legendární Serenu Williamsovou, která před 10 lety jako poslední dokázala obhájit triumf na ženském US Open.

Aryna Sabalenková postoupila na US Open čtvrtý rok v řadě do čtvrtfinále. Loňská finalistka porazila v New Yorku Belgičanku Elise Mertensovou za hodinu a 38 minut 6:2, 6:4 a svoji vítěznou sérii protáhla na devět zápasů.

Světová dvojka odvrátila všech osm brejkbolů a třikrát získala podání soupeřky. Turnajovou třiatřicítku přetlačila především svou agresivní hrou, když zahrála 41 vítězných míčů.

Šestadvacetiletá Běloruska přijela na poslední grandslam sezony skvěle připravená, když na předchozí tisícovce v Cincinnati získala titul a i ve Flushing Meadow potvrzuje, že se jí na amerických betonech daří. Před loňskou účastí ve finále, kde nestačila na domácí Gauffovou, zde byla předtím dvakrát v semifinále.

Výsledky US Open ve dvouhře žen