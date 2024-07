Tennis Tracker: Nosková přišla o maminku, Pegulaová a Tsitsipas ve Wimbledonu končí ve druhém kole

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 4. července?

Hlavní události

21:35 – Světová jedenáctka Stefanos Tsitsipas opět potvrdil, že tráva je jeho nejméně oblíbeným povrchem a Wimbledon nejméně úspěšným grandslamem. Letos pětadvacetiletý Řek skončil v All England Clubu už ve druhém kole po porážce 6:7, 6:7, 6:3, 3:6 s Finem Emilem Ruusuvuorim a neobhájí loňské osmifinále.

16:40 – Jessica Pegulaová překvapivě končí ve Wimbledonu už ve druhém kole a neobhájí loňské čtvrtfinále. Světová pětka odvrátila ve druhé sadě mečbol, ale s Xinyu Wang nakonec padla 4:6, 7:6, 1:6. Číňanka, která si na sedmý pokus připsala premiérový skalp TOP 10, bude o osmifinále bojovat s Katie Boulterovou, nebo Harriet Dartovou.

12:15 – Linda Nosková z osobních důvodů vynechala po zápase prvního i druhého kola slavného Wimbledonu tiskovou konferenci. Přerovský deník následně včera večer zveřejnil zprávu, že talentované české teenagerce umřela maminka, která prohrála boj se zákeřnou nemocí. Více informací najdete v článku.

Další zprávy

22:14 – Čtvrteční program v All England Clubu uzavřela drtivá výhra Alexandera Zvereva. Německý tenista pod umělým osvětlením na kurtu číslo 1 smetl za hodinu a půl 6:2, 6:1, 6:4 Američana Marcose Girona, když po servisu prohrál jen 15 bodů, a bez ztráty setu postoupil do třetího kola. O osmifinále a vyrovnání wimbledonského maxima si zahraje s domácím Cameronem Norriem (H2H 5:2), kterého v lednu na Australian Open udolal po pětisetové bitvě a vyhrál pátý vzájemný souboj v řadě.

21:46 – Andy Murray si užil loučení s Wimbledonem, kde startuje pravděpodobně naposledy v kariéře. Sedmatřicetiletý Brit ve čtyřhře mužů odehrál zřejmě poslední zápas na Centrálním kurtu v All England Clubu, s bratrem Jamiem Murraym podlehli před zraky řady tenisových legend v prvním kole 6:7, 3:6 Australanům Rinkymu Hijikatovi s Johnem Peersem. Bývalý první hráč světa, olympijský šampion a vítěz tří grandslamů se letos na travnatém grandslamu představí ještě v mixu s Emmou Raducanuovou.

21:32 – Tomáš Macháč a Zhizhen Zhang v prvním kole Wimbledonu porazili podobně jako v lednu ve čtvrtfinále Australian Open Adama Pavláska s Uruguaycem Arielem Beharem. Na trávě v Londýně česko-čínský pár zvítězil po obratu 2:6, 6:3, 6:4 a společnou bilanci vylepšil na 16:4.

20:16 – Michael Vrbenský na antuce v německém Karlsruhe druhé letošní čtvrtfinále na challengerech nevybojoval. Čtyřiadvacetiletý Čech ve druhém kole neudržel vedení proti lotyšskému kvalifikantovi Edasi Butvilasovi a prohrál 7:5, 1:6, 3:6.

20:09 – Světová čtyřka Jelena Rybakinová se ve druhém kole Wimbledonu nadřela na výhru nad Laurou Siegemundovou, německou veteránku zdolala v utkání plném nevynucených chyb 6:3, 3:6, 6:3. O místo mezi šestnáctkou nejlepších se předloňská šampionka utká s Caroline Wozniackou, nebo Leylah Fernandezovou.

