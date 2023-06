Na Wimbledon se vrací ruští sportovci. Ve dvouhře bude o body bojovat 14 českých zástupců

Areál All England Clubu před startem 136. ročníku slavného turnaje.

Držitel rekordních 23 grandslamových titulů Srb Novak Djokovič (36) a Jelena Rybakinová (24) z Kazachstánu budou od příštího týdne obhajovat triumf ve Wimbledonu, kam se po dvou letech vrátí také ruští a běloruští tenisté. O úspěch ve dvouhře zabojuje 14 českých zástupců, hlavní nadějí na trávě v All England Clubu bude nasazená devítka a dvojnásobná vítězka turnaje Petra Kvitová (33). Třetí grandslam sezony, v němž se po loňské pauze budou opět udělovat body do žebříčku ATP a WTA, vyvrcholí finálovými duely 15. a 16. července.

Třiatřicetiletá Kvitová potvrdila formu minulý týden, kdy zvítězila na turnaji v Berlíně. Místo obhajoby loňského triumfu v Eastbourne si pak dala týden před startem Wimbledonu pauzu. Jako favoritka Wimbledonu se šampionka z let 2011 a 2014 necítí. "Vždycky je úplně jiné hrát grandslamy a ostatní turnaje. Je tam velký tlak. Zkusím si to užít, a když předvedu dobrý tenis, kdo ví, co se stane," řekla vítězka 31. turnajů na okruhu WTA.

Vedle Kvitové figuruje mezi nasazenými finalistka turnaje v Birminghamu Barbora Krejčíková (10.), finalistka Roland Garros Karolína Muchová (16.), předloňská wimbledonská finalistka Karolína Plíšková (18.) nebo loňská čtvrtfinalistka Marie Bouzková (32.). Dalšími Češkami ve dvouhře jsou Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová, Linda Fruhvirtová a s kariérou loučící se Barbora Strýcová. Semifinalistka Wimbledonu z roku 2019 se dostala do soutěže díky chráněnému žebříčku.

Tři Češi v pavouku

Mezi muži bude hlavní českou nadějí 36. hráč světa a čtvrtfinalista Australian Open Jiří Lehečka. Díky chráněnému žebříčku se do turnajového pavouka dostal Jiří Veselý, z kvalifikace si zajistil postup Tomáš Macháč.

Favoritem bude sedmatřicetiletý Djokovič, který zaútočí na 24. grandslamový titul a posun vlastního rekordu. Letos opanoval Australian Open i Roland Garros, ve Wimbledonu bude usilovat o pátý triumf po sobě a osmý celkově. Tím by vyrovnal maximum Švýcara Rogera Federera.

"Samozřejmě, že má cesta ještě není u konce. Když stále vyhrávám grandslamy, proč bych měl uvažovat o konci kariéry? Pořád cítím motivaci a inspiraci hrát na těchto turnajích nejlepší tenis. Právě tyhle soutěže se nejvíce počítají. Už se těším na Wimbledon," uvedl Djokovič.

Hlavním vyzyvatelem rodáka z Bělehradu bude znovu Španěl Carlos Alcaraz, který by rád oplatil Djokovičovi semifinálovou porážku z Roland Garros, kde doplatil na křeče. Dvacetiletý tenista se naladil vítězstvím v Queen's Clubu a vrátil se na post světové jedničky. "Myslím, že můžu uspět na jakémkoliv povrchu," podotkl Alcaraz. Jeho krajan a držitel 22 grandslamových titulů Rafael Nadal chybí kvůli zranění.

Pozornost poutá návrat loňského finalisty Australana Nicka Kyrgiose nebo domácí hvězdy Andyho Murrayho. Oba laborovali v uplynulých týdnech se zdravotními potíži. Návrat ruských sportovců do Wimbledonu symbolizuje Daniil Medveděv, jenž bude plnit roli nasazené trojky.

Rusové a Bělorusové mohou startovat v All England Clubu pod neutrální vlajkou a jejich účast je podmíněna zákazem vyjadřovat podporu ruské invazi na Ukrajinu. S jejich návratem se budou ve Wimbledonu opět udělovat body do světových žebříčků.

Otevřený ženský turnaj

Mezi ženami vyložená favoritka není. Úřadující šampionka Rybakinová, která vloni zdolala ve finále Tunisanku Uns Džábirovou, odehrála po odstoupení z Roland Garros jen dvě utkání. Kvůli nemoci vynechala i generálku v Eastbourne.

Světová jednička Iga Šwiateková může navázat na čerstvý triumf z Roland Garros, travnatý povrch jí ale sedí méně a nejdále se zatím ve Wimbledonu dostala předloni do osmifinále. "Chci především pokračovat ve zlepšených výkonech na trávě a naučit se tam hrát zase o něco lépe," řekla dvaadvacetiletá Polka.

Po loňské absenci je naopak hladová Běloruska Aryna Sabalenková, která se před pár týdny vyjádřila na Roland Garros proti válce na Ukrajině i podpoře prezidenta Alexandera Lukašenka. V Paříži vyřadila vítězku Australian Open v semifinále Muchová, Sabalenková ale věří, že jí rychlejší povrch bude sedět. "Ve Wimbledonu hraju hrozně ráda, líbí se mi tamější atmosféra. Nemůžu se dočkat, až se tam vrátím a ukážu svůj nejlepší tenis," dodala rodačka z Minsku.

Pořadatelé letos rozdělí rekordní dotaci ve výši 44,7 milionu liber (asi 1,3 miliardy korun), to je o 11 procent více než vloni. Vítěz dvouhry obdrží 2,35 milionu liber (65 milionů korun), poražení finalisté získají šek na 1,175 milionu. V minulém roce dostali šampioni v singlu za titul dva miliony liber.