Alcaraz se v semifinále pral s hlavou. Nervozita je přirozená, ale nesmí mě svazovat, řekl

Už to vypadá jako tradice. Carlos Alcaraz (21) v pátečním semifinále Wimbledonu proti Daniilu Medveděvovi (28) opět nezachytil start zápasu a po prohře v tiebreaku prvního setu musel dotahovat. Obrat se mu nakonec vydařil a po výhře 6:7, 6:3, 6:4, 6:4 postoupil do svého druhého wimbledonského finále. V tom se stejně jako vloni utká se Srbem Novakem Djokovičem (37).

"V prvním setu jsem měl problém hrát v klidu při svém podání. Byl jsem ve spěchu a nervózní. Daniil vypadal, že zápas kontroluje," okomentoval Alcaraz svůj nejistý semifinálový rozjezd. "Musím se naučit lépe pracovat se svou hlavou. Je jasné, že člověk je při takhle velkých zápasech nervózní, ale ta nervozita nesmí být taková, aby ovlivňovala mou hru."

Trojnásobný grandslamový šampion již v minulosti přiznal, že se mu občas nedaří udržet nervy na uzdě. Proti Medveděvovi se mu to ale nakonec povedlo. "První set jsem prohrál, v pauze před druhou sadou jsem se ale uklidnil a začal jsem hrát lépe. Řekl jsem si, že mě zápas musí bavit. Tím jsem se do toho dostal a začal jsem hrát svůj nejlepší tenis."

To potvrzuje i pohled na čísla. V prvním setu vyrobil 15 nevynucených chyb, poté ale svou hru výrazně zpřesnil a ani v jedné z následujících sad nevyhodil víc než osm míčů. I díky tomu zápas nakonec otočil a zvítězil 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

Ve finále po roce opět narazí na Djokoviče. Srbský tenista si v repríze loňské téměř pětihodinové finálové bitvy zahraje o svou osmou wimbledonskou trofej. Pokud by tentokrát dokázal Alcaraze přetlačit, vyrovnal by se Rogeru Federerovi, který je nejúspěšnějším mužem turnajové historie.

Alcaraz s Djokovičem se spolu utkají pošesté v kariéře, lepší bilanci má zatím Djokovič, který z úvodních pěti duelů vyhrál dva. Vzhledem k loňskému wimbledonskému triumfu si však mladý Španěl na 24násobného grandslamového šampiona věří.

"Vím, co mě čeká. Hráli jsme spolu už několikrát a téměř vždy to bylo na nějakém velkém turnaji. Vím, co musím udělat, abych ho porazil, je mi ale jasné, že on to má úplně stejně. Myslím, že by to mohl být zajímavý tenis," řekl před velkým finále v All England Clubu Alcaraz.