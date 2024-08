Muchová se zatím propastnému pádu žebříčkem vyhnula, na US Open si poradila s Volynetsovou

Loňská semifinalistka Karolína Muchová (28) vstoupila do letošního ročníku US Open vítězstvím 6:3, 7:5 nad domácí outsiderkou Katie Volynetsovou, bývalé světové osmičce ale stále hrozí propad hluboko do druhé stovky pořadí WTA. První kolo absolvují v průběhu úterního programu také Linda Nosková (19), Brenda Fruhvirtová (17), Marie Bouzková (26) a Karolína Plíšková (32).

Karolína Muchová obhajuje na závěrečném grandslamu roku body za loňské semifinále a potřebuje ještě několik výher, pokud se chce udržet v elitní stovce žebříčku. Bývalá světová osmička začala v New Yorku dvousetovou výhrou nad Katie Volynetsovou a v live pořadí si polepšila na 171. pozici.

Proti domácí outsiderce zpočátku dominovala, suverénně si hájila servis a k prvnímu setbolu se dostala už na returnu. Ten však neproměnila a vzápětí musela likvidovat úvodní dva brejkboly soupeřky. Ve druhém dějství naopak třikrát ztratila náskok brejku a dopodávala ho až druhý pokus, přestože k prvnímu mečbolu se propracovala už za stavu 5:4.

Finalistka loňského French Open zahájila letošní sezonu kvůli operaci pravého zápěstí až těsně před Wimbledonem a nejlepšími výsledky jsou čtvrtfinále na trávě v Eastbourne a finále na antuce v Palermu. US Open je jejím teprve šestým turnajem po pauze.

Pořádnou porci bodů ztratila už před pár týdny na přípravné tisícovce v Cincinnati, kde zakončila obhajobu loňského finále již ve druhém kole po porážce s Jessicou Pegulaovou. Dobrou zprávou pro rodačku z Olomouce je fakt, že po US Open nebude až do konce června 2025 obhajovat žádné body a může světovým pořadím jen stoupat.

Na US Open před šesti lety prorazila na nejvyšší okruh, jejím maximem je právě loňské semifinále. Další krůček k vyrovnání loňského výsledku a zažehnání propastného žebříčkového propadu se pokusí udělat proti vítězce souboje grandslamových šampionek mezi Jelenou Ostapenkovou a Naomi Ósakaovou.

