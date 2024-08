Obhájkyně Gauffová i loňská finalistka Sabalenková po obratu postoupily do osmifinále

Coco Gauffová (20) musela poprvé na letošním US Open do rozhodujícího setu. Aktuální světová trojka zdolala po obratu 3:6, 6:3, 6:3 bývalou třetí hráčku pořadí Elinu Svitolinovou (29) a pokračuje v obhajobě loňského triumfu. Američanka se dostala do druhého týdne domácího grandslamu třetím rokem po sobě a potřetí v kariéře. Do osmifinále postoupila také Aryna Sabalenková (26), která otočila utkání s neoblíbenou Jekatěrinou Alexandrovovou (31).

Coco Gauffová nepřijela na domácí US Open v dobré formě. Po krachu v osmifinále Wimbledonu i olympijských her v Paříži vyhrála na dvou generálkách dohromady jen jeden zápas, nicméně na US Open zatím celkem s přehledem obhajuje loňské prvenství.

Američanka, která čeká na triumf od ledna, nadělila kanára Varvaře Gračovové i Tatjaně Mariaové, ovšem proti Elině Svitolinové se stejně jako ve finále lednové akce v Aucklandu nadřela. I tentokrát zvítězila až po likvidaci manka setu.

Favorizovaná domácí naděje v úvodním dějství až příliš chybovala a set zakončila sérií 11 prohraných bodů. V pátém gamu druhé sady odvrátila brejkbol, v následující hře poprvé Ukrajince sebrala servis a pak už na centrálním dvorci dominovala. Jediné další klopýtnutí předvedla v koncovce utkání, když neproměnila tři mečboly v řadě na vlastním servisu a duel ukončila až na returnu.

Statistiky zápasu. Livesport

"Ona je bojovnice. Věděla jsem, že musím ukázat to nejlepší. Snažila jsem se být víc agresivní na forhendu a dělat méně chyb na bekhendu," řekla v rozhovoru na kurtu Gauffová.

Během loňské US Open Series prožila nejlepší období své kariéry. Aktuální světová trojka v létě na domácích betonech poprvé kralovala na podnicích série WTA 500, prestižních tisícovkách i na grandslamových turnajích.

Do druhého týdne domácího majoru se probojovala třetím rokem po sobě a potřetí v kariéře. Zatímco předloni skončila ve čtvrtfinále na raketě Caroline Garciaové, loni vyhrála ve Flushing Meadows všech sedm zápasů a ve finále porazila Arynu Sabalenkovou.

V osmifinále bude čelit krajance Emmě Navarrové, se kterou prohrála právě v osmifinálové fázi před pár týdny ve Wimbledonu a má bilanci 1:1.

Navarrová poprvé v kariéře překročila první kolo domácího grandslamu a ve třetím kole přetlačila 6:4, 4:6, 6:3 kolegyni z TOP 20 žebříčku Martu Kosťukovou.

Aryna Sabalenková dorazila do New Yorku po triumfu na tisícovce v Cincinnati, kde v pěti zápasech neztratila jediný set, ačkoli potkala i světovou jedničku Igu Šwiatekovou a Jessicu Pegulaovou. Po prvenství v Ohiu pokračuje na vítězné vlně také na US Open.

Druhá nasazená ve třetím kole musela otáčet souboj s neoblíbenou Jekatěrinou Alexandrovovou, kterou porazila teprve počtvrté ze sedmi vzájemných utkání. Jedna z hlavních favoritek na titul zvítězila ve třech setech a udělala další krok k obhájení loňského finále.

Sabalenková nevstoupila do utkání vůbec dobře. V prvním setu dvakrát ztratila servis a na turnaji poprvé prohrála set.

Od začátku druhé sady však začala naprosto dominovat, získala 11 z 12 následujících her a za stavu 5:0 ve třetím setu podávala na ukončení zápasu. Postup si však ještě lehce zkomplikovala a dovolila soupeřce snížit, napodruhé už ale utkání doservírovala a postoupila mezi šestnáctku nejlepších.

Aktuální světová dvojka tak vyhrála už osm utkání po sobě a dnes v nich poprvé ztratila set. Před pár dny v Cincinnati dosáhla na svůj první titul od úspěšné obhajoby triumfu na lednovém Australian Open, kde získala oba své grandslamové vavříny.

Na US Open popáté v kariéře a čtvrtým rokem po sobě postoupila do druhého týdne. V posledních třech ročnících byla minimálně v semifinálové fázi a loni padla až ve finále s Coco Gauffovou, proti které nedotáhla náskok setu.

Výsledky ženské dvouhry na US Open