19:57 – Miriam Kolodziejová a Anna Sisková i na druhém společném grandslamu odstartovaly vítězstvím, ve Wimbledonu deklasovaly 6:2, 6:0 americko-belgické duo Lauren Davisová a Kimberley Zimmermannová. Ve druhém kole by české tenistky mohly narazit na finalistky letošního French Open Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.

19:50 – Aktuálně až 220. hráč světa Quentin Halys v dnešní již osmé pětisetové bitvě v All England Clubu udolal 4:6, 6:3, 3:6. 6:3, 6:4 nasazeného Rusa Karena Chačanova, vyhrál i pátý letošní zápas na trávě a postupem do 3. kole vyrovnal své grandslamové maximum právě z loňského Wimbledonu. O premiérové osmifinále na majorech se sedmadvacetiletý francouzský kvalifikant utká S Dánem Holgerem Runem (H2H 0:0).

19:41 – Taylor Fritz ve Wimbledonu porazil ve vypjatém duelu 6:3, 6:4, 3:6, 6:4 Francouze Arthura Rinderknecha a teprve potřetí z osmi startů na trávě v All England Clubu překonal druhé kolo. V dalším zápase na amerického čtvrtfinalistu z roku 2022 čeká rozjetý Chilan Alejandro Tabilo.

19:34 – 15. hráč světa Holger Rune ve Wimbledonu navzdory prohrané úvodní sadě porazil bez dalších větších problémů 3:6, 6:3, 6:2, 6:2 Brazilce Thiaga Seybotha a udělal druhý ze čtyř kroků na cestě za obhájením loňského čtvrtfinále. Ve třetím kole se jednadvacetiletý Dán utká s Quentinem Halysem, nebo Karenem Chačanovem.

19:30 – Světová jednička Iga Šwiateková ve Wimbledonu porazila 6:4, 6:3 Chorvatku Petru Martičovou, s níž neztratila set ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí, svou neporazitelnost prodloužila na 21 utkání a na 18. grandslamu v řadě nechybí ve třetím kole. V něm na polskou favoritku čeká sedm duelů neporažená Kazaška Julia Putincevová (H2H 4:0).

19:23 – Čerstvý šampion z Mallorky Alejandro Tabilo na wimbledonské trávě zdolal 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 6:4 Itala Flavia Cobolliho, svou neporazitelnost natáhl na šest utkání a poprvé postoupil do 3. kola grandslamového turnaje. V něm se sedmadvacetiletý Chilan střetne s Taylorem Fritzem, nebo Arthurem Rinderknechem.

19:19 – Bernarda Peraová ve Wimbledonu zdolala 3:6, 6:3, 6:4 Francouzku Caroline Garciaovou, vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3:0 a navázala na svou premiérovou výhru na trávě v All England Clubu. V boji o své druhé grandslamové osmifinále americká tenistka z konce první světové stovky vyzve Lotyšku Jelenu Ostapenkovou (H2H 1:1).

18:44 – Elina Svitolinová porazila 6:3, 6:4 Němku Jule Niemeierovou a teprve počtvrté se ve Wimbledonu dostala přes druhé kolo. V boji o osmifinále ukrajinská semifinalistka z let 2019 a 2023 vyzve finalistku posledních dvou ročníků Ons Jabeurovou (H2H 3:1).

18:28 – Světová jedenáctka Danielle Collinsová, jež po sezoně ukončí kariéru, na svém posledním Wimbledonu porazila 6:3, 6:4 Maďarku Dalmu Gálfiovou a postupem do 3. kola vyrovnala svůj nejlepší výsledek v All England Clubu z roku 2019. O premiérové osmifinále si třicetiletá Američanka zahraje s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (H2H 0:0).

18:06 – Lorenzo Musetti v dnešní již šesté pětisetové bitvě na travnatých kurtech v All England Clubu udolal 6:4, 4:6, 6:7, 6:4, 6:4 krajana Luciana Darderiho a postupem do 3. kola vyrovnal své wimbledonské maximum. O jeho překonání se dvaadvacetiletý Ital utká s Argentincem Franciscem Comesanou (H2H 0:0).

