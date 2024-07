Djokovič pokračuje ve Wimbledonu v útoku na rekord Federera, s domácím outsiderem ztratil set

Novak Djokovič (37) v letošním ročníku Wimbledonu dál útočí na osmý triumf v tomto dějišti, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí ve druhém kole překvapivě ztratil set, ale nakonec si s domácím outsiderem Jacobem Fearnleym (22) startujícím na divokou kartu poradil 6:3, 6:4, 5:7, 7:5. O účast ve druhém týdnu se utká s Alexejem Popyrinem (24).

Novak Djokovič není zvyklý na to, že přijede na Wimbledon bez jediného triumfu v sezoně, v letošním případě dokonce bez jediné finálové účasti. O to větší motivaci bude mít jeden z největších favoritů právě v oblíbeném All England Clubu. Na posvátném londýnském pažitu absolvuje svůj první turnaj po odstoupení ze čtvrtfinále French Open a také po operaci menisku v pravém koleni na začátku června.

Proti kvalifikantovi Vítovi Kopřivovi od začátku do konce zápasu dominoval, ovšem proti domácímu outsiderovi Jacobovi Fearnleymu svou převahu na kurtu ztratil. A to ve chvíli, kdy vedl o dva sety a měl k dispozici náskok brejku ve třetí sadě. Brejk totiž nepotvrdil, pak nevyužil šance obnovit své vedení a třetí dějství senzačně prohrál.

Statistiky zápasu. Livesport

Operované koleno nakonec testoval tři hodiny a klidně se mohl na kurtu zdržet ještě déle. Fearnley totiž po smazání manka brejku ve třetím setu setřásl veškerou nervozitu a srbského favorita ještě pořádně potrápil. Brit měl dokonce dva brejkboly v řadě za stavu 3:2. Djokovič je ale zlikvidoval a po dvojchybě soupeře na brejkbol v 11. hře utkání bez problémů doservíroval.

Necítil jsem se úplně ve své kůži, někdy takový den přijde. Jsem tedy moc rád, že jsem nemusel do pátého setu. Ale musel jsem si to zasloužit, zadarmo to rozhodně nebylo," komentoval Djokovič.

Djokovič je sedminásobným šampionem Wimbledonu a letošní start je jeho celkově devatenáctým. V loňském finále podlehl v pěti setech Carlosovi Alcarazovi a přišel o svou 10letou neporazitelnost na centrálním dvorci. Další útok na osmý triumf, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera, zkouší letos.

V letošním ročníku nejslavnějšího tenisového turnaje se řadí nepřekvapivě mezi největší favority. V aktuální sezoně však prožívá jedno z nejhorších období své kariéry, stále čeká na první titul a zároveň i finále a přišel o post světové jedničky.

O účast ve druhém týdnu bude usilovat v souboji s Alexejem Popyrinem, s nímž měl potíže na letošním Australian Open. Ve vzájemné bilanci vede 2:0.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu