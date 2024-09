Šwiateková neztratila set ani se Samsonovovou a podruhé si zahraje čtvrtfinále US Open

US Open WTA - Dvouhry

Šwiateková je bez ztráty setu ve čtvrtfinále US Open.

Iga Šwiateková (23) na letošním US Open jasně potvrzuje, že je jednou z největších favoritek na titul. Šampionka z roku 2022 postoupila do čtvrtfinále po výhře 6:4, 6:1 nad Ljudmilou Samsonovovou (25) a na turnaji stále neztratila ani set. O postup do semifinále se utká s domácí Jessicou Pegulaovou (30).

Šwiateková se v prvním kole nečekaně nadřela proti Kamille Rachimovové, od té chvíle však suverénně prochází turnajem a na cestě do čtvrtfinále neztratila ve čtyřech zápasech ani set. Světová jednička se na US Open dostala mezi osmičku nejlepších teprve podruhé v kariéře. Naposledy se jí to povedlo před dvěma lety a nakonec celý turnaj vyhrála a získala svůj jediný grandslamový titul na jiném než antukovém povrchu.

Polka v osmifinále porazila Ljudmilu Samsonovovou z Ruska 6:4, 6:1 a vyhrála s ní i čtvrtý vzájemný duel, potřetí bez ztráty setu. Překonala tak svůj loňský výsledek, kdy ve stejné fázi turnaje neudržela vedení 1:0 na sety proti neoblíbené Jeleně Ostapenkové.

Úvodní sadu rozhodla Šwiateková až v závěru, když v desáté hře poprvé sebrala soupeřce servis a čistou hrou na returnu vyrovnaný set, ve kterém nenabídla soupeřce ani jeden brejkbol, ukončila. To ji povzbudilo do zbytku zápasu. Ve druhé sadě se rychle dostala do vedení 5:0 a Samsonovová na poslední chvíli odvrátila potupného kanára. Polka vyhrála za hodinu a třicet minut. V boji o semifinále narazí na Američanku a nasazenou šestku Jessicu Pegulaovou.

S Američankou se ve čtvrtfinále potkala i před dvěma lety, kdy turnaj vyhrála. Letos Šwiateková usiluje o zisk šestého grandslamovému titulu v kariéře a druhého na US Open. Všechny čtyři zbylé tituly získala na antukovém Roland Garros.

"Na začátku turnaje nebylo snadné najít ideální rytmus. Teď mám ale pocit, že se s každým zápasem zlepšuji," řekla na kurtu po odehrání jubilejního 100. grandslamové utkání, ve kterých má bilanci 83:17.

