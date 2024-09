Muchová na US Open obhájila semifinále. V New Yorku neztratila set ani s Haddadovou Maiaovou

Karolína Muchová (28) v oblíbeném New Yorku neztratila set ani s pátou soupeřkou a postupem do semifinále obhájila loňský výsledek, po němž kvůli operaci zápěstí devět měsíců nehrála. Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou (28) přehrála navzdory drobným zdravotním potížím na kurtu Arthura Ashe 6:1, 6:4 a mezi kvarteto nejlepších na grandslamovém turnaji postoupila počtvrté v kariéře. O druhé finále na majorech si zahraje s Igou Šwiatekovou (23), nebo Jessicou Pegulaovou (30).

Karolína Muchová loni na US Open prohrála až v semifinále s pozdější šampionkou Coco Gauffovou, navázala na finále z Roland Garros a stala se světovou osmičkou. Na dlouhou dobu to ale bylo to poslední, co fanouškům předvedla. Kvůli zranění a nakonec i operaci pravého zápěstí devět měsíců nehrála.

Pokud by letos na velké akci v oblíbeném v New Yorku nepostoupila alespoň do čtvrtfinále, propadla by se v žebříčku mimo TOP 100. Během posledních dvou měsíců po návratu totiž nestihla uhrát dostatek bodů, byť byla i ve finále na dvěstěpadesátce v Palermu.

Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce ale nejenže splnila podmínku pro setrvání v elitní stovce, ale dokonce obhájila i loňský úspěch. Po skalpech Katie Volynetsové, dvojnásobné šampionky Naomi Ósakaové, Anastasie Potapovové a finalistky posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniové neztratila set ani s 21. hráčkou světa Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Statistiky zápasu Beatriz Haddadová Maiaová – Karolína Muchová Livesport

Muchová v úvodu vyhrála první dva dlouhé gamy, v nichž odvrátila dva brejkboly a proměnila až pátou šanci na brejk. Do vedení 2:0 se sice dostala po dlouhých 15 minutách, získala však klid na svou raketu. V následujících chvílích na kurtu dominovala a navázala na soustředěné výkony z předchozích kol. jedinou hru ztratila až za stavu 5:0 a ujala se vedení 1:0 na sety.

I když českou tenistku limitovaly drobné zdravotní potíže, zastavit se nedala. Po krátkém odchodu do šaten největšího tenisového kurtu na světě sice nepotvrdila brejk na 3:2, když při servisu proti slunci neuhrála ani jeden fiftýn a podání poprvé neudržela, ale více nadechnout soupeřku nenechala. A koncentraci neztratila ani při nečekaném medical timeoutu brazilské vrstevnice. Duel uzavřel druhým esem, zvítězila 6:1, 6:4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4:0.

"Měla jsem tam nějaké drobné zdravotní potíže, které bych nerada komentovala. Ale teď už je to zase v pořádku. Jsem moc ráda, že mi bylo umožněno odejít do šaten. Moc se všem omlouvám, ale neměla jsem na výběr," řekla Muchová v pozápasovém rozhovoru na kurtu s úsměvem na tváři.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho postoupila do semifinále grandslamu počtvrté v kariéře a poprvé je mezi čtyřkou nejlepších dvakrát na jednom majoru. Kromě posledních dvou ročníků US Open si semifinále zahrála také na Australian Open 2021 a Roland Garros 2023, na kterém to zatím jako jediném z grandslamů dotáhla až do finále.

O druhé grandslamové finále, které by jí zajistilo návrat do TOP 50, si zahraje v repríze pařížského finále se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou z Polska (H2H 1:2), nebo domácí šestou hráčkou světa Jessicou Pegulaovou (H2H 0:1), s níž prohrála v srpnu v Cincinnati.

