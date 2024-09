Jeden volej, který změnil zápas. Do té chvíle se mi chtělo brečet, přiznala Pegulaová

Ani tentokrát útok na grandslamový titul nevyšel. Karolína Muchová (28) skončila na letošním US Open v semifinále na raketě domácí bojovnice Jessiky Pegulaové (30). Mluví se o obratu, který Američanka předvedla. Co bylo zlomem? Zjevně jedna fantastická výměna, při které Muchová ze sítě zahrála těsně do autu…

Tenhle míček za stavu 1:6, 0:2 a 30:40 při podání Pegulaové změnil momentum zápasu. Američanka jej sice stěží doběhla, ale úder směřující do rohu kurtu báječně vrátila slizovaným forhendem zpět. Ani Muchová neudělala moc věcí špatně, jenže těžký volej ze sítě zahrála snad 10 centimetrů za zadní lajnu…

Místo 0:3 a další možnosti podávat, to byla shoda. A Pegulaová vycítila, že když bude dřít, tak může Muchovou ještě potrápit. "Ona hrála neuvěřitelně. Vypadala jsem díky ní jako začátečník. Málem jsem se rozbrečela, protože to bylo tak trapné," vyprávěla Američanka na konci zápasu u kurtu, když ji zpovídala moderátorka a bývalá tenistka Rennae Stubbsová.

Jenže právě tato výměna zadržela její slzy a naopak dodala víru. "Víte, ono to je někdy o štěstí. Jde o opravdu malé okamžiky, které mění dynamiku zápasu," přemítala.

Muchovou neproměněný brejkbol na pár minut vyřadil z tempa. Dvakrát přišla o svůj servis, ač o něj tvrdě bojovala. A vedení už Pegulaová ve druhém setu nepustila. "Dokázala jsem pak tu svou hru udržet, našla jsem své nohy a hlavně trochu adrenalinu," vyprávěla Američanka. "Ve druhém setu a ve třetím jsem už opravdu hrála tak, jak bych chtěla," dodala.

I když se skóre měnilo z pohledu Muchové do mínusu, dál česká tenistka bavila publikum. Vytahovala báječné údery, nacházela originální řešení, jenže s podporou publika hrající Pegulaová už další zvrat nepřipustila. "Na začátku to šlo to lehce, ale věděla jsem, že to tak nebude pořád. Když jsem zkazila volej při brejkbolu na 3:0, utkání se změnilo. A ona už pak moc chyb neudělala hrála skvěle," potvrdila Muchová.

Statistiky zápasu Livesport / EnetPulse

New York je spokojený, bude mít v obou finále domácí naději. Pegulaová sice nebude v duelu s Arynou Sabalenkovou favoritkou, ale její příběh je působivý. Až ve svých 30 letech vůbec poprvé postoupila do přímého boje o grandslamový titul. "Někdo mi někdy říkal, že boje se mnou bývají tvrdé. Tak uvidíme, jak to dopade," usmála se.

A Muchová? Rok 2024 sice promarodila, ale na US Open ukázala, že pokud zůstane zdravá, tak svou hrou na velké trofeje rozhodně může dosáhnout. Letošní New York byl vzhledem k omezené přípravě v podstatě ještě mimo plán...