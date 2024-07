Alcarazova obhajoba Wimbledonu očima čísel: Vstup mezi legendy, lepší start měl jen Laver

Carlos Alcaraz (21) to dokázal. Poprvé v kariéře obhájil jeden z grandslamových titulů a po jednoznačné výhře nad Novakem Djokovičem (37) se stal podruhé v kariéře wimbledonským šampiónem. Srbského soupeře z centrálního dvorce smetl za dvě a půl hodiny po setech 6:2, 6:2 a 7:6 a potvrdil, jak moc má rád londýnskou trávu. Co o jeho čtvrtém grandslamovém vítězství říkají čísla?

Carlos Alcaraz (21 let, 70 dní) je po Borisu Beckerovi (18 let, 227 dní, 1985-86) a Björnu Borgovi (21 let, 26 dní, 1976-77) třetím nejmladším hráčem v otevřené éře, který ve Wimbledonu obhájil titul ve dvouhře mužů.

I díky druhému triumfu ve dvou letech Alcaraz na nejprestižnějším tenisovém turnaji drží neuvěřitelnou bilanci. Z 20 zápasů jich do vítězného konce dotáhl 18 a drží tak svou úspěšnost na 90 %. Lépe na tom v All England Clubu je pouze Björn Borg (92,7 %).

Ani Borg ale nebyl na londýnské trávě tak suverénní hned od prvních účastí. Lepší bilanci než Alcaraz má v úvodních 20 zápasech na wimbledonských pažitech jen Rod Laver. Legendární Australan vyhrál 19 z prvních 20 střetnutí, do kterých v All England Clubu naskočil.

Jednadvacetiletý Španěl je mužem velkých zápasů. Když na grandslamu dojde do finále, tak prostě neprohrává. Ze čtyř finálových účastí na turnajích velké čtyřky vytěžil čtyři tituly a vyrovnal tak počin Rogera Federera.

Alcaraz vládne velkým turnajům od útlého věku. První grandslamový titul získal na US Open už v roce 2022 v 19 letech. Nyní, v čerstvých jednadvaceti, se stal nejmladším tenistou, který ovládl Roland Garros a Wimbledon v jednom kalendářním roce.

Říkáte si kam se oblíbený Carlito může posouvat dál? Jeden primát se přímo nabízí. A má ho v držení Alcarazův velký vzor Rafael Nadal. Španělský tenista dokázal jako nejmladší v historii zkompletovat kariérní grandslam, ke kterému Alcarazovi schází už jen výhra na Australian Open. Nadalovi se to povedlo 24 letech, jeho španělský následovník tak má v Melbourne ještě minimálně tři pokusy na to, aby ho překonal.

Pokud navíc bude pokračovat nastoleným tempem, může za pár let ohrožovat i rekordních 24 grandslamových titulů svého nedělního soupeře Novaka Djokoviče. Už teď je jasné, že má našlápnuto k tomu, zařadit se mezi legendy bílého sportu.