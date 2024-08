Ósakaová v New Yorku ovládla šlágr s Ostapenkovou, Šwiateková se trápila s lucky loserem

US Open WTA - Dvouhry

Naomi Ósakaová (26) přehrála v úterním šlágru grandslamových vítězek snadno 6:3, 6:2 loňskou čtvrtfinalistku Jelenu Ostapenkovou (27) a připsala si své první vítězství na US Open po třech letech. Bývalá světová jednička a dvojnásobná šampionka bude další soupeřkou loňské semifinalistky Karolíny Muchové. Aktuální světová jednička Iga Šwiateková (23) se naopak v prvním kole posledního grandslamu sezony nečekaně nadřela proti lucky loserovi Kamille Rachimovové (22).

Naomi Ósakaová se v letošní sezoně vrátila po mateřské pauze a na oblíbeném US Open startuje po dvou letech. Na vítězství ve Flushing Meadows čekala od roku 2021. Další si připsala až v prvním kole letošního ročníku, v němž suverénně zvládla úterní šlágr grandslamových šampionek s loňskou čtvrtfinalistkou Jelenou Ostapenkovou.

Majitelka čtyř trofejí z hardových grandslamů měla utkání pod kontrolou. Na vlastním podání ztratila dohromady jen 11 bodů, odvrátila oba brejkboly a na returnu naopak všechny tři nabídnuté šance proměnila. Navíc v zápase spáchala pouhých pět nevynucených chyb a zaznamenala 19 vítězných úderů včetně devíti es.

Statistiky zápasu. Livesport

Právě na US Open vybojovala polovinu ze svých čtyř grandslamových vavřínů, přemožitelku v tomto dějišti nenašla v letech 2018 a 2020. Po zmíněné mateřské pauze není příliš úspěšná. V aktuální sezoně je jejím maximem čtvrtfinále, do kterého se podívala pouze v Dauhá a Hertogenboschi. I tak se vrátila do TOP 100 hodnocení.

Po vítězství nad Ostapenkovou přerušila sérii pěti porážek se soupeřkami z TOP 10 žebříčku, na takto cenný skalp čekala od začátku roku 2020. Nyní se pokusí poprvé po návratu překonat druhé kolo na grandslamech, v němž ztroskotala na French Open i ve Wimbledonu. Na Australian Open se loučila hned na úvod.

Bývalá světová jednička nastoupí ve čtvrtečním utkání druhého kola proti loňské semifinalistce Karolíně Muchové. S českou zástupkyní má vyrovnanou bilanci 1:1. Před čtyřmi lety zvítězila v tomto dějišti na přesunutém Western & Southern Open, ale o rok později na antuce v Madridu neuspěla. Oba souboje rozhodoval třetí set.

Ostapenková je druhou členkou TOP 10, která na letošním US Open dohrála hned v prvním kole. V pondělí musela skrečovat zápas úvodního kola její žebříčková sousedka Maria Sakkariová.

Iga Šwiateková dokonala hattrick na oblíbeném French Open, ovšem od té doby sbírá jedno zklamání za druhým. Po krachu ve třetím kole Wimbledonu získala na olympijském turnaji v areálu Rolanda Garrose "jen" bronzovou medaili a na přípravné tisícovce v Cincinnati jasně prohrála semifinále s Arynou Sabalenkovou.

Přesvědčivou formou se zatím neprezentuje ani na US Open. Předloňská šampionka se v úvodním kole nadřela proti lucky loserovi Kamille Rachimovové. Proti ruské outsiderce se přitom dostala do vedení setu a brejku a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měla ocitnout v problémech.

Ty však nakonec přišly. Světová jednička totiž zápas nedopodávala a v tie-breaku prohrávala už 3:6. Díky zisku pěti bodů po sobě ale nepříznivý vývoj otočila a rozhodujícímu dějství se nakonec úspěšně vyhnula.

Letošní start je jejím šestým na US Open. Pozitivně asi bude hodnotit pouze ten předloňský, který dotáhla až k triumfu. Ostatní čtyři naopak zakončila nejpozději v osmifinále, v němž vypadla loni se svou neoblíbenou soupeřkou Jelenou Ostapenkovou.

Také ve druhém kole se utká s hráčkou z kvalifikace, a sice Enou Šibaharaovou. Japonka byla ještě před rokem deblovou specialistkou, ovšem letos naopak zkouší naplno dvouhru a při svém singlovém debutu na US Open vyhrála už čtyři zápasy, tři z nich po třísetovém průběhu.

Výsledky ženské dvouhry na US Open