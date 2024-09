Jedenáctý den na US Open: Rozlučka snů pro amerického veterána, pak noční bitvy o ženské finále

V New Yorku pomalu vrcholí poslední tenisový grandslam sezony. Ve čtvrtek se rozhodne o finalistkách dvouhry a v akci bude i česká naděje Karolína Muchová (28), která svede souboj s domácí Jessicou Pegulaovou (30). Ještě předtím se ale střetnou Aryna Sabalenková (26) a další americká naděje Emma Navarrová (23). Rozhodne se také o vítězi turnaje smíšené čtyřhry.

21:00, Arthur Ashe Stadium

Taylor Townsendová před pár týdny děkovala Kateřině Siniakové za to, že jí ve Wimbledonu pomohla dobýt vůbec první grandslamovou deblovou trofej. Američanka se zlatou levačkou nyní bude moci naopak pomoci krajanovi Donaldovi Youngovi, pro kterého bude finále mixu vůbec posledním utkáním jeho dlouhé kariéry.

A i Young by rád nakonec také zvedl trofej nad hlavu, doposud byl nejblíže titulu na French Open v roce 2017, kdy došel do finále čtyřhry mužů společně se Santiagem Gonzalezem. "Byl by to opravdu splněný sen a pro mě krásný konec pohádkové knížky," vyznal se po postupu do finále.

Na druhé straně kurtu ale bude pětinásobná deblová grandslamová šampionka Sara Erraniová s krajanem Andreou Vavassorim, se kterým si vyzkoušela souhru už ve Wimbledonu a na olympijských hrách. Italové jsou turnaj od turnaje lepší a lepší. Jako třetí nasazený pár nyní zaváhali jen v prvním kole, kde museli podstoupit supertiebreak, další zápasy už zvládli bez ztráty setu.

01:00, Arthur Ashe Stadium

Potichu, bez velkých ovací, ale jistě a velmi sebevědomě zvládla Aryna Sabalenková na US Open už pět zápasů a počtvrté v řadě je v semifinále amerického grandslamu. Běloruská ranařka ve čtvrtfinále deklasovala světovou sedmičku a olympijskou vítězku Qinwen Zheng za pouhých 73 minut.

Zdá se, že jí prospěla pauza, kterou si přes léto dala kvůli zranění ramene, po vynechání Wimbledonu vyhrála na betonech 14 ze 16 utkání. Sabalenková nikdy US Open nevyhrála, její aktuální forma, předčasný konec Igy Šwiatekové i fakt, že drží sérii 10 vítězných utkání v řadě, z ní ale dělá jednu z hlavních favoritek.

Proti ale bude domácí naděje Emma Navarrová, která o sobě dala pořádně vědět až v aktuální sezoně. Postupem do semifinále si zajistila premiérový posun do TOP 10 žebříčku a jejím nejcennějším skalpem na cestě turnajem bylo vítězství nad krajankou Coco Gauffovou.

Navarrová už si dokázala, že na Sabalenkovou umí zahrát, letos v Indian Wells ji právě na betonu porazila ve třech setech. Běloruská tenistka ale brzy kontrovala na French Open, kde na antuce vyhrála 6:2 a 6:3. "Budu na ni muset tlačit a nenechat ji dělat její věci," tuší Sabalenková.

02:30, Arthur Ashe Stadium

Navzdory spoustě zdravotních problémů stojí Karolína Muchová už počtvrté v grandslamovém semifinále a její letošní cesta na US Open vypadá velmi působivě. V průběhu turnaje porazila dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou i finalistku posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniovou a ještě neztratila ani set. Muchová navíc baví svým tenisem a zejména pestrost její hry chválí i spousta expertů.

Mezi zápasy čtvrtfinále a semifinále je jen jeden den pauzy a tak oběma tenistkám pomůže až pozdní start zápasu. Začínat se bude až okolo deváté večerní newyorského času. Muchová se bude muset zotavit ze zdravotních trablí, které jí postihly v průběhu utkání s Beatriz Haddaovou Maiovou.

Jessica Pegulaová zase končila intenzivní zápas s Igou Šwiatekovou pozdě večer a když se jí ptali na následující zápas, připustila, že má z Muchové respekt: "Je tak dobrá, talentovaná a atletická. Líbí se mi, jak si na nic nehraje, přijde a všechny porazí. Na grandslamech má spoustu zkušeností, takže budu muset hrát svůj nejlepší tenis. Tím se ale budu trápit, až se ráno probudím." Američanka bude hrát vůbec první semifinále grandslamu a jistě ráda vzpomene na nedávný souboj v Cincinnati, kde českou tenistku přehrála ve vyčerpávající třísetové bitvě.