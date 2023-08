Taháky 4. dne US Open: Italské derby, Dimitrov proti Murraymu i nová výzva pro Noskovou

Taháky 4. dne US Open: Italské derby, Dimitrov proti Murraymu i nová výzva pro Noskovou

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Čtvrteční menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Italské derby a zároveň střet dvou kamarádů z daviscupového týmu. Kromě toho také další představení vycházející hvězdy Jannika Sinnera, který vyhrál při přechodu z trávy na hardový povrch letošní Masters v Torontu.

Sinner všeobecně v posledních letech patří na grandslamech k největším stálicím a letos na betonových kurtech exceluje. I díky úspěchu na Canadian Open je považován za jednoho z hlavních favoritů. Formu potvrdil i v prvním kole, kdy německému rivalovi Yannickovi Hanfmannovi povolil jen pět gamů.

Sonego je o šest let starší a ač jeho letošní sezona není co do bilance příliš oslnivá (21 vítězství a 22 proher), dokázal v aktuálním roce porazit Félixe Augera-Aliassimeho, Francese Tiafoea a na French Open i Andreje Rubljova.

Oba vzájemné zápasy vyhrál Sinner, i když při posledním střetu v červnu byl Sonego blízko úspěchu. V Halle na trávě vyhrál první sadu, nakonec ale padl po tříhodinové bitvě 7:6, 4:6 a 4:6.

Začátek 17:00, Louis Armstrong Stadium

Pokud Andy Murray narazí na grandslamech na kvalitního soupeře, bývá z toho pravidelně bitva jako řemen. Stačí vzpomenout na Australian Open, kde musel do pěti setů s Matteem Berrettinim, Thanasim Kokkinakisem i Robertem Bautistou, který ho nakonec vyřadil. Ve Wimbledonu vedl 2:1 na sety nad Stefanosem Tsitsipasem, s nímž nakonec prohrál. Pomalu stárnoucí Skot si jednoduše nechce připouštět blížící se konec kariéry a stále předvádí houževnatý a bojovný tenis okořeněný výjimečnými údery.

36letý Murray zaznamenal v prvním kole již své 200. vítězství na grandslamech a stal se teprve devátým hráčem historie, který tohoto milníku dosáhl. Teď mu stojí v cestě muž, který dokázal vyhrát i Turnaj mistrů (2017) a prožívá nejlepší sezonu právě od šest let starého highlightu kariéry.

Dimitrov umí zahrát i v New Yorku, vždyť v roce 2019 vyřadil ve svém prvním čtvrtfinále na US Open i legendárního Rogera Federera a padl až v semifinále s Daniilem Medveděvem. Bonusem pro Dimitrova může být fakt, že ho aktuálně trenérsky vedou bývalí Murrayho koučové Daniel Vallverdú a Jamie Delgado.

Ve vzájemných zápasech je úspěšnější Murray, který zvítězil v osmi z 11 setkání. V posledních sedmi letech se ale na kurtu nepotkali. Dimitrov má ale na svém kontě jeden výjimečný skalp z minulosti, to když Murraymu vystavil stopku ve čtvrtfinále Wimbledonu v roce 2014 při jeho obhajobě prvního titulu v All England Clubu. Obě velké tenisové osobnosti se pak potkaly i na US Open, v roce 2016 naopak 3:0 na sety vyhrál v osmifinále Murray.

Předpokládaný začátek 18:00, Arthur Ashe Stadium

Wimbledonská finalistka proti talentované české naději. I když je Linda Nosková stále teenagerka, v tenisovém světě už si získala velký respekt. To první velké průlomové vítězství zaznamenala v lednu v Adelaide, kde sestřelila právě Ons Jabeurovou, tehdejší světovou dvojku.

Pro Noskovou je letošní New York druhou účastí na US Open. Při loňské premiéře skončila už v prvním kole na raketě krajanky Marie Bouzkové, letos už s nabytými zkušenostmi snadno přešla přes Madison brengleovou (6:2, 6:1). Zato Jabeurová loni hrála na posledním grandslamu sezony finále, ale nyní se v prvním kole hodně trápila a s houževnatou Camilou Osoriovou měla daleko víc práce, než se očekávalo. Nakonec však postoupila dál (7:5, 7:6).

Zatímco Linda Nosková přípravu na hardovou sezonu vůbec nepodcenila a na čtyřech turnajích odehrála už 15 zápasů (a to ještě přišla kvůli pozdnímu konci Prague Open o start v Montrealu), Jabeurová s má na kontě jen čtyři utkání. Poté, co prohrála ve Wimbledonu i své třetí grandslamové finále, se trochu stáhla do ústraní a objevila se až v Cincinnati.

Jediným vzájemným zápasem je již zmíněný lednový duel v Adelaide, který Nosková pro sebe získala poměrem 6:3, 1:6 a 6:3.

Předpokládaný začátek 22:30, Grandstand Stadium