17:38 – Novak Djokovič v letošním ročníku Wimbledonu dál útočí na osmý triumf v tomto dějišti, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí ve druhém kole překvapivě ztratil set, ale nakonec si s domácím outsiderem Jacobem Fearnleym startujícím na divokou kartu poradil 6:3, 6:4, 5:7, 7:5. O účast ve druhém týdnu se utká s Tomásem Martínem Etcheverrym, nebo Alexejem Popyrinem. Více informací najdete v článku.

17:36 – Ons Jabeurová si ve druhém kole Wimbledonu poradila 6:1, 7:5 s kvalifikantkou Robin Montgomeryovou a stále může pomýšlet na třetí finále v řadě v All England Clubu. Další soupeřkou nasazené desítky bude Jule Niemeierová, nebo Elina Svitolinová.

17:13 – Tomáš Macháč předvedl v prvním kole Wimbledonu senzační obrat z 0:2 na sety a také manka 0:5 v rozhodujícím dějství, ale další otočku po prohraných úvodních dvou setech nezvládl. Poslední český zástupce ve dvouhře mužů nestačil ve druhém kole 2:6, 4:6, 7:5, 3:6 na loňského čtvrtfinalistu Romana Safiullina. Rus si o osmifinále zahraje s Arthurem Filsem (H2H 0:2). Více informací najdete v článku.

17:07 – Grigor Dimitrov měl ve druhém kole Wimbledonu nečekané potíže s nezkušeným mladíkem Juncheng Shangem. Desátý hráč světa teprve podruhé v kariéře otočil stav 0:2 na sety, Číňana udolal po tříapůlhodinovém boji 5:7, 6:7, 6:4, 6:2, 6:4 a ve třetím kole změří síly s Gaëlem Monfilsem (H2H 1:4).

17:01 – Kateřina Siniaková vypadla ve čtvrtek ve Wimbledonu ve druhém kole dvouhry, ale ve čtyřhře si spravila chuť. S Američankou Taylor Townsendovou, s níž tvoří čtvrtý nasazený pár, v prvním kole porazila 6:3, 7:6 Lindu Noskovou a Rebeku Masárovou.

16:43 – Jonáš Forejtek si poradil ve francouzském Troyes 7:6, 6:2 s Polákem Olafem Pieczkowským a podruhé v sezoně postoupil do čtvrtfinále challengerů. V něm potká nasazenou trojku Timofeje Skatova, nebo domácího Mathyse Erharda.

16:41 – Marie Bouzková postoupila při posledních dvou startech ve Wimbledonu do druhého týdne. Předloňská čtvrtfinalistka a loňská osmifinalistka dorazila do All England Clubu i letos ve slabší formě a tentokrát své vystoupení na londýnském pažitu zakončila již ve druhém kole po jasné porážce 4:6, 1:6 s Annou Kalinskou. Nasazená Ruska ve třetím kole narazí na krajanku Elinu Avanesjanovou, nebo Ljudmilu Samsonovovou. Více informací najdete v článku.

16:14 – Gaël Monfils nastupoval k dohrávce souboje veteránů se Stanem Wawrinkou za stavu 5:5 ve třetím setu a žádné komplikace nepřipustil. Sedmatřicetiletý Francouz porazil o dva roky staršího Švýcara 7:6, 6:4, 7:6 a po šesti letech postoupil do třetího kola Wimbledonu. O vyrovnání svého zdejšího maxima, osmifinále z roku 2018, bude usilovat proti Grigorovi Dimitrovovi, či Juncheng Shangovi.

15:40 – Hubert Hurkacz, který se řadil mezi černé koně letošního Wimbledonu, si krátce po odvráceném mečbolu v tie-breaku čtvrté sady zranil při skočené rybičce pravé koleno. Kulhající Polák po ošetření zkusil ještě pár bodů, ale nakonec Arthurovi Filsovi ve druhém kole za stavu 6:7, 4:6, 6:2, 6:6 ze svého pohledu vzdal. Francouzský mladík vyzve ve svém premiérovém utkání třetího kola na grandslamech Tomáše Macháče, nebo Romana Safiullina.

