Největší česká naděje na US Open končí. Krejčíková prohrála druhé kolo s kvalifikantkou

US Open WTA - Dvouhry

Jamie Squire / Getty Images North America / Getty Images via AFP / Profimedia

Barbora Krejčíková byla největší českou nadějí na letošním US Open.

Barbora Krejčíková (28) překvapivě končí na letošním tenisovém US Open už ve druhém kole. Největší česká naděje a nasazená osmička nezvládla pár týdnů po životním triumfu ve Wimbledonu vystoupení na dalším grandslamu a prohrála s kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou (26) z Rumunska 4:6 a 5:7. Až 122. hráčka žebříčku WTA si poprvé v kariéře zahraje třetí kolo na grandslamových podnicích.

Barbora Krejčíková ukončila nedávno ve Wimbledonu dlouhou krizi zaviněnou i zdravotními problémy a na US Open se řadila k černým koňům, plnila roli nasazené osmičky a byla největší českou nadějí na postup do závěrečných kol. Úřadující šampionka nejslavnějšího turnaje však ztroskotala už ve druhém kole.

Zatímco s Marinou Bassolsovou si nakonec poradila ve dvou setech, proti další kvalifikantce Eleně-Gabriele Ruseové se jí nedařilo zvládat kritické momenty a se skvěle hrající Rumunkou neuhrála ani jeden set. V utkání doplatila na 24 nevynucených chyb a sedm dvojchyb.

V úvodním dějství tahala za kratší konec a nepomohl jí ani odvrácený setbol a snížení skóre na 4:5. Vzápětí totiž znovu zaváhala na servisu a Ruseová v pořadí třetí setbol využila. Ve druhé sadě byla naopak Krejčíková dlouho lepší a za stavu 5:4 si mohla na vlastním podání vynutit pokračování. V posledních třech gamech však uhrála jen jeden fiftýn a duel zakončila sérií 11 prohraných bodů.

Statistiky zápasu. Livesport

Pro Krejčíkovou tedy letošní ročník US Open definitivně končí. Po náročných posledních týdnech se totiž rozhodla v New Yorku startovat pouze v singlové soutěži. V únoru začala bojovat se zraněním a také těžkou nemocí a dva měsíce vůbec nehrála. Pak během antukového jara prohrála všechny čtyři zápasy a znovu se chytla až ve Wimbledonu.

Na US Open se jí až na jednu výjimku vůbec nedaří. Po pěti nezdarech v kvalifikaci si odbyla debut v hlavní soutěži až v roce 2021 a došla do čtvrtfinále. Při posledních třech startech včetně toho letošního však skončila vždy nejpozději ve druhém kole.

Ve dvouhře žen absolvují druhé kolo ještě Karolína Muchová, Marie Bouzková a Karolína Plíšková, které nastoupí v rámci čtvrtečního programu.

Bývalá 51. hráčka žebříčku Ruseová zapsala svůj teprve druhý kariérní skalp TOP 10 a poprvé si zahraje ve třetím kole grandslamových podniků. Rumunská kvalifikantka, jež v pěti letošních zápasech v New Yorku ztratila dohromady jen jeden set, vyzve Paulu Badosaovou.

Badosaová je ve třetím kole US Open poprvé v kariéře. Bývalá světová dvojka potvrzuje letos v New Yorku skvělou formu z posledních měsíců a set nepovolila ani domácí Taylor Townsendové, kterou zdolala 6:3, 7:5. Na všech letošních grandslamech postoupila do třetího kola a jejím maximem je osmifinále ve Wimbledonu.

Výsledky ženské dvouhry na US Open