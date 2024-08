Druhý den na US Open: Návrat Naomi, Sinner s dopingovým stínem i Paoliniová proti vítězce

V New Yorku se v úterý budou hrát další zápasy prvního kola posledního grandslamového turnaje sezony. Ve Flushing Meadows se poprvé od narození dcery představí dvojnásobná vítězka turnaje Naomi Ósakaová (26) a čelit bude lotyšské ranařce Jeleně Ostapenkové (27). Do akce se pustí také Jannik Sinner (23), světová jednička odehraje první utkání po zveřejnění zprávy o pozitivním dopingovém nálezu. Drama slibuje i duel Bianky Andreescuové (24) s letošní kometou Jasmine Paoliniovou (28).

19:00, Louis Armstrong Stadium

Obě už mají na kontě grandslamovou trofej, od triumfů na turnajích velké čtyřky ale už uteklo hodně času. Publikum v New Yorku přivítá ženu, která US Open vyhrála v letech 2018 a 2020 a letos se rozhodla do světa velkého tenisu vrátit.

Ósaková nastoupila do prvního zápasu v roli maminky už v lednu v Austrálii, jen šest měsíců po porodu a následně na French Open odehrála nezapomenutelný zápas se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Druhá polovina sezony ale v Kalifornii žijící Japonce příliš nevychází, vyhrála jen tři zápasy na posledních pěti turnajích a věří, že se věci mohou změnit v jejím oblíbeném prostředí.

Ani Ostapenková ale nemá americkou hardovou sezonu rozehranou nějak výjimečně, na tisícovkách v Torontu a Cincinnati slavila dohromady jen jednu výhru. Jinak ale v roce 2024 hraje na solidní úrovni a figuruje v elitní desítce rankingu WTA. Jediný vzájemný zápas vyhrála Naomi Ósakaová před více než osmi lety na French Open.

20:00, Arthur Ashe Stadium

Jen pár hodin poté, co Sinner ovládl turnaj v Cincinnati, spatřila světlo světa zpráva o tom, že měl v průběhu jara dva pozitivní dopingové nálezy. Ital přiznal, že o tom věděl, a že pak v průběhu sezony hrál s velmi nepříjemným pocitem. Ač důvod nálezu vysvětlil, zastavení činnosti se nekonalo a naopak přišla vlna podpory – ale také kritiky od rivalů. V duelu s domácí nadějí McDonaldem se to může projevit i na atmosféře zápasu.

Sinner při svých šesti předchozích účastech na US Open nikdy nepostoupil dál než do čtvrtfinále. Mezi osmičkou nejlepších byl jen v roce 2022 a tehdy podlehl v impozantní pětisetové bitvě Carlosovi Alcarazovi. McDonald nemá co ztratit. V hlavní soutěži newyorského grandslamu startuje pošesté a zatím vyhrál jen dva zápasy. Zahrát na hardu ale umí, Sinnera dokázal pokaždé dostat do třísetové bitvy.

01:00, Louis Armstrong Stadium

Ještě před rokem byla Paoliniová považována za naprosto průměrnou hráčku bez výraznějšího úspěchu. V posledním roce však učinila ohromný progres. Za posledních 14 měsíců posbírala devět čtvrtfinále na nejvyšší tour i dva postupy do grandslamových finále nebo senzační triumf na únorové tisícovce v Dubaji. V New Yorku to ale maličké Italce nikdy nešlo, vyhrála jediný z pěti doposud odehraných zápasů. Přesto půjde do zápasu vzhledem k umístění v rankingu jako nasazená pětka.

Čelit bude Kanaďance, která během své životní a průlomové sezony v roce 2019 US Open ovládla, letos ale byla ráda za udělení divoké karty. Andreescuová se vrací po dlouhé pauze a loňský ročník musela kvůli zranění zad vynechat. Na kurty se vrátila až před třemi měsíci na French Open. Letos se obě výrazné tváře spolu střetnou už potřetí a opět na grandslamu. V obou případech byla úspěšnější Italka Paoliniová.