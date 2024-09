Sabalenková smetla olympijskou vítězku Zheng a počtvrté v řadě je v semifinále US Open

US Open WTA - Dvouhry

Sabalenková je počtvrté v řadě v semifinále US Open.

Aryna Sabalenková (26) prolétla na US Open do čtvrtého semifinále za sebou. Loňská finalistka porazila olympijskou šampionku z Paříže Qinwen Zheng (21) jasně 6:1, 6:2 a vyhrála i třetí vzájemný zápas. O postup do druhého finále za sebou se utká s domácí Američankou a nasazenou třináctkou Emmou Navarrovou (23).

Sabalenková v zápase naprosto dominovala. Soupeřce nabídla jediný brejkbol, který odvrátila a sama využila polovinu šancí při servisu soupeřky. Zheng tak ani ve třetím vzájemném duelu nepovolila set a stejně jako v loňském zdejším čtvrtfinále a letošním finále Australian Open ji hladce porazila, čímž protáhla vítěznou sérii na deset zápasů

"Qinwen je solidní a agresivní hráčka. Vždy je to proti ní těžká bitva. Dobrý start na začátku zápasu mi opravdu pomohl a dodal mi sebevědomí, že v tomto zápase dokážu hrát opravdu dobře a že mohu vyhrát. Hraje neuvěřitelný tenis. Čelit jí bylo velmi těžké," okomentovala zápas Sabalenková, která si letošní bilanci na grandslamech zlepšila na 16:1. Na Australian Open získala druhý titul z majorů, na Roland Garros skončila ve čtvrtfinále a ve Wimbledonu kvůli zranění ramene nehrála.

Statistiky zápasu Livesport

Aktuální světová dvojka přijela na poslední grandslam sezony skvěle připravená, když na předchozí tisícovce v Cincinnati získala titul, a i ve Flushing Meadow potvrzuje, že se jí na amerických betonech daří. Od roku 2021 zde neprohrála dříve než v semifinále a proti domácí Emmě Navarrové zaútočí na druhé finále v řadě.

S o tři roky mladší Američankou se utká potřetí v kariéře, vzájemná bilance je zatím nerozhodná 1:1. "Dobře lidi, dnes večer si dejte drink na můj účet a v dalším zápase mi trochu zafanděte," řekla s úsměvem po utkání Sabalenková.

