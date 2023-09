Taháky 6. dne US Open: Sinner a legenda, Zverev s Dimitrovem, Jabeurová znovu proti Češce

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Sobotní menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Dvaadvacetiletý Sinner zažívá povedené týdny a i ve Flushing Meadows vypadá jako velký suverén. Ve Wimbledonu se poprvé dostal do grandslamového semifinále a následně v Torontu slavil první triumf na Masters. Pokud by byl Wawrinka na vrcholu svých sil, rozhodně by se současnou verzí Sinnera sehrál parádní bitvu.

Švýcarský matador má za sebou období návratu, ale podceňovat ho nelze. Odolnost ukázal ve druhém kole v souboji s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym, kdy po dvou dramatech v tiebreaku začal s přibývajícím časem dominovat a čtyřhodinovou bitvu nakonec snadno získal pro sebe, když ve dvou posledních setech ztratil jen pět gamů. Newyorský turnaj navíc Wawrinka miluje. Jednou ho vyhrál, dvakrát byl v semifinále a třikrát ve čtvrtfinále.

Sinner se letos se Švýcarem potkal dvakrát a v obou případech byl úspěšný. Celkem vyhrál tři z pěti vzájemných zápasů. První setkání proběhlo právě na US Open v roce 2019 a tehdy Wawrinka při své cestě mezi čtyři nejlepší vyhrál 3:1 na sety.

Předpokládaný začátek 20:00, Louis Armstrong Stadium

Zverev se po půlroční pauze s každým měsícem zlepšuje a prostředí newyorského grandslamu mu navíc tradičně svědčí. Tři poslední starty ve Flushing Meadows proměnil v účast ve druhém týdnu a v roce 2020 dokonce podával na vítězství ve finále s Dominicem Thiemem. Za zmínku stojí i předloňské semifinále s Novakem Djokovičem, kde padl až po strhující pětisetové bitvě.

Právě Djokovič ho prověřil i letos v přípravě na US Open, v Cincinnati to byla v semifinále znovu velmi vyrovnaná bitva (6:7 a 5:7). Cestou do třetího kola ztratil Zvere zatím jen jeden set, když z turnaje vyřadil nebezpečného Aleksandara Vukiče a krajana Daniela Altmaiera.

Velmi dobrou formu má ale letos i Dimitrov, který sice v prvním kole s Alex Molčanem likvidoval tři mečboly, následně ale smetl z kurtu ikonického Andyho Murrayho. V letošní sezoně hraje 32letý Bulhar mnohem stabilněji a znovu se vrátil do TOP 20.

Ze šesti vzájemných zápasů vyhrál Dimitrov jen ten první před devíti lety. Časem se projevila jeho slabina, kdy nedokáže předvádět svůj nejlepší tenis proti kvalitnějším sokům. Zverev je tedy znovu favoritem, nicméně Dimitrov rozhodně může překvapit.

Předpokládaný začátek 01:00, Louis Armstrong Stadium

Arabská tenisová superstar má v posledních měsících štěstí na souboje s českými tenistkami, duel s Bouzkovou bude už sedmým zápasem proti Češce v roce 2023. Jabeurová v nich není zrovna úspěšná, poslední zápas s Lindou Noskovou sice získala po třísetové bitvě pro sebe, ale předtím se stejnou soupeřkou v Adelaide pohořela a třikrát padla s Markétou Vondroušovou.

Jabeurová, která v New Yorku plní roli páté nasazené, zatím v obou zápasech musela o postup tvrdě bojovat a trápí ji i nepříjemná chřipka.

To Bouzková letos na venkovních amerických kurtech vypadá skvěle. Zjevně jí svědčí spolupráce s novým trenérem Antonínem Bolardtem mladším, což potvrdily výsledky v Montrealu i Cincinnati, kde došla do osmifinále, respektive do čtvrtfinále a navíc získala třeba i skalp světové trojky Jessiky Pegulaové.

Jediný vzájemný souboj Jabeurové a Bouzkové se uskutečnil loni ve Wimbledonu a Tunisanka ho pro sebe získala ve čtvrtfinále po setech 3:6, 6:1 a 6:1.

Předpokládaný začátek 01:00, Arthur Ashe Stadium