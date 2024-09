Energie, údery i řeč těla. Muchová se dostala do módu, ve kterém se vyhrávají grandslamy

US Open WTA - Dvouhry

Karolína Muchová si zahraje o semifinále US Open.

Z české tenisové enklávy už zůstala v bojích o newyorský grandslam poslední. Karolína Muchová (28) sice skoro celý rok promarodila, podstoupila operaci zápěstí, ale v stejně jako loni na US Open září. O postup do semifinále se střetne s Beatriz Haddadovou Maiovou (28) a stejně jako v předchozích zápasech ji sázkové kanceláře favorizují. A to navzdory tomu, že na rozdíl od rivalky není nasazená a hrozil jí pád mimo pořadí TOP 100.

Soupeřky mají respekt. V turnaji zjevně nenajdete hráčku s tak komplexním tenisem. Snad jen soupis zdravotních trablů z posledních pěti sezon odstavil Karolínu Muchovou mimo dosah velkých trofejí. Jakmile se rodačka z Olomouce dostala blízko úspěchu, hned přišla vynucená pauza. Dlouhé měsíce bojovala se zahojením trhliny v břišním svalu, za nejhorší a nejzávažnější ale dle svých slov považovala poslední zranění. Zápěstí, které ji trápilo, nejdříve chtěla vyléčit klidem, ale když se půl roku nic nelepšilo, rozhodla se pro operaci.

Zdá se však, že pravá ruka, její mistrovský nástroj, je zase v parádní v kondici. A co víc, cit Muchová neztratila. "Její volej je fantastický, rozhodně nejlepší na okruhu. Prostě hraje úžasně," prohlásil Nick Kyrgios, který ještě loni v červnu po finále French Open posílal přes twitter posměšky. Tentokrát ale českou tenistku sám zpovídal na kurtu a musel uznat, že tenis Muchové baví.

A to je přesně ten faktor, kterým česká hráčka bourá mýty o ženském tenisu. Hra v jejím podání je atraktivní, pestrá, jednoduše divácky zajímavá. Není založena na čekání na nevynucené chyby soupeřek. Naopak, sama tvoří, útočí a zakončuje. Na US Open nebyla jiná hráčka na síti tak často jako Muchová. V čele jiných statistik ji ale nenajdete. Servis? Return? Brejkboly? Ne. Výjimečnou úspěšnost má vlastně jen při druhém podání. Zde se promítá její schopnost dotáhnout výměny k bodům.

Možná se může zdát, že Muchové v New Yorku pomáhala v úvodu turnaje bezstarostnost. Do Flushing Meadows dorazila s vědomím, že není co ztratit. "Určitě jsem přijela v jiné pozici," připustila. Mezi nasazenými chyběla, dokonce hrozilo, že kdyby neuhrála čtvrté kolo, vypadla by z elitní stovky žebříčku.

A pochybnosti samozřejmě měla. "Nehrálo se tolik zápasů, je to můj druhý turnaj na tvrdých kurtech. Teď, když hraju pár utkání, mám pocit, že stále buduju hru. Ale každým dnem na kurtu se cítím lépe," vyprávěla skromně. Přitom už měla za sebou impozantní vítězství nad Naomi Ósakaovou, kde znovu vytáhla několik výjimečných úderů.

S postupem času očekávání logicky rostou. "Myslím jen na zápas, který budu hrát, a snažím se být co nejlépe připravená. Pak uvidíme, jak daleko dokážu dojít," vyprávěla Češka po triumfu nad letošní kometou Jasmine Paoliniovou. Maličkou italskou tenistku sice hnalo publikum, Muchová ale zachovala klid, nesložila se z brzké ztráty podání a naopak pěti gamy v řadě vrátila momentum na svou stranu. Nasazenou pětku vyprovodila z kurtu za 69 minut. Ač hrála proti jedné z nejlepších tenistek sezony, bookmakeři už ji považovali za jasnou favoritku.

Řeč těla a energie tribun

Muchová ví, že má před sebou další krok a znovu to bude jen o jejím výkonu. "Když se na ní člověk podívá, má výborný pohyb, celá řeč těla ukazuje, jak je v pohodě. A evidentně jí netrápí žádné zranění. Ani levácký servis jí nevadí, má hru na to, aby postoupila dál," uvádí pro Livesport Zprávy expertka Lucie Hradecká z Canal+ Sport ke čtvrtfinálovému klání s Haddadovou Maiovou.

Dá se čekat, že i tentokrát bude mít na tribunách převahu soupeřka Muchové, brazilských fanoušků je v zámoří logicky víc. "Ale ono to může Karolíně naopak pomoci. Zažila jsem to sama, člověk jede v transu a dokáže se pak vyhecovat, i když má menší zápasovou praxi nebo méně nabrané objemu přípravy. Díky publiku, ač je proti vám, dokážete nabírat energii. Loni byla Karolína v semifinále, letos to může být klidně i lepší," dodává Hradecká.

Ve čtvrtfinále grandslamu je Muchová už pošesté, vítězství by znamenalo její čtvrté semifinále. Do finále se zatím probojovala jen jednou. Na titul stále čeká, i když by jí jistě slušel.

Výsledky dvouhry žen na US Open