14:11 – Barbora Krejčíková zvládla po více než tříhodinové bitvě s Veronikou Kuděrmetovovou také další těsný zápas ve Wimbledonu. Kvalifikantku Katie Volynetsovou zdolala ve dvou tie-breacích a zaznamenala svou teprve devátou letošní výhru a zároveň třetí vítěznou sérii v probíhající sezoně. O postup do osmifinále, které je v All England Clubu jejím maximem, zabojuje proti Jessice Bouzasové (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.

14:00 – Zdeněk Kolář skončil na challengeru v německém Karlsruhe hned v prvním kole. Sedmadvacetiletý Čech ve čtvrteční dohrávce nedotáhl náskok setu a s nasazenou jedničkou Camilem Ugem Carabellim nakonec prohrál 6:3, 3:6, 1:6.

13:46 – Kateřina Siniaková stejně jako loni dohrála ve Wimbledonu ve druhém kole, tentokrát po porážce 0:6, 6:4, 2:6 s Julií Putincevovou, která vyhrála i svůj sedmý letošní zápas na trávě. Rozjetá ruská rodačka reprezentující Kazachstán vylepšila své wimbledonské maximum a o první osmifinále v tomto dějišti bude usilovat proti světové jedničce Ize Šwiatekové, nebo Petře Martičové. Více informací najdete v článku.

13:25 – Po Karolíně Muchové nenašla recept na Paulu Badosaovou ani Brenda Fruhvirtová a ve Wimbledonu skončila ve druhém kole po porážce 4:6, 2:6. Česká teenagerka tak stále čeká na postup přes druhé kolo na nejvyšším okruhu. Španělka si zahraje o vyrovnání svého maxima v All England Clubu s rozjetou Darjou Kasatkinovou (H2H 2:2). Více informací najdete v článku.

12:55 – Darja Kasatkinová vyhrála na trávě už sedmý zápas v řadě a ve druhém kole Wimbledonu potvrdila vynikající formu. Šampionka poslední generálky v Eastbourne za 51 minut deklasovala dvakrát 6:0 domácí divokou kartu Yuriko Miyazakiovou a už ve třech setech po sobě neztratila jediný game. O účast v osmifinále se popere s Paulou Badosaovou, nebo Brendou Fruhvirtovou.

12:46 – Mezinárodní tenisová federace ve čtvrtek odtajnila seznam účastníků olympijského turnaje, který je na programu od 27. července do 4. srpna na pařížské antuce v areálu Rolanda Garrose. Česko budou v singlu reprezentovat Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík.

09:40 – Jen malý moment se rozmýšlela Emma Raducanuová nad nabídkou, zahrát si po boku Andyho Murrayho wimbledonský turnaj ve smíšené čtyřhře: "Dostala jsem otázku a bylo to snad 10 sekund, než jsem ze sebe dostala slovo ano. Taková příležitost přijde jednou za život. Některé věci jsou větší než jen tenis. Hrát ve Wimbledonu s Andym Murrayem... Na konci svého života, na konci kariéry, až mi bude 70 let, tak vím, že budu mít vzpomínku na to, jak jsem hrála Wimbledonu s ním na našem domácím grandslamu. Je to čest," svěřila se.

09:00 – Lorenzo Musetti letos hraje svůj čtvrtý Wimbledon, vůbec první ale jako otec. A protože s sebou vzal do Londýna rodinu, plní si i mateřské povinnosti. Cestou na trénink vozí kočárek se čtyřměsíčním synem Ludovicem. Cesta turnajem pro nej začala slibně, v prvním kole vyřadil Constanta Lestienneho z Francie 3:1 na sety, ve čtvrtek ho čeká zápas s krajanem Lucianem Darderim.