Alcaraz v semifinále Wimbledonu opět vyzrál na Medveděva, od obhajoby titulu ho dělí jedna výhra

Carlos Alcaraz (21) pokračuje ve Wimbledonu v cestě za obhajobou loňského titulu. Španěl stejně jako minulý rok porazil v semifinále Daniila Medveděvova (28), proti kterému musel otáčet stav zápasu a nakonec zvítězil 6:7, 6:3, 6:4 a 6:4. Jediná výhra dělí rodáka z El Palmaru od premiérové obhajoby titulu na grandslamu. V nedělním finále může stejně jako minulý rok vyzvat Novaka Djokoviče (37), nebo Itala Lorenza Musettiho (22).

Carlos Alcaraz se každým zápasem v letošním Wimbledonu zlepšuje a stále pokračuje v cestě za obhajobou loňského triumfu. V semifinále proti Daniilu Medveděvovi se ze začátku trápil, ale po ztrátě první sady předvedl přesvědčivý výkon.

Španěl měl, stejně jako v předchozím zápase, pomalejší rozjezd i v semifinále. V první sadě dvakrát ztratil podání a kvůli nevynuceným chybám a mizerné úspěšnosti prvního servisu prohrával v úvodním dějství 2:5. Stav se mu povedlo srovnat a sadu dovedl do tie-breaku. Ve zkrácené hře však uhrál pouze jeden bod a prohrával 0:1 na sety.

Statistiky zápasu Livesport

Ve druhé sadě získal podání soupeře jako první Alcaraz, když po forhendovém prohozu slavil třetí brejk a zvýšil na 3:1. Náskok si udržel a stav zápasu srovnal.

Rodák z El Palmaru lépe začal i třetí set, přesnou hrou si zajistil výhodu brejku a Medveděva dostával pod tlak téměř při každém jeho servisu. Díky zlepšení na vlastním podání, při němž ztratil za celý třetí set pouze pět bodů, si Alcaraz zajistil vedení 2:1 na sety.

Čtvrtý set začal Španěl brejkem, ale hned vzápětí svůj servis ztratil. Ztracené podání získal zpět v sedmé hře, náskok už udržel až do konce zápasu a po proměnění prvního mečbolu se pod otevřenou střechou Centrálního kurtu radoval z postupu do svého druhého finále v All England Clubu.

"Snažil jsem se s ním nechodit do dlouhých výměn. Hrál jsem svou hru, chodil jsem k síti. Nebylo to snadné, protože Daniil je jako zeď," komentoval Alcaraz svůj herní plán v rozhovoru na kurtu.

"Už tu nejsem nováček. Vím, jaké je tady postoupit do finále. Už jsem v této pozici byl. Budu se snažit dělat věci, které mi pomohly loni. Pokusím se být lepším hráčem a snad bude vše fungovat," doplnil obhájce titulu.

Majitel tří grandslamových vavřínů tak postoupil znovu po roce do finále Wimbledonu a bude usilovat o premiérové obhájení grandslamového titulu. Alcaraz prodloužil svou neporazitelnost na majorech na 13 utkání, stejnou vítěznou sérii má i v All England Clubu.

Medveděv prohrál i druhé wimbledonské semifinále a nadále čeká na druhý titul z turnajů velké čtyřky.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu