Medveděv přestřihl šňůru porážek se Sinnerem, v semifinále ho čeká odveta proti Alcarazovi

Daniil Medveděv (28) ve Wimbledonu udolal 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3 zdravotně indisponovanou světovou jedničku Itala Jannika Sinnera (22) a oplatil mu porážky z pěti posledních vzájemných duelů včetně finále letošního Australian Open. Postupem do semifinále na trávě v All England Clubu obhájil loňský výsledek a stejně jako před rokem v něm vyzve Carlose Alcaraze (21). Španělský obhájce titulu pokračuje po zvládnutém obratu proti Američanu Tommymu Paulovi (27).

Ještě před rokem Daniil Medveděv vedl ve vzájemné bilanci s Jannikem Sinnerem 6:0, loni v říjnu ale s o šest let mladším Italem poprvé prohrál a během půl roku na něj nestačil pětkrát po sobě. V lednu ve finále Australian Open dokonce neudržel vedení 2:0 na sety a v březnu v Miami uhrál pouhé tři gamy.

Černou sérii utnul až ve čtvrtfinále Wimbledonu, kde na sebe narazili podvanácté a vůbec poprvé mimo tvrdý povrch. Osmadvacetiletý Rus zvítězil po téměř čtyřhodinovém boji pod zataženou střechou na Centrálním kurtu 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Úvodní set nenabídl jediný brejkbol a rozhodnout musel tie-break, v němž Sinner odvrátil setbol a ujal se vedení. V dalším průběhu ale začal ztrácet energii a navrch měl Medveděv. Dvakrát prolomil Italův servis a po vyrovnání na 1:1 na sety šel na začátku třetí sady do brejku na 2:1.

Sinner nebyl ve své kůži a vyžádal si pauzu na ošetření. Po změření tlaku odešel do šaten, kde dokázal najít síly a pokračoval v boji. Druhý set málem otočil, když od stavu 3:5 získal tři gamy po sobě a měl dva setboly, ale využít je nedokázal.

Kdo v tu chvíli čekal, že italský mladík složí zbraně a zkušený Rus ho dorazí, mýlil se. Sinnerovi vycházela hra na riziko, zkracoval výměny a po 25 minutách ovládl čtvrtou sadu. Na obrat mu ovšem síly nezbyly. V rozhodujícím dějství ho navíc limitovaly bolesti hamstringu a jediné zaváhání na servisu už dohnat nedokázal.

"Věděl jsem, že pokud ho mám porazit, tak to bude super těžké. Bylo to nahoru dolů. On se po tom ošetření vrátil zpátky na vysokou úroveň a ve čtvrtém setu mě přehrál. Před pátým setem jsem se potřeboval zkoncentrovat zase já a jsem rád, že jsem to zvládnul," komentoval Medveděv v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Bylo to obtížné. Já se musel soustředit jen sám na sebe. Věděl jsem, že ho to může brzy přestat trápit. Musel jsem hrát na své nejvyšší úrovni. Věděl jsem, že může chtít zkrátit výměny, hrát na jeden úder a že mu to může vycházet. V jednu chvíli byl blízko, protože ve třetím setu měl setboly," uvědomoval si ruský tenista.

Sinner hrál druhý turnaj jako světová jednička a po sérii devíti vítězství poprvé prohrál. Ve Wimbledonu neobhájil loňské semifinále, o pozici v čele žebříčku ale nepřijde.

"Od rána se necítím dobře. Měl jsem nějaké problémy a bojuju s únavou. Daniil hrál chytrý tenis. Ve třetím setu jsem odešel z kurtu, protože se mi motala hlava. Po návratu jsem bojoval na maximum a teď mě mrzí, že jsem ty šance ve třetím setu nevyužil. Ve čtvrtém setu jsem zvednul úroveň své hry, ale pátý set rozhodl jediný nepovedený game na servisu," řekl zklamaný Sinner na tiskové konferenci.

Medveděv vylepšil skvělou bilanci ve čtvrtfinále grandslamů na 9:1 a ve Wimbledonu postupem do semifinále zopakoval svůj nejlepší výsledek z loňského ročníku.

"Je to poprvé, co jsem tady na centrkurtu vyhrál dva zápasy po sobě. Většinou tady prohraju hned ten první zápas," pochvaloval si vítěz US Open 2021 Medveděv, jenž bude v pátek usilovat o sedmé grandslamové finále.

Před rokem v All England Clubu v semifinále ztroskotal na Carlosi Alcarazovi, s nímž si o finále zahraje i letos a může mu oplatit loňské vyřazení.

Alcaraz měl namále už ve třetím kole s Francesem Tiafoem, s nímž musel do pěti setů, a v osmifinále ztratil set s Ugem Humbertem. V úterním čtvrtfinále navíc čelil nepříliš oblíbenému soupeři a devět zápasů neporaženému Tommymu Paulovi, se kterým prohrál dva ze čtyř vzájemných soubojů a jen jednou ho porazil bez ztráty setu.

A také v prvním střetnutí na trávě to zpočátku s Američanem neměl vůbec snadné. V úvodu nakonec dlouhého prvního setu nepotvrdil brejk na 2:1 a prohrával 5:7 a 0:2. Postupně však převzal otěže zápasu, zvítězil 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 a vzájemnou bilanci otočil na 3:2.

Španělský tenista soupeře předčil na vítězné údery 36:21 a ve Wimbledonu vyhrál 12. zápas v řadě. Naopak Paul prohrál po devíti utkáních a nenaváže na triumf z Queen's Clubu.

Jednadvacetiletý Alcaraz v červnu na Roland Garros vyhrál i své třetí grandslamové finále a jako nejmladší zkompletoval grandslamové trofeje ze všech povrchů. Nyní podruhé v kariéře startuje jako obhájce grandslamového titulu, loni při obhajobě triumfu na US Open skončil v semifinále na Medveděvovi, který ho čeká i nyní ve stejné fázi v All England Clubu.

O druhé semifinálové dvojici se rozhodne ve středu v duelech sedminásobného srbského šampiona Novaka Djokoviče s Australanem Alexem de Minaurem a Američana Taylora Fritze s Lorenzem Musettim z Itálie.

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře mužů